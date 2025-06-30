LG propose plusieurs téléviseurs 4K très performants en 2025, chacun conçu pour répondre à divers besoins et préférences :

OLED G5 DE LG (2025)

Doté du processeur IA Alpha11 de deuxième génération 4K, le téléviseur G5 utilise l’apprentissage profond de l’IA et des algorithmes d’amélioration de la lumière pour optimiser les couleurs et la luminosité en temps réel. Il prend également en charge la technologie Super mise à l’échelle supérieure de l’IA 4K pour offrir une meilleure clarté d’image sur les plateformes.

LG C5 OLED (2025)

Le téléviseur C5 est doté du processeur IA Alpha9 de huitième génération 4K et utilise la technologie Super mise à l’échelle supérieure de l’IA afin de réduire le bruit et d’améliorer la résolution pour obtenir une image plus fluide et plus réaliste.

QNED92 DE LG (2025)

Un modèle MiniDEL haut de gamme avec la fonction couleurs QNED dynamiques Pro* et un volume de couleurs de 100 % confirmé**. Le processeur IA Alpha8 de deuxième génération 4K optimise les performances de webOS 25 et prend en charge la fonction Gradation précise professionnelle pour offrir un meilleur contraste dans une conception fine et moderne.

LG QNED85 (2025)

Ce téléviseur MiniDEL haut de gamme offre la fonction couleurs QNED dynamiques* et un volume de couleurs de 100 % confirmé**. Alimenté par le processeur IA Alpha8 de deuxième génération 4K, il comprend webOS 25 pour offrir une expérience intelligente et conviviale, et une gradation locale avancée pour améliorer le contraste.

* Les fonctions couleurs QNED dynamiques Pro et couleurs QNED dynamiques utilisent la technologie de grande gamme de couleurs de LG, qui remplace les points quantiques.

** Le volume de couleur a été testé indépendamment par Intertek en utilisant l’espace chromatique DCI-P3 avec un point blanc D65. Les résultats peuvent dépasser 100 %.

Le contenu et les applications disponibles peuvent varier en fonction du pays, du produit et de la région.