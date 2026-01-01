Hướng dẫn tối ưu về bảo trì máy rửa bát: Cách vệ sinh và tối ưu hiệu suất

Hệ thống lọc chính là “quả thận” của máy rửa bát. giúp giữ lại cặn thức ăn để ngăn chúng bám ngược trở lại lên bát đĩa đã sạch. Bộ lọc bị tắc là nguyên nhân số 1 gây ra hiệu quả làm sạch kém và mùi hôi.

1. Xác định vị trí: Tháo giàn rửa dưới. Bộ lọc thường nằm ở đế khoang rửa.

2. Tháo: Xoay bộ lọc hình trụ (thường ngược chiều kim đồng hồ) rồi nhấc ra. Bên dưới thường có một tấm lưới cũng cần tháo. Cẩn thận không để mảnh vụn tích tụ rơi vào miệng hố thoát nước.

3. Rửa: Xả dưới vòi nước đang chảy. Sử dụng bàn chải mềm để chà xát dầu mỡ hoặc cặn canxi bám trên lưới.

4. Lắp lại: Đặt lưới trở lại, lắp bộ lọc hình trụ vào và xoay đến khi khóa (nghe tiếng tách).