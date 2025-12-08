About Cookies on This Site

Pantalla 55 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025 + LG XBOOM 360 XO2TBK bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , negro

55QNED83AOB.XO2TBK
Bundel image
Bundel image
Características clave

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
  • Nuevo botón de AI, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • Escucha cómo tu música cobra vida con graves potentes y tonos medios nítidos desde todos los ángulos.
  • Disfruta la libertad de una verdadera portabilidad con 15 horas¹ de reproducción continua
  • Disfruta de tu música sin preocuparte por el clima, en interiores o exteriores con clasificación IP55²
Más
Productos en este Combo: 2
Vista frontal de la Pantalla 55 pulgadas LG AI QNED QNED83 4K Smart TV 2025 55QNED83ASG

55QNED83ASG

Pantalla 55 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025
Front view

XO2TBK

LG XBOOM 360 XO2TBK bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , negro
LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

QNED Color Pro dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

Una mujer sentada en el sofá con su perro y escuchando música con LG XBOOM 360 XO2T.

Colorea tu espacio
con sonido y luz.

Llena tu espacio de sonido y luz, y conéctate con tu estado de ánimo.

Video de diseño del XO2T. Reproduce el vídeo.

Sonido 360°

Mantente en el corazón de tu música.

Rodéate de tu música favorita, estés donde estés. El sonido omnidireccional 360° ofrece un audio natural y de alta calidad.

Una imagen de onda sonora para mostrar el sonido omnidireccional 360 de LG XBOOM 360 XO2T.

Imprimir

Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K QNED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz

PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

Color Dinámico QNED

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de audio

20W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1237 x 717 x 49.9

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

15.8

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K QNED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de retroiluminación

Borde

Refresh Rate

60Hz

Amplia gama de colores

Color Dinámico QNED

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Si

Control de brillo AI

Si

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Modo de imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

GAMING

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 60Hz)

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1237 x 717 x 49.9

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1237 x 801/761 x 260

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1360 x 810 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

500 x 260

Peso del televisor sin soporte

15.8

Peso del televisor con soporte

19.6

Peso del embalaje

23.4

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

20W

Afinación acústica IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Magic Remote MR25

Montaje en pared

Sí (Detachable)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Todas las especificaciones

BOCINA

Tipo de unidad de tweeter

Cone

Unidad de graves

3" x 1

Tamaño de la unidad de tweeter

1" x 1

radiador pasivo

ECUALIZADOR

Sound Boost

Estándar

Ecualizador personalizado (aplicación)

FORMATO DE AUDIO

SBC

AAC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

CONVENIENCIA

multipunto

Wireless party link (modo dual)

Wireless party link (modo múltiple)

Administrador de actualizaciones (FOTA)

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Indicador de bateria

Candado de seguridad

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Bocina

119 x 209 x 119

Caja de carton

165 x 282 x 165

PESO

Peso neto

0.9 kg

Peso bruto

1.5 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable USB tipo C

