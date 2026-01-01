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    LG Experience

    Hướng dẫn tối ưu về bảo trì máy rửa bát: Cách vệ sinh và tối ưu hiệu suất

       

    Bên trong máy rửa bát LG với giàn rửa và không gian xếp đồ

    Bên trong máy rửa bát LG với giàn rửa và không gian xếp đồ

    Tại sao bảo trì máy rửa bát lại quan trọng

     

    Máy rửa bát là thiết bị có khả năng tự làm sạch, nhưng không có nghĩa là không cần bảo trì. Theo thời gian, mảnh vụn thức ăn, dầu mỡ, khoáng chất không hòa tan (cặn vôi) và dư lượng chất tẩy rửa sẽ tích tụ trong các khe khuất bên trong thiết bị.

     

    Bỏ qua việc vệ sinh có thể dẫn đến ba vấn đề chính:

     

    ✓ Giảm hiệu suất làm sạch: Cần phun bị tắc không thể phân phối nước hiệu quả.

    ✓ Mùi hôi: Mảnh vụn thức ăn mắc kẹt trong bộ lọc bắt đầu phân hủy.

    ✓ Giảm tuổi thọ: Cặn vôi tích tụ gây ra vết nước cứng đầu và đóng cặn bên trong.

    Góc nhìn từ LG

    Tại sao điều kiện vệ sinh sạch sẽ lại quan trọng

    Các thiết bị hiện đại như Máy rửa bát LG được chế tạo để có độ bền cao. Tuy nhiên, ngay cả những động cơ tiên tiến nhất cũng cần một môi trường sạch sẽ để vận hành hiệu quả và tránh bị quá tải. 

    Khám phá Máy rửa bát LG

    Bước 1

    Vệ sinh bộ lọc (Bước quan trọng nhất)

     

    Hệ thống lọc chính là “quả thận” của máy rửa bát. giúp giữ lại cặn thức ăn để ngăn chúng bám ngược trở lại lên bát đĩa đã sạch. Bộ lọc bị tắc là nguyên nhân số 1 gây ra hiệu quả làm sạch kém và mùi hôi.

     

    1. Xác định vị trí: Tháo giàn rửa dưới. Bộ lọc thường nằm ở đế khoang rửa.

    2. Tháo: Xoay bộ lọc hình trụ (thường ngược chiều kim đồng hồ) rồi nhấc ra. Bên dưới thường có một tấm lưới cũng cần tháo. Cẩn thận không để mảnh vụn tích tụ rơi vào miệng hố thoát nước.

    3. Rửa: Xả dưới vòi nước đang chảy. Sử dụng bàn chải mềm để chà xát dầu mỡ hoặc cặn canxi bám trên lưới.

    4. Lắp lại: Đặt lưới trở lại, lắp bộ lọc hình trụ vào và xoay đến khi khóa (nghe tiếng tách).

    Bước 2

    Kiểm tra và vệ sinh cần phun

     

    Nước phải chảy thông suốt để bát đĩa sạch sẽ. Nếu các vòi nhỏ trên cần phun bị tắc bởi hạt chanh, vỏ trứng hoặc cặn vôi, áp suất nước sẽ giảm.

     

    Kiểm tra trực quan: Xoay cần theo cách thủ công. Cần phải xoay tự do mà không bị vướng vào bát đĩa.

    Tháo và rửa: Hầu hết các cần phun (trên và dưới) đều có thể tháo rời. Xả dưới vòi nước.

    Xử lý tắc nghẽn: Nếu vòi bị tắc, hãy sử dụng tăm hoặc kim để nhẹ nhàng đẩy mảnh vụn ra.

    Góc nhìn từ LG

    Duy trì hiệu suất QuadWash™

     

    Máy rửa bát LG được trang bị công nghệ QuadWash™ với các cần Multi-Motion có thể xoay và quay linh hoạt. Vì các cần này có cơ chế chuyển động phức tạp để tiếp cận mọi góc nên việc giữ cho các điểm pivot không bị vướng mảnh vụn dạng sợi (như tóc hoặc xơ rau củ) là cần thiết để duy trì khả năng làm sạch 360 độ.

