Ogólne Warunki Sprzedaży w sklepie internetowym LG Electronics Polska sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2024 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („Ogólne Warunki Sprzedaży , inaczej Regulamin”) regulują zasady, na jakich klient („Klient”) dokonuje zakupu produktów („Produkty”) oferowanych na stronie internetowej https://lg.com/pl/ („Strona internetowa”). Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umowy w ich wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

1.2 Stroną umowy i operatorem sklepu internetowego jest spółka LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, NIP 521-22-14-808 („LGEPL”).

1.3 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są w zakresie przez nie regulowanym, jedynymi obowiązującymi warunkami i zastępują wszelkie inne ogólne warunki, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną uprzednio wyraźnie unieważnione w formie pisemnej. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia konieczne jest staranne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i ich zaakceptowanie. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być uzupełniane przez warunki szczególne, jakie mogą zostać ustanowione (w szczególności przez Warunki sprzedaży ratalnej w sklepie internetowym LG Electronics Polska sp. z o.o.), a także są uzupełniane przez regulamin użytkowania, politykę prywatności i politykę cookies Strony internetowej.

1.4 Zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oferowane Produkty są skierowane wyłącznie do Klientów, czyli kupujących osób fizycznych lub prawnych, które działają jako konsumenci lub użytkownicy ostateczni.

1.5 Aby dokonać zakupu przez Stronę internetową, należy wejść na Stronę internetową i wypełnić formularz rejestracji użytkownika , chyba że zakupu dokonuje się za pomocą profilu gościa, w którym to przypadku nastąpi rejestracja danych na potrzeby konkretnego zakupu. Strona internetowa jest dostępna w języku polskim. Klient będzie miał możliwość zobaczyć podsumowanie zamówienia przed dokonaniem zakupu w celu poprawienia wszelkich błędów, które mogły wystąpić w trakcie procesu składania zamówienia. Aby zakończyć procedurę zakupu, konieczna jest wyraźna zgoda Klienta. Po potwierdzeniu zakupu Klient otrzymuje wiadomość e- mail z potwierdzeniem zakupu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Dowód zakupu (Faktura VAT) zostanie wysłana pocztą elektroniczną w czasie 1 dnia roboczego od odbioru towaru przez Klienta, chyba że Klient wyrazi wolę otrzymania dokumentacji w formie papierowej. W takim wypadku zostaną one wysłane pocztą tradycyjną na wskazany adres.

1.6 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wszystkich transakcji, których Klient dokona za pośrednictwem Strony internetowej.

1.7 Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia i do niezrealizowania złożonego zamówienia, jeżeli ceny w oczywisty sposób znacznie różnią się od rzeczywistej ceny rynkowej (np. z powodu błędu technicznego). To samo dotyczy oczywistych prób nadużycia ofert rabatowych, które są w sposób możliwy do zweryfikowania przeznaczone tylko dla określonych grup osób, a zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. W przypadku próby użycia kodu rabatowego więcej niż jeden raz, zastrzegamy sobie również prawo do nieprzyjęcia zamówienia.

1.8 Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do zaciągania zobowiązań i nabywania Produktów, oraz zgadza się przestrzegać niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi Produkty mogą nabywać tylko osoby pełnoletnie (powyżej 18 r. ż.) zamieszkałe na terenie Unii Europejskiej, a adres dostawy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klienci będący osobami prawnymi muszą mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a adres dostawy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zawarcie umowy

2.1 Klient może złożyć zamówienie poprzez Stronę internetową, wypełniając stosowne formularze przeznaczone do tego celu. Po sfinalizowaniu procesu sprzedaży Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanego zakupu zawierające wszystkie warunki dotyczące zakupu Produktu. Naciskając przycisk dokonania zakupu Klient akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży, inne mające zastosowanie do danego zakupu warunki szczególne oraz propozycję handlową LGEPL dotyczącą kupowanego Produktu.

2.2 Prezentacja towarów na Stronie internetowej nie stanowi oferty sprzedaży. Klient może wybrać produkty na Stronie internetowej i umieścić je w wirtualnym koszyku. Klikając przycisk „Kup teraz”, Klient składa wiążącą ofertę zakupu produktów znajdujących się w wirtualnym koszyku. Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia swoich danych. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez LGEPL, Klient dostanie potwierdzenie otrzymania zamówienia. Jednakże, przyjęcie oferty przez LGEPL oraz zawarcie umowy sprzedaży dochodzi do skutku dopiero w chwili poinformowania Klienta o tym przez LGEPL.

