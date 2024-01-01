About Cookies on This Site

LG LAED015-GN: Pantalla LED All in One 21:9

LAED015-GN
Front view with infill image

Pantalla 21:9 All-in-One LED

Se instala una amplia pantalla LED en la pared de una sala de reuniones con una gran mesa redonda. La amplia pantalla LED muestra una videoconferencia en curso.

*Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Pantalla panorámica 21:9

Con soporte para una relación de aspecto de pantalla panorámica 21:9 (2560 × 1080), la serie LAED proporciona una experiencia de visualización inmersiva con una pantalla más ancha que la pantalla 16:9. Su especialización de pantalla ayuda a mostrar contenido 21:9, incluidas plataformas de videoconferencia de pantalla ancha con detalles naturales.

La pantalla LAED, con un ratio 21:9 y un tamaño de 171 pulgadas, proporciona más información que una pantalla 16:9 de 136 pulgadas.

Las personas se reúnen mientras miran la pantalla y escuchan el sonido con los parlantes integrados de la serie LAED, instalados en la sala de reuniones.

Pantalla LED todo en uno con altavoz incorporado

La serie LAED LED todo en uno de LG con un tamaño de pantalla de 171 pulgadas se ofrece como un paquete todo en uno que incluye un controlador integrado y un altavoz incorporado. Eliminando el prejuicio de que las pantallas LED son difíciles y complejas de instalar, no requiere conexiones de controlador ni configuración de módulos. Después de un sencillo proceso de instalación, todo lo que necesitas hacer es encender la pantalla con un control remoto como el televisor de casa.

Una persona reemplaza uno de los módulos LED desde el frente usando la herramienta magnética proporcionada.

Mantenimiento rápido

En caso de falla relacionada con el módulo LED o la placa del sistema, se puede reparar desde el frente. El módulo LED se puede desmontar fácilmente con la herramienta magnética incluida y sustituirse rápidamente sin necesidad de cableado.

Fácil instalación

El proceso de instalación de la serie Todo en Uno 21:9 es sencillo. Después de asegurar tres gabinetes, conecte cada módulo de pantalla LED a ellos. Por último, conecte el cable de alimentación. Esta sencilla instalación ahorra tiempo y mano de obra, lo que permite a los usuarios manejar la pantalla LED con facilidad.

Consta de imágenes de un total de 3 pasos para asegurar tres gabinetes, conectar módulos LED y conectar el cable de alimentación.

*Además, se necesitan tornillos de fijación o instalación de soporte de pared/accesorios.

La serie LAED, que muestra detalles de la sala de reuniones como el número de sala, la agenda de la reunión, el cronómetro, etc. a través de su modo de reunión de oficina, está instalada en la pared de la sala de reuniones.

Modo de reunión de oficina

Con el modo de reunión de Office, configure fácilmente los detalles de la sala de reuniones, como el número de la sala y la hora actual. También incluye funciones convenientes como cambio automático de entrada, un temporizador de presentación y configuraciones ajustables como brillo automático y modo de imagen.

*Los usuarios pueden habilitar el Modo de reunión de Office en el menú Configuración EZ de Signage.

Compatible con<br>sistemas de control AV

Compatible consistemas de control AV

La serie LAED es compatible con Crestron Connected®* para una alta compatibilidad con controles AV profesionales para lograr una integración perfecta y un control automatizado**, lo que aumenta la eficiencia de la gestión empresarial.

*Se requiere la configuración inicial desde la pantalla para Crestron Connected® compatibilidad.
**Control basado en red
***Crestron Connected® debe adquirirse por separado.

Hay uno en las salas de reuniones con señalización y otro con sistema de control AV que ayuda a los usuarios a controlar la serie LAED.

El producto se ofrece con el componente necesario, incluido el soporte de pared horizontal y herramientas para la instalación. El soporte dedicado* se proporciona como opción, para que pueda colocarlo fácilmente según los lugares de instalación.

En las dos imágenes diferentes se muestra la serie LAED instalada en la pared de un espacio de gran altura con montaje en pared e instalada con el soporte dedicado.

*Los accesorios del soporte deben adquirirse por separado.

La serie LAED se puede configurar para que esté en modo de espera cuando no hay señal del dispositivo fuente de entrada.

Mostrar administración de energía (DPM)

La función DPM de la pantalla LED le permite ingresar al modo de espera después de un período de tiempo específico cuando no hay señal del dispositivo fuente de entrada.

El empleado de LG está monitoreando de forma remota la pantalla LED LAED instalada en un lugar diferente utilizando la solución de monitoreo de LG basada en la nube, llamada LG ConnectedCare.

Tiempo real
LG ConnectedCare

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para diagnóstico de fallas y servicios de control remoto, lo que permite el funcionamiento estable de los negocios de los clientes.

*La disponibilidad de LG ConnectedCare varía según la región.
**El servicio LG ConnectedCare debe adquirirse por separado y está disponible según la conexión a Internet.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del modelo

    LAED015-GN

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxeles

    Single SMD

  • Distancia entre píxeles

    1.56

  • Resolución del módulo (An. x Al.)

    160x180

  • Medidas del módulo (An. x Al., mm)

    250x281.25

  • N.º de módulos por bastidor (An. x Al.)

    16x6 (Total 96)

  • Superficie del bastidor (m2)

    6.75

  • Peso por bastidor (kg/unidad)

    176

  • Densidad física de píxeles (píxeles/㎡)

    409,600

  • Planitud del bastidor (mm)

    ±0.2

  • Material del bastidor

    Aluminio

  • Acceso al servicio

    Delantero

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Brillo máx. (después de la calibración, nits)

    500

  • Temperatura del color (K)

    3,200~9,300

  • Ángulo de visión (horizontal)

    160

  • Ángulo de visión (vertical)

    160

  • Uniformidad del brillo

    0.98

  • Uniformidad del color

    ±0.015Cx,Cy

  • Relación de contraste

    3,000:1

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo energético (W/Bastidor, máx.)

    2,100

  • Consumo energético (W/Bastidor, medio)

    840

  • Consumo energético (W/m2, máx.)

    311

  • Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, Máx.)

    7,165

  • Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, medio)

    2,866

  • Disipación del calor (BTU/h/m2, Máx.)

    1,062

  • Alimentación (V)

    100 to 240

  • Frecuencia de fotogramas (Hz)

    50 / 60

  • Tasa de actualización (Hz)

    3,960

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

  • Temperatura de funcionamiento (℃)

    0℃ to +40℃

  • Humedad de funcionamiento

    10~90%RH

  • Índice IP Frontal

    IP30

  • Índice IP Trasero

    IP20

  • Vida útil del LED (brillo medio)

    100,000

ESTÁNDAR

  • Certificación

    CE,FCC,ETL,CB, EMC Class A

ENTORNO

  • Entorno

    RoHS, REACH

CONTROLADOR

  • Controlador

    Embedded(webOS)

PUERTO I/O

  • Puerto I/O

    HDMI(3), DP(1), USB, LAN, RS232C In/Out, IR, Digital Audio Out (1, SPDIF Optical)

Para obtener a más documentación técnica y otras descargas, visita la página LG B2B Partner Portal.