    Bước 3

    Khử cặn và chu trình “Vệ sinh máy”

     

    Cặn vôi (canxi cacbonat) là kẻ thù của bộ phận gia nhiệt. Bắt buộc khử cặn nếu sống ở khu vực có nước cứng.

     

    Sử dụng Chu trình vệ sinh máy theo các bước sau:

     

    Hầu hết các máy rửa bát hiện đại đều có chu trình tự bảo trì riêng.

    1. Làm trống thiết bị: Không chạy chu trình này khi đang có bát đĩa bên trong.

    2. Thêm chất làm sạch: Đặt chất làm sạch chuyên biệt cho máy rửa bát (lỏng hoặc viên) vào ngăn phân phối chất tẩy rửa hoặc đặt cố định trên giàn rửa (loại chai).

    3. Chọn chu trình: Chọn cài đặt “Vệ sinh máy”. Nếu model không có, hãy chọn chu trình nhiệt độ cao nhất có sẵn (thường là “Mạnh mẽ”).

    Góc nhìn từ LG

    Lời nhắc vệ sinh máy

    Máy rửa bát LG được trang bị lời nhắc Vệ sinh máy chuyên biệt. Chức năng này cho biết còn số chu trình còn lại trước khi cần chạy chu trình Vệ sinh máy, để bạn không phải phỏng đoán và luôn giữ khoang rửa bằng thép không gỉ sạch như mới.

    Vai trò của vật tư tiêu hao: Muối và nước trợ xả

    Nhiều người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào viên rửa “Đa năng”, nhưng để bảo trì tối ưu, bạn cần sử dụng các thành phần riêng biệt.

    Lý do cần muối cho máy rửa bát  

     

    Muối giúp tái tạo nhựa trao đổi ion trong hệ thống làm mềm nước tích hợp nhằm ngăn cặn vôi hình thành trên bộ gia nhiệt cũng như vết nước lốm đốm trên ly.

     

    ✓ Mẹo chuyên nghiệp: Đổ đầy muối khi đèn báo bật. Nếu bạn sống ở khu vực có nước cứng, đây là cách hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ máy.

    Lý do cần nước trợ xả

     

    Nước trợ xả giúp làm giảm sức căng bề mặt của nước, khiến nước trôi khỏi bát đĩa dễ dàng hơn.

     

    ✓ Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bát đĩa vẫn ướt hoặc có vết đốm sau khi rửa, có thể mức nước trợ xả đang thấp hoặc cần điều chỉnh cài đặt liều lượng. Ngay cả khi sử dụng viên rửa “Đa năng”, vẫn nên bổ sung nước trợ xả riêng nếu chưa hài lòng với hiệu suất sấy khô.

    Bảng so sánh: Lịch tần suất bảo trì

     Bộ phậnTần suấtThao tácLý doTại sao?
    Bộ lọcHàng tuầnRửa sạch & chà cọNgăn mùi hôi và thức ăn bám lại.Ngăn ngừa mùi hôi và cặn thức ăn bám ngược trở lại.
     Gioãng cửaHàng thángLau bằng khãn ẩmNgăn nấm mốc phát triển và rò rỉ nướcNgăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và rò rỉ.
    Tay phunHàng thángKiểm tra & thông tắcĐảm bảo áp lực nước tối đaĐảm bảo áp suất nước tối đa.
    Vệ sinh máySau mỗi 30 chu trìnhChạy chu trình với chất tẩy cặnLoại bỏ cặn vôi và dầu mỡ bên trong.Loại bỏ cặn vôi và dầu mỡ bên trong.
     Muối /Chất trợ xả Khi cầnChâm thêmBảo vệ bộ gia nhiệt và cải thiện hiệu quả sấy khôBảo vệ bộ gia nhiệt và cải thiện khả năng sấy khô.  

    Bảo trì thông minh với LG ThinQ

     

    Trong kỷ nguyên ngôi nhà thông minh, việc bảo trì không còn mang tính bị động mà trở nên chủ động hơn.

