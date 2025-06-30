Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Remises et offres

Remises fédérales, provinciales et municipales au Canada

Mesures incitatives fédérales

 

Programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe

 

Prêt canadien pour des maisons plus vertes

 

Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes

 

Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves

Mesures incitatives provinciales (Ontario)

 

Remboursement pour habitations neuves en Ontario

 

Programme de préparation à l’hiver pour les habitations d’Enbridge Gas

 

Programme d’aide aux impayés d’énergie de Hydro One

 

Programme Home Renovation Savings

Mesures incitatives municipales

 

Programme de prêt énergétique résidentiel (Home Energy Loan Program – HELP)

 

Prêts pour la rénovation énergétique

 

Better Homes Kingston

Pour en savoir plus :

Trouvez un entrepreneur de LG autorisé près de chez vous.

Trouver un entrepreneur

*Important : Les renseignements de cette page sont fournis à titre de référence seulement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux exigences des programmes applicables. LG ne gère aucun programme et ne garantit pas la disponibilité, l’admissibilité ou les conditions des programmes de remise. Il incombe au client de vérifier les renseignements et les exigences les plus à jour directement auprès de l’organisme gouvernemental approprié ou sur le site Web officiel du programme avant d’effectuer un achat ou de soumettre une demande. LG n’est pas responsable des inexactitudes ou des occasions manquées liées aux programmes de remise.