2.3 Realizacja zamówień złożonych przez Klienta zależy od dostępności produktu oraz od tego czy Klient dokona skutecznej płatności dostępnymi metodami płatności internetowej, a w razie wyboru płatności ratalnych również od tego, czy Klient zawrze skutecznie umowę kredytową ratalną. W przypadku, gdy Produkt okaże się niedostępny lub gdy Klient nie dokona skutecznej zapłaty , lub nie zawrze skutecznej umowy kredytowej za Produkt, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia.

2.4 Produkty dostarczane przez LGEPL odpowiadają opisom i specyfikacjom zawartym w katalogu Produktów dostępnym dla Klienta w momencie składania zamówienia. Katalog Produktów zawiera kartę każdego Produktu, na której znajduje się krótki opis Produktu, jego cena (z wliczonym podatkiem) oraz informacja o jego dostępności.

2.5 W przypadku problemów w procesie dokonywania zakupu Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie na numer 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy . Koszt połączenia z infolinią zależy od taryfy operatora.

2.6 Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu niniejszej Strony internetowej i pozostałych usług ma z założenia nieokreślony czas trwania. Jednakże LGEPL może anulować lub zawiesić dowolne zamówienie złożone przez Stronę internetową, gdy umowa nie została opłacona, operator płatności wycofał płatność, nie została skutecznie zawarta umowa kredytowa lub gdy z innych powodów leżących po stronie Klienta zakup lub dostawa Produktu stały się niemożliwe. LGEPL przedstawi taką okoliczność do wiadomości Klienta przed lub niezwłocznie po anulowaniu takiego zamówienia. W takim przypadku LGEPL nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za brak realizacji anulowanego zamówienia.

3. Prawo do odstąpienia od umowy i zasady odstąpienia od umowy

3.1 Prawo od odstąpienia od umowy na zasadach opisanych poniżej przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu artykuł 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z uwzględnieniem treści ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. tekst jedn. z 2019 poz. 134).

3.2 LGEPL uznaje prawo Klienta do odstąpienia od umowy, które Klient może zrealizować w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych bez konieczności przedstawiania uzasadnienia. Prawo do odstąpienia wygaśnie po upływie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, wszedł w posiadanie towaru.

3.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powiadomi spółkę LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr kodu 02-675) przy ul. Wołoskiej 22, telefon: 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Aby dopełnić terminu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować LG Electronics Polska Sp. z o.o. o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem wyżej wskazanego terminu, oraz odesłać lub przekazać towar na adres: LX Pantos Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23, Rampa T1, 55-080 Pietrzykowice, (sklep internetowy), telefon kontaktowy: 71 736 71 32, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Klient zorganizuje zwrot urządzenia we własnym zakresie. Jeżeli jednak ze względu na swój charakter, w szczególności duże gabaryty lub masę, Produkt nie może zostać odesłany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w zwykłym trybie pocztą lub za pośrednictwem innego przewoźnika, LGEPL na życzenie Klienta może wskazać sposób zamówienia Usługi przewozowej dodatkowo płatnej, celem odesłania produktu.

3.4 Klient zwróci Produkty będące przedmiotem odstąpienia od zakupu bezpośrednio kurierowi obsługującemu zwrot. Klient ponosi odpowiedzialność za stan techniczny zwracanego produktu. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym (w takim samym stanie jak został zakupiony).

3.5 LGEPL nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, który nie zostanie wysłany we wskazanym terminie i na wskazany w/w adres w przypadku zwrotu.

3.6 Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym (w takim samym stanie jak został zakupiony). Zalecamy, aby zwracany produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu w zależności od stopnia zużycia sprzętu. Przed zwrotem Produktu Klient musi upewnić się, że Produkt jest odpowiednio zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

3.7 W każdym przypadku numer serii Produktu musi zgadzać się z numerem nadrukowanym na oryginalnym opakowaniu i wskazanym na oryginalnej fakturze.

