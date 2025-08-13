We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla 55 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR
Pantalla 55 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR
Pantalla 55 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR
OLED55C5OBS.S80TR
()
Características clave
- Calidad de imagen 4K, sonido envolvente y visual mejorado gracias al procesador Alpha 9 AI Gen8
- Los niveles de negro verdaderos en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100% Fidelidad de Color para colores realistas y precisos. 100% Volumen de Color para tonos más intensos
- Increíble barra de sonido diseñada para amplificar los televisores LG
- Sonido verdaderamente envolvente gracias a Dolby Atmos y triple canal de salida superior
- Excelente rendimiento sonoro gracias a AI Room Calibration
Productos en este Combo: 2
*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.
El nivel de detalle visual más alto con el brillante procesador Alpha 9 AI Gen8
El motor de inteligencia artificial de nuestro procesador analiza y mejora cada fotograma en detalle. Al reconocer rostros y no solo ofrece una calidad visual 4K, también expresiones faciales y profundidad mejoradas.
*En comparación con el televisor inteligente alpha 7 Gen 8 del mismo año, con procesador AI, según comparación de especificaciones internas.
Imágenes más brillantes con Potenciador de Brillo
El procesador Alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de mejora de la luz brindan imágenes más brillantes.
*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.
Impresionantes paisajes sonoros te rodean.
*Las imágenes en pantallas son simuladas
Siente el realismo de un panorama auditivo
Canal central ascendente
Los paisajes sonoros te sitúan en su epicentro
El canal central ascendente crea un sonido más realista, lo que hace que las voces sean más claras y que la acción en pantalla esté perfectamente sincronizada con el audio, sin retrasos ni interrupciones.
*Lo anterior se confirma mediante una investigación de sus propios estándares.
**Las imágenes en pantalla simuladas.
- Pantalla 55 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025
- Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR
Especificación clave
Tipo de Pantalla
4K OLED
Refresh Rate
120Hz (VRR 144Hz)
Amplia gama de colores
OLED Color
Procesador de imagen
Procesador α9 AI 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Compatible con G-Sync (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Salida de audio
40W
Sistema de altavoces
2.2 Ch
Dolby Atmos
Si
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1222 x 703 x 45.1
Peso del televisor sin soporte
14.1
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Refresh Rate
120Hz (VRR 144Hz)
Amplia gama de colores
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α9 AI 4K Gen8
Escalador AI
α9 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de brillo AI
Si
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología de atenuación
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de imagen
10 modos
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, USB)
AI Picture Pro
Si
Calibración Automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
GAMING
Compatible con G-Sync (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Sí (hasta 144Hz)
Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1222 x 703 x 45.1
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1222 x 757 x 230
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1360 x 810 x 187
Base del TV (AnchoxProfundidad)
470 x 230
Peso del televisor sin soporte
14.1
Peso del televisor con soporte
16.0
Peso del embalaje
21.3
Montaje VESA (Ancho x Alto)
300 x 200
AUDIO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Voz clara Pro
Si (AI Voice remasterizado)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
40W
Afinación acústica IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.2 Ch
WOW Orquesta
Si
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre listo
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Control de voz manos libres
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Magic Remote MR25
Montaje en pared
Sí (Attached)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Especificación clave
número de canales
5.1.3
Potencia de salida
580 W
Dolby Atmos
Sí
DTS:X
Sí
WOW Orquesta
Sí
Principal
39.37 x 2.48 x 5.31 inch
Bocina trasera
3.94 x 6.95 x 4.72 inch
Subwoofer
7.94 x 16.02 x 15.87 inch
Todas las especificaciones
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Música
Sí
Cine
Sí
Clear Voice Pro
Sí
Deportes
Sí
Juego
Sí
Bass Blast / Bass Blast +
Sí
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
1
Salida HDMI
1
Versión Bluetooth
5.1
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
Wi-Fi
Sí
Wireless Rear Ready
Sí
USB
1
Funciona con Alexa
Sí
Spotify Connect
Sí
Tidal Connect
Sí
AirPlay 2
Sí
Chromecast
Sí
Funciona con Google Home
Sí
Óptico
1
COMPATIBLE CON HDMI
Transferencia
Sí
Transferencia (4K)
Sí
VRR / ALLM
Sí
120Hz
Sí
HDR10
Sí
Dolby Vision
Sí
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
Canal de retorno de audio (e-ARC)
Sí
CEC (Simplink)
Sí
GENERAL
número de canales
5.1.3
Número de altavoces
11 EA
Potencia de salida
580 W
FORMATO DE AUDIO
Dolby Atmos
Sí
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
DTS:X
Sí
AAC
Sí
AAC+
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
AI Room Calibration Pro (App)
Sí
Control de modo de barra de sonido
Sí
Modo Compartir sonido de TV
Sí
WOW Orquesta
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
39.37 x 2.48 x 5.31 inch
Bocina trasera
3.94 x 6.95 x 4.72 inch
Subwoofer
7.94 x 16.02 x 15.87 inch
PESO
Principal
9.48 lbs
Bocina trasera (2 piezas)
5.16 lbs
Subwoofer
22.05 lbs
Peso bruto
49.82 lbs
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Cable HDMI
Sí
Soporte para montaje en pared
Sí
Control remoto
Sí
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
59 W
Consumo de apagado (altavoz trasero)
0.5 W ↓
Consumo de energía (altavoz trasero)
20 W
Consumo de apagado (Subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energía (altavoz de graves)
40 W
Lo que dice la gente
Encontrar una tienda cerca de ti
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Producto Recomendado