LG Zero clearance Hinge system

Réfrigérateur Counter-Depth MAXMC Zero ClearanceMC

Une apparence encastrée tout à fait impressionnante.

Maximisez chaque centimètre d’espace sans faire de compromis sur les fonctionnalités que vous aimez grâce au nouvel ajout à la gamme Counter-Depth MAXMC. Les charnières Zero ClearanceMC de pointe de LG vous permettent une installation du réfrigérateur presque au ras du mur et une ouverture complète des deux battants de la porte*.



*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.

Grand ouvert

Nos charnières Zero ClearanceMC de pointe permettent une installation du réfrigérateur pratiquement affleurante à vos armoires de cuisine ainsi que l’ouverture complète des deux portes, sans espace supplémentaire requis*.

Grand ouvert

Open wide

*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.

Conception de porte mince et élégante

Profitez d’un profil plus compact tout en conservant le même accès pratique à l’eau et aux glaçons ainsi que l’efficacité énergétique que vous attendez. Nos portes sont 43 % plus minces* que nos modèles précédents et se combinent parfaitement avec notre système de charnières Zero ClearanceMC pour une apparence impeccable qui rend ce modèle unique parmi les réfrigérateurs autoportants de LG.

* Par rapport au modèle précédent de réfrigérateur Counter-Depth MAX LRYKC2606 de LG.

Quand le rangement rime avec style

Quand le rangement rime avec style

Obtenez le meilleur des deux mondes. Ce réfrigérateur à porte à deux battants de LG est doté d’une capacité de rangement de 24 pieds cubes pour contenir tous vos aliments préférés.

Prenez les choses en main

Nos poignées de type barre hybrides redessinées offrent une allure élégante et moderne et assurent une ouverture facile, même lorsque votre réfrigérateur est entièrement rempli. Vous pouvez aussi opter pour des poignées dissimulées et pratiques afin d’accéder à vos aliments préférés de façon plus subtile.

Poignées dissimulées

Évitez les salissures et les traces de doigts sur les surfaces de votre réfrigérateur grâce à l’ouverture facile d’accès des portes de votre congélateur et de votre réfrigérateur.

Poignées de type barre

Aucune présentation n’est nécessaire : nos élégantes poignées de type barre hybrides vous donneront en tout temps un accès en douceur et sans tracas à votre réfrigérateur.

Choisissez votre fraîcheur

Craft IceMD
Craft IceMD

Idéal pour les spiritueux, le whisky, les cocktails haut de gamme ou même les cafés et thés glacés du matin*

 

 

Glaçons standard
Glaçons standard

Parfaits pour refroidir graduellement vos boissons quotidiennes, y compris l’eau, les boissons gazeuses et les jus de fruits

 

 

 

 

Glace concassée
Glace concassée

Parfaite pour un refroidissement rapide et pour vos boissons glacées préférées, telles que les smoothies

 

 

 

 

*Vous devez avoir l’âge légal de consommation d’alcool pour consommer des boissons alcoolisées. Veuillez boire de manière responsable.

Plus de fonctionnalités géniales

Allez au-delà des fonctionnalités de base. Chaque centimètre des réfrigérateurs Zero ClearanceMC de LG est doté de touches bien réfléchies qui contribueront à redéfinir votre cuisine.

Machine à glaçons double avec IcePlusMD

Notre machine à glaçons double travaille en coulisse pour réapprovisionner automatiquement votre réserve, ce qui vous permet de toujours disposer de glaçons frais lorsque vous en avez besoin. Et avec IcePlusMD, vous pouvez faire passer la production à la vitesse supérieure d’un simple toucher dans l’application ThinQMD.

Grand distributeur d’eau et de glaçons et Slim SpacePlusMD

Nos distributeurs d’eau et de glaçons peuvent accueillir pratiquement n’importe quel récipient sans prendre d’espace supplémentaire sur la tablette grâce à une conception ultra-compacte. Et ce n’est pas tout : la machine à glaçons Slim SpacePlusMD vous offre plus d’espace sur les tablettes et laisse également plus de place pour les balconnets.

Magasiner un réfrigérateur Zero ClearanceMC

