LG LAED015-GN: Pantalla LED All in One 21:9

Pantalla LED todo en uno con altavoz incorporado
La serie LAED LED todo en uno de LG con un tamaño de pantalla de 171 pulgadas se ofrece como un paquete todo en uno que incluye un controlador integrado y un altavoz incorporado. Eliminando el prejuicio de que las pantallas LED son difíciles y complejas de instalar, no requiere conexiones de controlador ni configuración de módulos. Después de un sencillo proceso de instalación, todo lo que necesitas hacer es encender la pantalla con un control remoto como el televisor de casa.