4. Płatność

4.1 Ceną Produktu jest cena, która zostaje wyświetlona w momencie złożenia zamówienia. Cena oferowana Klientowi jest podana w PLN i jest ceną ostateczną, zawierającą standardowe opakowanie, wszystkie wymagane prawem podatki, jak również opłaty wynikające z użytkowania, zgodnie z danym zawartymi w karcie Produktu w momencie składania zamówienia. Klient jest informowany o całkowitym koszcie zamówienia, w tym między innymi o kosztach wysyłki, przed zatwierdzeniem i sfinalizowaniem procesu zawierania umowy sprzedaży. Ceny Produktów mogą być w każdej chwili modyfikowane. Jednak obowiązywać Klienta będą zawsze ceny wskazane na Stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia.

4.2 Klient może skorzystać z dostępnych metod płatności wyświetlanych w trakcie składania zamówienia. W przypadku wybrania metody płatności oferowanej przez dostawcę usług płatniczych „Stripe”, płatność zostanie przetworzona przez Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia. Więcej informacji na temat Stripe można znaleźć na stronie https://stripe.com/en-pl.

4.3 Faktura VAT będzie przesyłana do Klienta w formie elektronicznej w czasie 1 dnia roboczego po dostarczeniu Klientowi zakupionego Produktu. Klient powinien zachować fakturę na wypadek wymiany lub zwrotu Produktu oraz na potrzeby świadczeń gwarancyjnych, jako dowód zakupu, potwierdzenie daty zakupu i modelu Produktu nabytego od LGEPL. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w wiadomości e- mail (zamiast faktury papierowej). Klient ma jednak prawo uzyskać fakturę w formie papierowej i może to zrobić, kontaktując się z nami za pomocą którejkolwiek z metod kontaktu opisanych w części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży dotyczącej skarg i reklamacji, lub poprzez formularz kontaktowy .

5. Dostawa

5.1 Produkt zostanie dostarczony do Klienta, a Klient ma obowiązek podpisać potwierdzenie odbioru. Przed odbiorem towaru i podpisaniem potwierdzenia u kuriera Klient powinien starannie sprawdzić, czy na paczce nie ma śladów uderzeń, które mogłyby spowodować uszkodzenie Produktu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie, a także czy paczka jest prawidłowo zapakowana i zaklejona. Nawet, jeśli stan paczki nie wzbudza zastrzeżeń, Klient powinien zweryfikować zawartość przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku, gdy stan paczki lub zawartość przesyłki wzbudza zastrzeżenia, Klient powinien odmówić odebrania towaru i oddać go kurierowi oraz sporządzić protokół szkody. Niezależnie od powyższego wada transportowa może zostać zgłoszona do 7 dni od momentu odebrania towaru.

5.2 W przypadku zaistnienia wady transportowej, Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie na numer 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy , opisując stan Produktu i zachowując potwierdzenie odbioru lub fakturę na wypadek konieczności dochodzenia swoich praw.

5.3 Produkty oznaczone, jako dostępne w magazynie, zostaną dostarczone w szacowanym terminie dostawy. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że z jakiegoś powodu (nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły wyższej) produkt nie jest dostępny i nie może być dostarczony do Klienta, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy. W przypadku, gdy Klient nie będzie zainteresowany oczekiwaniem na Produkt zamówienie lub umowa kredytowa zostanie anulowana.

5.4 O ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności niezależnie od LGEPL, Klient otrzyma nabyty Produkt we wskazanym terminie na adres wskazany w trakcie procesu składania zamówienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany odebrać Produkt. Mając na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Produktu, LGEPL lub wyznaczona do tego strona trzecia podejmie dwie (2) próby dostarczenia Produktu. Jeżeli miejsce dostawy nie zostanie zlokalizowane lub pod wskazanym adresem nie będzie Klienta ani żadnej osoby mogącej odebrać Produkt, zamówienie zostanie anulowane.

5.5 Ryzyko utraty i uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta w momencie dostawy Produktu.

5.6 Produkty nabyte przez Stronę internetową będą wysyłane na teren Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera. Termin dostawy wynosi normalnie 3-5 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru.

