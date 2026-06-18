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GỢI Ý VÀ MẸO
Lầm tưởng và sự thật về máy giặt cửa trên: Những điều bạn cần biết
Máy giặt cửa trên từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc trong nhiều hộ gia đình nhưng vẫn thường bị hiểu lầm vì những quan niệm lỗi thời. Từ lo ngại về hiệu quả tiết kiệm năng lượng đến thắc mắc xoay quanh khả năng chăm sóc vải và hiệu suất giặt, những lầm tưởng này đôi khi khiến việc chọn mua máy giặt phù hợp trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.
Trên thực tế, các dòng máy giặt cửa trên hiện nay được thiết kế để mang lại khả năng làm sạch mạnh mẽ, chăm sóc sợi vải nhẹ nhàng và thuận tiện để sử dụng hàng ngày, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu suất năng lượng và độ tin cậy. Hãy cùng phân biệt đúng sai và khám phá những giá trị mà máy giặt cửa trên hiện đại mang lại để bạn có thể quyết định liệu chúng có phù hợp với nhu cầu giặt giũ của mình hay không.
Lầm tưởng #1
Máy giặt cửa trên phù hợp cho các mẻ giặt lớn hoặc đồ cồng kềnh.
Sự thật: Có. Trên thực tế, nhiều máy giặt cửa trên dung tích lớn được thiết kế đặc biệt để giặt chăn, mền, khăn tắm và khối lượng đồ giặt lớn của gia đình một cách dễ dàng.
Nhờ lồng giặt sâu, rộng và cửa mở lớn, máy giặt cửa trên cho phép các món đồ cồng kềnh tự do di chuyển trong chu trình giặt. Thiết kế này giúp nước lưu thông tốt hơn và giúp chất giặt tẩy phân bố đều, mang lại hiệu quả giặt sạch sâu ngay cả với những mẻ đồ quá khổ. Đối với các hộ gia đình thường xuyên giặt chăn ga hoặc có khối lượng đồ giặt lớn, máy giặt cửa trên dung tích lớn là một lựa chọn rất thiết thực.
Lầm tưởng #2
Máy giặt cửa trên dung tích lớn tốn nhiều chi phí vận hành hơn.
Sự thật: Không hẳn. Máy giặt cửa trên tiết kiệm năng lượng sử dụng công nghệ tối ưu để điều chỉnh lượng nước và năng lượng theo từng mẻ giặt, giúp giảm mức tiêu thụ tổng thể theo thời gian.
Nhiều máy giặt cửa trên hiện còn được trang bị thuật toán giặt tối ưu hóa, cảm biến mực nước chính xác và công nghệ động cơ hiệu suất cao, cho phép điều chỉnh hoạt động theo khối lượng mẻ giặt thực tế. Việc giặt nhiều món đồ hơn trong một lần và hạn chế các chu trình giặt nhỏ lẻ có thể giúp máy giặt cửa trên dung tích lớn thực sự giảm tổng lượng nước và năng lượng tiêu thụ theo thời gian, từ đó trở thành lựa chọn vừa thiết thực vừa tiết kiệm cho thói quen giặt giũ hằng ngày. Các tính năng như Tính năng LG TurboWash™ còn giúp tăng thêm sự thuận tiện với khả năng giặt nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu giặt giũ bận rộn mỗi ngày.
TurboWash™ - Giặt sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng chỉ trong 30 phút
Tính năng LG TurboWash™ mang lại khả năng giặt sạch mạnh mẽ nhưng vẫn nhẹ nhàng, giúp hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.
* Được Intertek thử nghiệm vào tháng 11 năm 2024 với tải IEC 3 kg. Chu trình bình thường với tùy chọn TurboWash. Thời gian giặt và hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy vào môi trường sử dụng.
Lầm tưởng #3
Máy giặt cửa trên làm hỏng quần áo.
Sự thật: Trong khi các dòng máy cũ thường dựa vào cơ chế nhào trộn mạnh, các máy giặt cửa trên hiện nay đã được tích hợp công nghệ thông minh hơn để bảo vệ quần áo.
