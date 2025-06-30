We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
86 - 98 pouces Téléviseurs intelligents AI 4K Ultra HD
Nos choix pour vous
86 - 98 pouces En savoir plus sur LG Téléviseurs 4K UHD
Avec quatre fois la résolution de la tv ultra hd intégrale, vous ne regardez pas simplement la 4k tv, vous faites partie de chaque moment. C’est clair, le futur du divertissement à domicile est ici.
Qu’est-ce qu’un téléviseur 4K?
Un téléviseur 4K a une résolution de 3 840 × 2 160, ce qui signifie qu’il affiche plus de 8,3 millions de pixels. Il en résulte des images plus nettes, plus détaillées et plus claires, particulièrement sur les écrans de grande taille.
La technologie 4K améliore l’expérience de visionnement de films, de sports et de jeux grâce à un mouvement plus fluide et une plus grande clarté*. Les principaux services de diffusion en continu, comme Netflix, Disney+, Apple TV+, Crave et Prime Video** offrent une sélection croissante de contenu en 4K, ce qui qui facilite le visionnement de contenu divertissant de grande qualité à la maison.
* Les téléviseurs 4K offrent une meilleure expérience de visionnement que les téléviseurs HD standard (1 080p).
** Des abonnements distincts sont requis pour Netflix, Disney+, Prime Video et leurs services connexes. Le contenu et les applications disponibles peuvent varier en fonction du pays, du produit et de la région.
Quel est le meilleur téléviseur 4K de LG?
LG propose plusieurs téléviseurs 4K très performants en 2025, chacun conçu pour répondre à divers besoins et préférences :
OLED G5 DE LG (2025)
Doté du processeur IA Alpha11 de deuxième génération 4K, le téléviseur G5 utilise l’apprentissage profond de l’IA et des algorithmes d’amélioration de la lumière pour optimiser les couleurs et la luminosité en temps réel. Il prend également en charge la technologie Super mise à l’échelle supérieure de l’IA 4K pour offrir une meilleure clarté d’image sur les plateformes.
LG C5 OLED (2025)
Le téléviseur C5 est doté du processeur IA Alpha9 de huitième génération 4K et utilise la technologie Super mise à l’échelle supérieure de l’IA afin de réduire le bruit et d’améliorer la résolution pour obtenir une image plus fluide et plus réaliste.
QNED92 DE LG (2025)
Un modèle MiniDEL haut de gamme avec la fonction couleurs QNED dynamiques Pro* et un volume de couleurs de 100 % confirmé**. Le processeur IA Alpha8 de deuxième génération 4K optimise les performances de webOS 25 et prend en charge la fonction Gradation précise professionnelle pour offrir un meilleur contraste dans une conception fine et moderne.
LG QNED85 (2025)
Ce téléviseur MiniDEL haut de gamme offre la fonction couleurs QNED dynamiques* et un volume de couleurs de 100 % confirmé**. Alimenté par le processeur IA Alpha8 de deuxième génération 4K, il comprend webOS 25 pour offrir une expérience intelligente et conviviale, et une gradation locale avancée pour améliorer le contraste.
* Les fonctions couleurs QNED dynamiques Pro et couleurs QNED dynamiques utilisent la technologie de grande gamme de couleurs de LG, qui remplace les points quantiques.
** Le volume de couleur a été testé indépendamment par Intertek en utilisant l’espace chromatique DCI-P3 avec un point blanc D65. Les résultats peuvent dépasser 100 %.
Le contenu et les applications disponibles peuvent varier en fonction du pays, du produit et de la région.
Quel contenu est offert en 4K?
Une grande variété de contenus sont offerts en 4K au moyen de services de diffusion en continu, de locations numériques et de plateformes gratuites. Les options de diffusion en continu les plus populaires comprennent Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ et Crave*. Ces services proposent des films, des émissions de télévision et du contenu original en 4K.
* Des abonnements distincts sont requis pour Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home, Rakuten TV et leurs services connexes. La disponibilité du contenu et des applications peut varier selon le pays, le produit ou la région.
Que rechercher lors de l’achat d’un téléviseur 4K?
Voici les principales caractéristiques à prendre en compte pour choisir un téléviseur 4K :
Résolution et qualité de l’image
Recherchez une véritable résolution 4K (3 840 × 2 160 pixels) pour des images nettes et détaillées. Les téléviseurs OLED de LG offrent des noirs parfaits* et un fort contraste, améliorant la qualité de l’image dans les pièces lumineuses et sombres.
Plateforme de téléviseur intelligent
Choisissez un téléviseur doté d’une interface intelligente et conviviale qui donne accès à des applications populaires comme Netflix, Disney+, Apple TV+, Crave et Prime Video**. Le système webOS de LG comprend une fonction de recherche alimentée par l’IA, la commande vocale*** et des recommandations personnalisées.
Taille de l’écran
Les grands écrans (65 po et plus) tirent le meilleur parti de la résolution 4K, offrant une expérience de visionnement plus immersive.
Fonctionnalités de jeu
Si vous êtes un joueur, recherchez des fonctions comme le TRV (taux de rafraîchissement variable) et le MAFL (mode automatique à faible latence) pour un jeu plus fluide et un retard d’affichage réduit.
* Les écrans OLED de LG ont été vérifiés par UL pour des noirs parfaits dans un éclairage intérieur typique (200 à 500 lux). Les résultats réels peuvent varier.
** Des abonnements distincts sont requis pour Netflix, Disney+, Prime Video et leurs services connexes. La disponibilité peut varier selon le pays, le produit ou la région.
*** La reconnaissance vocale nécessite un modèle compatible et la télécommande Magic.
Quelle est la différence entre les téléviseurs 4K et 8K?
Un téléviseur 4K a une résolution de 3 840 × 2 160 pixels, offrant des images nettes, des couleurs éclatantes et la prise en charge du format HDR (imagerie à large gamme dynamique) pour créer une image plus réaliste.
Un téléviseur 8K augmente la résolution à 7 680 × 4 320 pixels, ce qui permet d’obtenir une plus grande clarté, en particulier sur les très grands écrans. Cependant, il existe encore peu de contenu en 8K, tandis que le 4K est déjà largement pris en charge par les plateformes de diffusion en continu, les films, les émissions et les jeux. Pour la plupart des téléspectateurs, le 4K continue d’offrir le meilleur équilibre entre qualité et contenu disponible.