5.7 Informacje o kosztach transportu zostaną podane na początku procesu dokonywania zakupu przez Stronę internetową. Dostawa może ulec opóźnieniu z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie przewoźnika lub siły wyższej.

6. Rękojmia i gwarancja

6.1 LGEPL dostarcza Produkty bez wad. LGEPL, jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia), a jeżeli Klient jest konsumentem – jeżeli Produkt jest niezgodny z umową. Żadne z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

6.2 Niezależnie od odpowiedzialności LGEPL opisanej w punkcie 6.1 powyżej, niektóre Produkty będą objęte gwarancją handlową. Klient jest informowany o Produktach, dla których oferowana jest dodatkowa gwarancja handlowa w odrębnej części Strony internetowej.

6.3 Jeśli chodzi o możliwość udzielenia gwarancji handlowej, dodatkowej względem gwarancji wynikającej z przepisów prawa, zalecamy zapoznanie się z kartą danego Produktu dostępną na Stronie internetowej.

6.4 W przypadku wady Produktu lub niezgodności Produktu z umową Klient może skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej telefonicznie pod numerem 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do18).

6.5 Klient może zgłosić wadę Produktu lub niezgodność Produktu z umową w terminach wynikających z przepisów prawa. Jednakże, ze względu na naturę Produktów oferowanych przez LGEPL, Klient powinien zgłosić wadę Produktu lub niezgodność Produktu z umową niezwłocznie oraz będzie odpowiedzialny za szkody lub straty wynikające z niewykonania tego obowiązku.

6.6 W przypadku niezgodności Produktu z umową, Klient może wybrać między naprawą a wymianą Produktu, chyba że jedna z tych dwóch opcji jest obiektywnie niemożliwa lub związana z nieproporcjonalnie większymi nakładami niż druga. Naprawa lub wymiana Produktu zostanie dokonana bezpłatnie.

6.7 Za nieproporcjonalnie większe uznaje się takie nakłady, które w porównaniu z drugim sposobem zaspokojenia roszczenia, wiążą się z poniesieniem przez sprzedawcę nieuzasadnionych kosztów, zważywszy na wartość jaką osiągnąłby Produkt w przypadku niewystąpienia niezgodności z umową, na istotność niezgodności z umową oraz na możliwości zastosowania alternatywnego sposobu zaspokojenia roszczenia bez znaczących niedogodności dla użytkownika i konsumenta. Ponadto, aby uznać, że koszty nie są uzasadnione, koszty jednej metody usunięcia wady muszą być istotnie wyższe niż koszty drugiej formy usunięcia wady.

7. Odpowiedzialność

7.1 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy i na których dotrzymaniu mogą Państwo regularnie polegać. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku zwykłego zaniedbania nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do dającej się przewidzieć szkody związanej ze świadczeniem usługi objętej umową.

7.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na naszą odpowiedzialność za narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, a także na naszą obowiązkową odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt lub na podstawie przyjętej gwarancji.

7.3 Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Nie kontrolujemy treści stron internetowych podmiotów trzecich i nie przyjmujemy ich jako własnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści na tych stronach internetowych i/lub nie udzielamy na nie gwarancji. Korzystanie ze stron internetowych, do których prowadzą linki, odbywa się na Państwa własne ryzyko. W zakresie, w jakim produkty LG można nabyć za pośrednictwem tych stron internetowych, odnośnych roszczeń należy dochodzić wyłącznie od odpowiedniego dostawcy. Prosimy również pamiętać, że mogą istnieć fałszywe „strony internetowe LG”, które tylko udają prawdziwe. Nie należy tam wprowadzać żadnych danych osobowych ani dokonywać zakupów. Jeśli zostali Państwo oszukani na fałszywej „stronie LG” i ponieśli (materialną) szkodę, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby w miarę możliwości wyeliminować fałszywe „strony internetowe LG” z obiegu.

8. Oferty specjalne dla specjalnych grup klientów

8.1 LGEPL w ramach programów specjalnych, oferuje specjalnym grupom Klientów (pracownikom, uczestnikom wybranych programów lojalnościowych) zakup Produktów na preferencyjnych warunkach. Opis szczegółowych warunków obowiązujących w danym programie specjalnym jest dostępny na stronie operatora programu specjalnego.

