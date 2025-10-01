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Disponible du 15 mai au 6 juin 2026, à l’achat sur LG.ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre peut être modifiée sans préavis. D’autres conditions s’appliquent.