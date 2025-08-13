We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla 65 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025 + LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®
65UA7500POB.SK1D
Características clave
- Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- 100 Watts
- 2.0 Canales
- Conectividad Bluetooth
Productos en este Combo: 2
El Super Escalador 4K le da vida a cada cuadro
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
El Super Escalador 4K le da vida a cada cuadro
El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del Super Escalador 4K.
*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.
- Pantalla 65 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
- LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®
Especificación clave
Tipo de Pantalla
4K UHD
Refresh Rate
60Hz
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Salida de audio
20W
Sistema de altavoces
2.0 Ch
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1455 x 841 x 67.9
Peso del televisor sin soporte
16.5
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de retroiluminación
Directa
Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Modo de imagen
10 modos
Calibración Automática
Si
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Si (Hasta 60Hz)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1455 x 841 x 67.9
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1455 x 904 x 269
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1580 x 950 x 162
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1217 x 269
Peso del televisor sin soporte
16.5
Peso del televisor con soporte
16.7
Peso del embalaje
22.4
Montaje VESA (Ancho x Alto)
300 x 200
AUDIO
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Ready (se requiere Magic Remote)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporta eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Ready (se requiere Magic Remote)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Ready (se requiere Magic Remote)
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Ready (se requiere Magic Remote)
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Standard Remote
Montaje en pared
Sí (Detachable)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Portable In (3.5Ø)
Sí
Optico Digital
Sí (1)
USB
SÍ
Bluetooth 4.0
SÍ
DISEÑO VANGUARDISTA
Diseño Delgado
Si
Diseño estético
Si
Compatibilidad con TV
Ideal para TV de 43" en adelante
Soporte para pared
Si
MODOS DE SONIDO
ASC (Control Adecuado de Sonido)
Sí
Standard
Sí
Cinema (Ampliación del Campo SoNoro)
Sí
EQ Usuario
Sí
Modo NocturNo
Sí
Control de rango dinámico
Sí
CANALES Y POTENCIA
Potencia
100 Watts
Canales
2.0
Potencia de los Parlantes
50W x 2 (2 Tweeter)
INFORMACIÓN DE PARLANTES
SPL
82dB
Diseño
Compacto
Tweeter - Solo Frontal
2cm
Woofer
2.2"
Impedancia
4ohm
FUNCIONALIDAD
Control por Bluetooth App.
Android
Bluetooth Stand-By
Sí
Funciones desde el control remoto de TV
Vol + , - , Mute
Sound Sync Bluetooth (LG TV)
Sí
Sound Sync Óptico digital
Sí
Encendido Automático on/off
Bluetooth (LG TV) / Óptico Digital
Mute
Sí
FORMATOS DE REPRODUCCION
LPCM
Sí
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
MP3
Sí
WMA
Sí
INFORMACIÓN CONEXIÓN ELECTRICA
Cable de Poder
110~220V, 50/60Hz
Consumo de energía apagado
↓0.5W
Consumo de energía
27W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Manual de Usuario
Sí
Control Remoto
Sí
Tarjeta de Garantía
Sí
Cable Óptico Digital
Sí
DIMENSIONES(CM)(ANCHO X LARGO X ALTO)
Con Caja
16.8x101.2x14.5
Con Caja - Peso Neto
3.5 Kg
Sin Caja
95 x 7.1 x 4.7
Sin Caja - Peso Neto
3.2 Kg
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