Với các tính năng như công nghệ LG AI DD cho máy giặt, máy giặt có thể nhận diện loại vải và đặc điểm mẻ giặt, từ đó tự động điều chỉnh chuyển động của lồng giặt để mang lại hiệu quả giặt sạch nhẹ nhàng nhưng vẫn tối ưu. Điều này có nghĩa là các món đồ như quần áo thể thao, đồ trẻ em hoặc trang phục hàng ngày đều được giặt một cách cẩn thận, giúp giảm ma sát quá mức và giữ cho sợi vải duy trì được hình dáng và cảm giác ban đầu.
AI Wash – Giặt tối ưu nhờ công nghệ AI DD™
Giặt bằng AI tối ưu hóa chuyển động giặt theo loại đồ giặt. Ngoài ra, công nghệ này có thể giúp cải thiện khả năng chăm sóc vải và tiết kiệm năng lượng khi giặt vải mềm.
* Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
* Cảm biến AI chỉ được kích hoạt trong chu trình AI Wash khi khối lượng quần áo dưới 5 kg. Chỉ nên sử dụng Giặt·bằng·AI với các loại vải tương tự nhau (không phải loại vải nào cũng có thể được phát hiện) và loại nước giặt phù hợp.
Lầm tưởng #4
Máy giặt cửa trên phải đánh đổi hiệu quả giặt sạch.
Sự thật: Không đúng. Nhiều máy giặt cửa trên hiện đại được thiết kế để mang lại hiệu quả giặt mạnh mẽ và tối ưu.
Các tính năng tiên tiến như công nghệ LG 6 Motion và LG TurboWash kết hợp nhiều chuyển động giặt, dòng nước được điều khiển chính xác và xả nâng cao. Ngoài ra, công nghệ LG Steam giúp loại bỏ hiệu quả các chất gây dị ứng. Kết hợp với nhau, các hệ thống này đảm bảo quần áo luôn tươi mới và sạch sẽ mà không làm giảm hiệu quả năng lượng hay khả năng chăm sóc sợi vải.
6 Motion™ – Cách giặt tối ưu
Được trang bị động cơ LG Inverter Direct Drive™, sáu chuyển động giặt khác nhau đảm bảo giặt sạch quần áo một cách kỹ càng.
* Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Lầm tưởng #5
Khó chạm đến đáy máy giặt cửa trên.
Sự thật: Thao tác này có thể khó khăn với các dòng máy truyền thống, nhưng những cải tiến trong thiết kế công thái học đã giúp giải quyết vấn đề này.
Các tính năng như LG EasyUnload cho máy giặt tập trung vào sự thoải mái và khả năng tiếp cận, giúp việc cho đồ vào và lấy đồ ra dễ dàng hơn mà không cần phải cúi gập người quá nhiều hay gây căng thẳng cho cơ thể. Thiết kế này đặc biệt hữu ích cho nhu cầu giặt giũ hằng ngày, mang đến trải nghiệm giặt giũ thoải mái hơn nói chung.
EasyUnload™ - Thao tác dễ dàng, thiết kế công thái học
Mặt trước máy giặt nghiêng giúp thao tác lấy đồ dễ dàng và công thái học hơn mà không ảnh hưởng đến dung tích
* Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Lầm tưởng #6
Máy giặt cửa trên gây ồn.
Sự thật: Không hẳn. Tiếng ồn là mối quan tâm phổ biến nhưng các dòng máy giặt cửa trên hiện đại được thiết kế để vận hành êm ái hơn.
Bằng cách sử dụng các động cơ tiên tiến như LG Inverter Direct Drive Motor cho máy giặt, độ rung và tiếng ồn hoạt động giảm đáng kể. Với ít bộ phận chuyển động hơn cùng khả năng kiểm soát cân bằng tốt hơn, máy có thể hoạt động trơn tru ngay cả trong chu trình vắt tốc độ cao, giúp duy trì không gian sống yên tĩnh và thoải mái.