    Chẩn đoán thông minh

     

    Không cần gọi kỹ thuật viên mỗi khi máy rửa bát ngừng hoạt động hoặc gặp lỗi (như OE hoặc IE).

     

    ✓ Cách xử lý: Mở ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại rồi đặt gần logo “Chẩn đoán thông minh” trên máy.

    ✓ Lợi ích: Máy sẽ truyền tín hiệu âm thanh để ứng dụng giải mã, cho biết chính xác vấn đề (ví dụ: “Lỗi cấp nước” hoặc “Tắc đường xả”) và cách khắc phục ngay.

    Tải xuống chu trình

    Trên ứng dụng, bạn cũng có thể tải xuống chu trình chuyên biệt phù hợp với nhu cầu bảo trì như “Nồi và Chảo” để làm sạch mạnh mẽ hoặc chu trình chăm sóc cụ thể, đảm bảo máy vận hành với thông số tối ưu theo từng loại tải.

    Phòng ngừa: Thói quen xếp đồ giúp bảo vệ máy

     

    Bảo trì không chỉ là vệ sinh máy mà còn là cách sử dụng.

     

    1. Gạt bỏ, không xả: Các enzyme hiện đại trong chất tẩy rửa cần có cặn thức ăn để phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần gạt bỏ xương lớn, tăm và hạt. Đây là những nguyên nhân chính gây tắc nghẽn bơm.

    2. Không xếp quá nhiều đồ: Nếu cần phun phía trên không thể xoay do bị chặn bởi đĩa cao ở giàn rửa dưới, máy sẽ phải hoạt động nhiều hơn nhưng hiệu quả lại kém hơn. 

    3. Sử dụng TrueSteam™: Nếu model LG của bạn hỗ trợ, hãy sử dụng TrueSteam™ cho các vết thức ăn đóng cục cứng đầu. Hơi nước nhiệt độ cao giúp hòa tan vết bẩn một cách hiệu quả, giảm nhu cầu tráng rửa trước và giữ cho bộ lọc sạch hơn.

    Câu hỏi thường gặp

    Tôi có thể sử dụng giấm để vệ sinh máy rửa bát không?

    Mặc dù giấm là giải pháp phổ biến để khử mùi hôi nhưng lại có tính axit. Sử dụng axit thường xuyên ở nồng độ cao có thể làm hỏng các vòng đệm cao su theo thời gian. Sử dụng chất làm sạch chuyên dụng cho máy rửa bát hoặc chu trình Vệ sinh máy theo khuyến nghị của nhà sản xuất sẽ an toàn và hiệu quả hơn.

    Tại sao máy rửa bát của tôi có mùi nước thải?

    Nguyên nhân gần như luôn là do cặn thức ăn bị kẹt trong bộ lọc hoặc ống mềm xả bị gập, khiến nước bẩn không thoát hết. Vệ sinh bộ lọc ngay lập tức và kiểm tra kết nối ống mềm dưới bồn rửa.

    Tôi có cần sử dụng muối nếu đã sử dụng viên rửa “Đa năng” không?

    Nếu bạn sống ở khu vực có nước cứng thì có. Lượng muối trong viên rửa thường không đủ để xử lý hàm lượng khoáng cao. Việc sử dụng muối riêng giúp bảo vệ thiết bị làm mềm nước bên trong.

    Làm cách nào để biết cần phun của tôi bị tắc?

    Nếu bát đĩa ở một số góc cụ thể của giàn rửa luôn bị bẩn trong khi các vị trí khác vẫn sạch thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vòi của cần phun tương ứng ở khu vực đó đang bị tắc.

    Khoang rửa bằng thép không gỉ có lợi ích gì?

    Không giống như khoang rửa bằng nhựa, khoang rửa bằng thép không gỉ (có trong hầu hết các model LG) giữ nhiệt tốt hơn để sấy khô hiệu quả, đồng thời ít thấm hơn, có nghĩa là giúp chống mùi và chống ố vượt trội trong thời gian dài.

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    *Available features and functionalities may vary by model and country.

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