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Un moderno pasillo de centro de datos, con iluminación tenue y racks de servidores iluminados, destacando las soluciones de enfriamiento para data centers de LG.

Un moderno pasillo de centro de datos, con iluminación tenue y racks de servidores iluminados, destacando las soluciones de enfriamiento para data centers de LG.

Soluciones Data Center

Descubre las soluciones de enfriamiento de LG, diseñadas para centros de datos en constante evolución: PUE,WUE, refrigerantes de bajo GWP y chips de alta potencia. Explora tecnologías de enfriamiento innovadoras diseñadas para lograr una máxima eficiencia.

Soluciones Data Center MÁS INFORMACIÓN
Acerca de las soluciones de data center¿Por qué LG?Portafolio de productosSistema de ControlFAQs
Acerca de las soluciones de data center
MÁS INFORMACIÓN

Sobre las soluciones Data Center

LG ofrece soluciones HVAC integrales para data centers,impulsadas por sus tecnologías de enfriamiento más avanzadas. Desde infraestructuras edge hasta hyperscale, cubre todas las necesidades.

Diagrama de un sistema de enfriamiento para data centers de LG, con chillers centrífugos y de tornillo, CDU, unidades CRAH y circulación de aire.

* Esta es una imagen conceptual con fines ilustrativos. Las imágenes y la estructura reales del producto pueden diferir de lo mostrado.

* CRAH: Computer Room Air Handler (Unidad de tratamiento de aire para sala de computadoras)

* CDU: Coolant Distribution Unit (Unidad de distribución de refrigerante)

Sistema de enfriamiento avanzado

LG ofrece soluciones térmicas avanzadas adaptadas a las nuevas exigencias de los data centers actuales, desde enfriamiento por aire hasta enfriamiento líquido de última generación.

Portafolio completo

LG ofrece un portafolio completo de soluciones, incluyendo chillers, CRAH (FWU), CDUs y más. Esta amplia gama permite soluciones a medida para cualquier tipo de data center.

Soluciones BECON CONTROL

La solución de control de enfriamiento para data centers BECON integra DTC, el enfriamiento de salas y la planta de enfriamiento en una única plataforma operativa, optimizando la eficiencia del sistema.

Portafolio de productos

Dos tipos de chillers LG—centrífugo oil-free y de tornillo enfriado por aire—instalados en un entorno interior limpio.

Dos tipos de chillers LG—centrífugo oil-free y de tornillo enfriado por aire—instalados en un entorno interior limpio.

Chillers

Los chillers LG garantizan un enfriamiento uniforme y eficiente en un amplio

rangode capacidades, de 200 a 5000 toneladas. Ideales para data centers,

incluyen modelos inverter oil-free con refrigerante R-1233zd.

Chillers Más Información
Unidad CDU de LG y sistema de cold plate en vista explotada, ilustrando el enfriamiento avanzado para chips de alto rendimiento.

Unidad CDU de LG y sistema de cold plate en vista explotada, ilustrando el enfriamiento avanzado para chips de alto rendimiento.

CDU y placa frías
(Cold Plate)

La CDU de LG incorpora tecnologías diferenciadas como sensores

virtuales y Active Load Sharing (ALS), mejorando la estabilidad y

eficiencia del sistema.Por su parte, la cold plate ofrece enfriamiento

Direct-to-Chip (DTC), optimizado para chips de alto rendimiento

bmediante diseños térmicos impulsados por IA.

Vista explotada de la unidad CRAH (FWU) de LG, mostrando sus componentes modulares, incluyendo aspas, filtros y serpentines.

Vista explotada de la unidad CRAH (FWU) de LG, mostrando sus componentes modulares, incluyendo aspas, filtros y serpentines.

CRAH (FWU)

El motor inverter IE5 de LG ofrece un control preciso y alta eficiencia

energética, con un THD inferior al 5%, mientras que las aspas tipo piel

de tiburón reducen el ruido y mejoran el flujo de aire. La FWU modular

se entrega preensamblada de fábrica, agilizando la instalación y reduciendo

los tiempos en obra.

Solución de control de enfriamiento unificada para una excelencia superior en data centers

Mejora la eficiencia y confiabilidad del data center integrando el enfriamiento de servidores y la planta de chillers en una solución unificada de un solo proveedor.

Control de Data Centers BECON de LG

BECON optimiza la eficiencia energética y el desempeño operativo en data centers,promoviendo la estabilidad y escalabilidad del sistema, y mejorando la operación mediante funciones de mantenimiento y análisis de datos.

Gestor de Planta de Chillers

El Chiller Plant Manager es un sistema integrado de gestión de plantas de chillers que ofrece monitoreo en tiempo real y análisis de datos. Garantiza la confiabilidad operativa incluso en situaciones críticas, reduce el consumo energético y mejora la eficiencia global de la planta.

FAQs

Q.

¿Cuál es la diferencia entre el enfriamiento por inmersión y el enfriamiento Direct-to-Chip?

A.

El enfriamiento por inmersión sumerge los componentes directamente en un refrigerante dieléctrico especialmente formulado, que absorbe y disipa el calor de forma eficiente. En cambio, el enfriamiento Direct-to-Chip consiste en la circulación de líquido que se dirige directamente a componentes críticos, como el rack y el procesador, para disipar el calor de manera efectiva.

LG utiliza tecnología Direct-to-Chip para suministrar refrigerante directamente al rack y al procesador, ofreciendo un enfriamiento preciso, eficiente y altamente focalizado.

Q.

¿Se pueden personalizar los sistemas HVAC de LG para diferentes necesidades de data centers?

A.

Sí, LG ofrece soluciones personalizadas para adaptarse a los requerimientos específicos de cada data center. Nuestros expertos desarrollan soluciones HVAC a medida, tanto para instalaciones de pequeña escala como para grandes infraestructuras.

Q.

¿Qué beneficios clave ofrece el Chiller Plant Manager de LG para data centers?

A.

Para garantizar una operación confiable y energéticamente eficiente del sistema de chillers de un data center, es fundamental implementar una solución de control centralizada. Este sistema integra y gestiona todos los equipos críticos involucrados en el flujo de agua helada —incluyendo chillers, bombas, torres de enfriamiento, válvulas e intercambiadores de calor— a través de una plataforma unificada. Este enfoque minimiza brechas de control, errores de coordinación y pérdidas de eficiencia, además de permitir una integración fluida con sistemas de enfriamiento auxiliares, como economizadores o enfriamiento por aire exterior.

Asimismo, mediante la recopilación y análisis de datos en tiempo real —como temperatura, presión, caudal y consumo energético— el sistema permite un monitoreo continuo del estado general de la planta.

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