Lầm tưởng #7
Máy giặt cửa trên dễ bị nấm mốc.
Sự thật: Không đúng. Các tính năng bảo trì và khả năng lưu thông không khí phù hợp giúp lồng giặt luôn sạch sẽ và tươi mới.
Các chức năng như chu trình LG Tub Clean cho máy giặt được thiết kế để làm sạch kỹ lồng giặt, loại bỏ cặn bẩn và giảm tích tụ độ ẩm. Kết hợp với các thói quen chăm sóc đơn giản, chẳng hạn như để nắp mở sau khi giặt, máy giặt cửa trên có thể giữ vệ sinh và không có mùi hôi theo thời gian.
Giải pháp vệ sinh lồng giặt đơn giản
Vệ sinh lồng giặt trong và ngoài để ngăn mùi khó chịu.
* Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Lầm tưởng #8
Máy giặt cửa trên ít gặp sự cố hơn.
Sự thật: Trong nhiều trường hợp thì đúng là như vậy. Máy giặt cửa trên có thể là một lựa chọn đáng tin cậy nhờ thiết kế đơn giản và các bộ phận bền bỉ, giúp duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.
Nhờ các công nghệ như LG Inverter Direct Drive Motor sử dụng ít bộ phận cơ khí hơn, máy giặt cửa trên có thể giảm hao mòn theo thời gian. Sự đơn giản trong thiết kế giúp vận hành ổn định, khiến máy giặt cửa trên đáng tin cậy trở thành lựa chọn thông minh cho các gia đình ưu tiên độ bền và sự an tâm khi sử dụng.
Khám phá cách giặt giũ tốt hơn với máy giặt cửa trên
Việc lựa chọn máy giặt cửa trên đồng nghĩa với việc kết hợp giữa sự thuận tiện hàng ngày và công nghệ hiện đại. Từ tùy chọn dung tích lớn đến chăm sóc sợi vải thông minh và hiệu suất vận hành tối ưu, các dòng máy giặt cửa trên ngày nay được thiết kế để phù hợp với nhiều lối sống khác nhau.
Hãy khám phá các mẫu máy giặt cửa trên LG phổ biến, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giặt giũ của bạn và mang đến giải pháp hiệu quả, đáng tin cậy giúp việc chăm sóc quần áo trở nên đơn giản và thoải mái hơn.
Câu hỏi thường gặp
Q.
Máy giặt cửa trên LG có tiết kiệm năng lượng không?
A.
Có. Nhiều dòng máy giặt cửa trên LG được thiết kế hướng đến hiệu quả tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ động cơ tiên tiến và chu trình giặt tối ưu để kiểm soát hiệu quả lượng nước và công suất tiêu thụ.
Q.
Máy giặt cửa trên có giặt được chăn không?
A.
Có. Máy giặt cửa trên dung tích lớn rất phù hợp để giặt chăn, mền và các món đồ cồng kềnh khác, đảm bảo không gian đủ rộng để làm sạch hiệu quả.
Q.
AI DD trên máy giặt cửa trên LG là gì?
A.
Công nghệ AI DD giúp máy giặt nhận diện loại vải và tự động điều chỉnh chuyển động giặt, cải thiện khả năng chăm sóc sợi vải trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả giặt sạch.
Q.
Máy giặt cửa trên LG lớn nhất có kích thước bao nhiêu?
A.
LG cung cấp các dòng máy giặt cửa trên dung tích lớn được thiết kế để xử lý khối lượng giặt lớn của gia đình, phù hợp với nhu cầu giặt đồ cồng kềnh hoặc giặt thường xuyên.
Q.
Máy giặt cửa trên có cần vệ sinh không?
A.
Có. Việc vệ sinh thường xuyên bằng các chu trình vệ sinh lồng giặt Tub Clean tích hợp giúp duy trì vệ sinh, ngăn ngừa cặn bẩn tích tụ và đảm bảo máy giặt luôn vận hành ở hiệu suất tốt nhất.