8.2 Preferencyjne warunki w ramach programów specjalnych dostępne są wyłącznie dla ich uczestników. Uczestnicy programów specjalnych powinni są zachować poufność w kwestii ofert specjalnych i nie ujawniać oferty programu specjalnego osobom trzecim.

8.3 W celu zakupu Produktu w ramach programu specjalnego, niezbędne jest założenie nowego konta na Stronie internetowej i aktywacja statusu VIP. Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie operatora programu specjalnego.

8.4 Klient może w jednej transakcji użyć tylko jednego kodu zniżkowego. Klient posiadający dostęp do więcej niż jednego programu specjalnego nie może łączyć rabatów dostępnych w ramach różnych programów specjalnych.

8.5 LGEPL ma prawo ograniczyć ważność konkretnego kodu zniżkowego do określonych rodzajów Produktów lub wprowadzić inne ograniczenia co do możliwości wykorzystania kodu zniżkowego.

8.6 W przypadku uzasadnionego podejrzenia nadużycia (nietypowa aktywność związana z zamówieniami) LGEPL zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta oraz – w stosownych przypadkach – anulowania zamówienia.

8.7 Uczestnicy programów specjalnych nie mogą wykorzystywać benefitów związanych z uczestnictwem w programach specjalnych w celu prowadzenia działań, które naruszałyby interes LGEPL.

9. Dane osobowe

9.1 Podane przez Klienta dane osobowe w ramach korzystania ze Strony internetowej, w tym dokonywania zakupów za jej pośrednictwem, realizacji zamówień i zarządzania płatnościami administrowane są przez LGEPL, w zakresie związanym z wydaniem decyzji kredytowych i ich przekazaniem Klientowi: przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a w zakresie w zakresie realizacji płatności związanych ze sprzedażą: [podmiot Stripe].

9.2 Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

9.3 Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez każdego Administratora, w tym w zakresie realizacji praw osób, o których mowa powyżej, znajdziesz pod następującymi linkami:

(a) dla LGEPL [ link ]

(b) dla BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna [ link ]

10. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów

10.1 Komisja UE stworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Dostęp do platformy ODR można uzyskać za pośrednictwem następującego łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . LGEPL nie jest zobowiązana do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażu konsumenckiego i w związku z tym nie uczestniczy w takiej procedurze.

11. Obowiązujące prawo

11.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

11.2 Wszelkie spory mogące wynikać z interpretacji lub stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą rozstrzygane sądownie w sądach właściwych miejscowo dla miejsca zamieszkania/siedziby Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

12. Strona internetowa LG

12.1 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie marki, nazwy handlowe, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej i przemysłowej dotyczące treści lub jakichkolwiek innych elementów umieszczonych na Stronie internetowej stanowią wyłączną własność LGEPL i/lub stron trzecich, które posiadają wyłączne prawo do korzystania z nich w celach handlowych. Umożliwienie Klientowi dostępu do Strony internetowej nie będzie w żadnym wypadku stanowić jakiegokolwiek zrzeczenia się, przeniesienia, udzielenia licencji ani scedowania wyżej wymienionych praw w całości lub części, o ile w sposób wyraźny nie zostało postanowione inaczej. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie udzielają Klientowi żadnego prawa do zmiany, wykorzystania, kopiowania, dystrybucji i upowszechniania Strony internetowej i/lub innych, niewymienionych tu bezpośrednio zawartych na niej Treści. Jakiekolwiek inne wykorzystanie dowolnych praw wymaga uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej w takim celu przez LGEPL lub stronę trzecią będącą właścicielem danych praw.

12.2 Treści, teksty, fotografie, rysunki, logotypy, zdjęcia, programy komputerowe, kody źródłowe i wszelkie efekty twórczości intelektualnej istniejące na Stronie internetowej, jak również sama Strona internetowa jako całość są, jako dzieła sztuki multimedialnej, chronione prawami autorskimi lub innymi prawami wynikającymi z przepisów, w tym między innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej i własności przemysłowej. LGEPL jest właścicielem lub posiadaczem licencji na elementy obejmujące projekt graficzny Strony internetowej, menu, przyciski nawigacji, kody HTML, teksty, zdjęcia, tekstury, grafiki i wszelkie inne treści zawarte na Stronie internetowej, i w każdym wypadku dysponuje upoważnieniem do wykorzystywania tych elementów. Treści przedstawione na Stronie internetowej nie mogą być kopiowane w części ani w całości, przesyłane, zapisywane w jakimkolwiek systemie odzyskiwania danych, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, o ile nie uzyskano na to uprzedniej, pisemnej zgody LGEPL.

