Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA80 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®

86UA8050POB.SK1D
  • Vista de frente de la UHD UA75 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.
Características clave

  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • 100 Watts
  • 2.0 Canales
  • Conectividad Bluetooth
Productos en este Combo: 2
Vista de frente de la UHD UA75 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.

86UA8050PSA

Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA80 4K Smart TV 2025

SK1D

LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Mira los detalles
con total claridad

El Super Escalador 4K le da vida a cada cuadro

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del Super Escalador 4K.

Comparación de antes y después de cómo el superescalamiento 4K de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un pájaro colorido posado en una rama en el bosque, el panel de la derecha está difuminado.

*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.

El Control Adaptable de Sonido analiza el contenido en tiempo real. Cuando ASC detecta que se está transmitiendo más "diálogos" se ajusta automáticamente para permitir que estos diálogos sean más claros. Y cuando detecta más acción eleva los sonidos bajos para obtener más impacto.
Balance de sonido en cualquier volumen.

El Procesador Automático de Sonido optimiza el audio en cada nivel de volumen, ofreciendo un balance de sonido correcto sin importar el volumen.
Cuando la barra de sonido se encuentra en reposo, al momento de mandar la música vía Bluetooth automáticamente el sistema se enciende y comenzará la reproducción de la música.
Especificación clave

Tipo de Pantalla

4K UHD

Refresh Rate

60Hz

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Salida de audio

20W

Sistema de altavoces

2.0 Ch

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1927 x 1104 x 59.9

Peso del televisor sin soporte

45.2

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de retroiluminación

Directa

Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Si

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Modo de imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

GAMING

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 60Hz)

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1927 x 1104 x 59.9

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1927 x 1167 x 362

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

2115 x 1215 x 228

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1532 x 362

Peso del televisor sin soporte

45.2

Peso del televisor con soporte

45.9

Peso del embalaje

58.4

Montaje VESA (Ancho x Alto)

600 x 400

AUDIO

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

20W

Afinación acústica IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Magic Remote MR25

Montaje en pared

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

CONECTIVIDAD

Portable In (3.5Ø)

Optico Digital

Sí (1)

USB

Bluetooth 4.0

DISEÑO VANGUARDISTA

Diseño Delgado

Si

Diseño estético

Si

Compatibilidad con TV

Ideal para TV de 43" en adelante

Soporte para pared

Si

MODOS DE SONIDO

ASC (Control Adecuado de Sonido)

Standard

Cinema (Ampliación del Campo SoNoro)

EQ Usuario

Modo NocturNo

Control de rango dinámico

CANALES Y POTENCIA

Potencia

100 Watts

Canales

2.0

Potencia de los Parlantes

50W x 2 (2 Tweeter)

INFORMACIÓN DE PARLANTES

SPL

82dB

Diseño

Compacto

Tweeter - Solo Frontal

2cm

Woofer

2.2"

Impedancia

4ohm

FUNCIONALIDAD

Control por Bluetooth App.

Android

Bluetooth Stand-By

Funciones desde el control remoto de TV

Vol + , - , Mute

Sound Sync Bluetooth (LG TV)

Sound Sync Óptico digital

Encendido Automático on/off

Bluetooth (LG TV) / Óptico Digital

Mute

FORMATOS DE REPRODUCCION

LPCM

Dolby Digital

DTS Digital Surround

MP3

WMA

INFORMACIÓN CONEXIÓN ELECTRICA

Cable de Poder

110~220V, 50/60Hz

Consumo de energía apagado

↓0.5W

Consumo de energía

27W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manual de Usuario

Control Remoto

Tarjeta de Garantía

Cable Óptico Digital

DIMENSIONES(CM)(ANCHO X LARGO X ALTO)

Con Caja

16.8x101.2x14.5

Con Caja - Peso Neto

3.5 Kg

Sin Caja

95 x 7.1 x 4.7

Sin Caja - Peso Neto

3.2 Kg

