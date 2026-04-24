Pantalla 86 pulgadas LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K SMART TV webOS 2026

1)*La pantalla LG Mini RGB cuenta con la certificación de Intertek por su «Doble Cobertura de Color al 100%», medida conforme a la cláusula 5.18 de la norma IDMS v1.2.

2)*Las imágenes de arriba son simuladas con fines ilustrativos.

3)*En comparación con el Procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, basado en una comparación de especificaciones internas.

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a la del 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*Búsqueda AI (Copiloto) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

8)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles con ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*"En esta escena" está disponible en países compatibles con la EPG (Guía electrónica de programación).

*"En este momento" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*"AI Generativa" está disponible en ciertas regiones o modelos.

9)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2026.

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible conectar Chatbot AI al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que el acceso y el uso de la aplicación por voz no estén disponibles.

11)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, las aplicaciones y los servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, el contenido y los servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

12)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control Remoto Mágico con AI pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

14)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

17)*La función funciona cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

18)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

19)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

20)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

21)LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi de 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

22)*La validación AMD FreeSync Premium se basa en una baja latencia de entrada, la reducción de la fragmentación de imagen (stuttering) y un rendimiento libre de parpadeos.

*144 Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR) y solo funciona con entradas que admitan 144 Hz.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y poner a disposición del público directrices destinadas a mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 288 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrafluida.

23)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible únicamente en los modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

24)*La latencia ultrabaja de Bluetooth solo aplica a televisores LG 2026 seleccionados. La función de control UL solo es compatible al conectarse a dispositivos compatibles.

*En el modo UL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

*El control de juegos se vende por separado.

25)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

26)*La tarjeta "En esta escena" está disponible en países con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

27)*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

29)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG se limita únicamente a ciertas funciones.