12.3 Tym samym zakazuje się posługiwania się bez zgody LGEPL wszelkimi materiałami oraz elementami znajdującymi się na Stronie internetowej, do których prawa posiada LGEPL, jak również technicznymi środkami ich ochrony oraz wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać treści. Klient zobowiązuje się przestrzegać powyższych zasad i powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby je naruszyć, a LGEPL każdorazowo zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków lub działań prawnych, które przysługują mu w związku z ochroną jego praw własności intelektualnej i przemysłowej.

13. Postanowienia różne

13.1 Każda ze Stron działa we własnym imieniu i na podstawie przysługujących jej praw.

13.2 W przypadku zaniechania przez LGEPL dochodzenia praw wynikających z umowy nie będzie to jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez LGEPL przysługujących jej praw. Zrzeczenie się praw przez LGEPL będzie skuteczne tylko wtedy, gdy wyraźnie oświadczy ona to na piśmie.

13.3 LGEPL zastrzega sobie prawo do nierealizowania operacji tych Klientów, z którymi toczy spór o niedokonane płatności za wcześniejsze zamówienia, oraz operacji, których realizację uważa za ryzykowną na podstawie dokonanej weryfikacji. Jednocześnie LGEPL zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych podanych przez Klienta i wdrażania środków uznanych za niezbędne do sprawdzenia, czy osoba, która wprowadziła swoje dane, jest właścicielem przedstawionych dokumentów i środków płatniczych. Weryfikacja ta może mieć formę prośby o potwierdzenie tożsamości, podanie adresu i/lub okazanie dokumentów bankowych. Jeśli Klient nie odpowie na taką prośbę w ciągu dwóch dni roboczych po jej przesłaniu, zamówienie zostanie automatycznie anulowane bez prawa do reklamacji.

13.4 Żadna ze Stron nie będzie mogła scedować swoich praw, interesów, zobowiązań i odpowiedzialności, które nabywa, przyjmując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, ani delegować ich na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

13.5 Jeśli jakieś sformułowanie lub postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

13.6 Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają pisemnej zgody LGEPL pod rygorem nieważności.

13.7 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą zostać zmodyfikowane w każdym momencie, pod warunkiem poinformowania użytkownika o wprowadzonych zmianach i poproszenia o ponowną ich akceptację, jeśli jest to wymagane stosownymi przepisami. Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie będą dotyczyć zakupów dokonanych przed ich wejściem w życie. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzą w życie z dniem opublikowania (obowiązuje data widniejąca w Regulaminie)

13.8 W przypadku, gdy zakup wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, obowiązywać będą warunki i postanowienia zawarte w stosownej polisie ubezpieczeniowej.

13.9 W ramach jednej transakcji internetowej jest możliwość użycia jednego kuponu rabatowego danego rodzaju

13.10 LGEPL ma prawo ograniczyć ważność konkretnego kuponu do określonych rodzajów produktów w ofercie LGEPL lub wprowadzić inne ograniczenia co do możliwości wykorzystania kuponu.

13.11 LGEPL zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia pod kątem jego zgodności z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również anulacji zamówienia w przypadku stwierdzenia istnienia nieprawidłowości lub sprzeczności zamówienia z zapisami Regulaminu.

14. Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego

14.1 Zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), Klient ma prawo do oddania zużytego sprzętu, a LGEPL obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany będący marki LG.

14.2 W celu skorzystania z prawa do nieodpłatnego odbioru starego sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie: 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) w celu umówienia odbioru zużytego sprzętu elektronicznego.

15. Skargi i reklamacje

15.1 Wszelkie skargi i reklamacje można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc na numer 801-54-54- 54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy. Koszt połączenia z infolinią według stawki operatora.

15.2 Wszelkie skargi i reklamacje związane z umową kredytu ratalnego należy zgłaszać bezpośrednio do Zespołu BNPP Online telefonicznie dzwoniąc na numer 22 134 00 00 lub 500 990 500 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 ) lub poprzez email: irata@bnpparibas.pl . Koszt połączenia z infolinią według Stawki operatora.

Warunki sprzedaży ratalnej w sklepie internetowym LG Electronics Polska sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2024 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze warunki sprzedaży ratalnej („Warunki Sprzedaży Ratalnej”) regulują zasady, na jakich klient („Klient”) dokonuje zakupu produktów („Produkty”) oferowanych na stronie internetowej https://lg.com/pl/ („Strona internetowa”) w przypadku wyboru przez Klienta systemu ratalnego jako formy płatności.

1.2 Stroną umowy i operatorem sklepu internetowego jest spółka LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, NIP 521-22-14-808 („LGEPL”).

1.3 Wszystkie zakupy dokonywane przez Klienta na Stronie internetowej podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży w sklepie internetowym LG Electronics Polska sp. z o.o. („Ogólne Warunki Sprzedaży”). Warunki Sprzedaży Ratalnej stanowią uzupełnienie i modyfikację Ogólnych Warunków Sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta systemu ratalnego jako formy płatności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Ogólnymi Warunkami Sprzedaży a Warunkami Sprzedaży Ratalnej, w przypadku wyboru przez Klienta systemu ratalnego jako formy płatności obowiązują postanowienia Warunków Sprzedaży Ratalnej.

1.4 Warunki Sprzedaży Ratalnej mają zastosowanie do umowy w ich wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Warunki Sprzedaży Ratalnej mogą zostać zmodyfikowane w każdym momencie, pod warunkiem poinformowania użytkownika o wprowadzonych zmianach i poproszenia o ponowną ich akceptację, jeśli jest to wymagane stosownymi przepisami. Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie będą dotyczyć zakupów dokonanych przed ich wejściem w życie. Wszelkie zmiany Warunków Sprzedaży Ratalnej wchodzą w życie z dniem opublikowania (obowiązuje data widniejąca w Regulaminie).

1.5 Jeśli jakieś sformułowanie lub postanowienie niniejszych Warunków Sprzedaży Ratalnej zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

1.6 Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszych Warunków Sprzedaży Ratalnej wymagają pisemnej zgody LGEPL pod rygorem nieważności.

2. Szczególne warunki obowiązujące przy sprzedaży ratalnej

2.1 Dokonując zakupu z wyborem systemu ratalnego jako formy płatności, Klient kupuje produkt poprzez skuteczne zawarcie umowy kredytowej oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymogu spłacania rat w przypadku zawarcia umowy kredytowej.

2.2 Realizacja zamówień złożonych przez Klienta z wyborem systemu ratalnego jako formy płatności, poza innymi warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, zależy od tego, czy Klient zawrze skutecznie umowę kredytową ratalną. W przypadku, gdy Klient nie zawrze skutecznej umowy kredytowej na Produkt, Klient zostanie poinformowany o tym przez podmiot zawierający umowy kredytowe. Jednocześnie, zamówienie zostanie anulowane.

2.3 W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Produktu, co do której Klient wybrał systemu ratalny jako formę płatności, zawarta przez Klienta umowa kredytowa zostanie anulowana w ciągu 14 dni od odstąpienia.

2.4 W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy kredytowej będącej podstawą dokonania płatności w formie systemu ratalnego, zawarta przez Klienta umowa sprzedaży Produktu zostanie anulowana w ciągu 14 dni od odstąpienia.

2.5 Jeżeli zamówienie na Produkt zostanie anulowane z jakiegokolwiek powodu w przypadku zawarcia umowy kredytowej przez Klienta, to niezwłocznie zostanie uruchomiona procedura anulowania umowy kredytowej na ten Produkt.

3. Obowiązujące prawo

3.1 Niniejsze Warunki Sprzedaży Ratalnej podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2 Wszelkie spory mogące wynikać z interpretacji lub stosowania niniejszych Warunków Sprzedaży Ratalnej będą rozstrzygane sądownie w sądach właściwych miejscowo dla miejsca zamieszkania/siedziby Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.