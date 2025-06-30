We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraFine™evo 32 pouces Nano IPS Black 6K avec Thunderbolt™ 5
LG UltraFine™evo 32 pouces Nano IPS Black 6K avec Thunderbolt™ 5
principales caractéristiques
- Résolution 6K (6144 x 3456) de 32 pouces
- Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C descendant x2, USB-C montant x1
- VESA DisplayHDR™600
- DCI-P3 98 % (typique), Adobe RGB 99,5 %, véritable profondeur de couleur 10 bits
- Contrast Ratio 2,000:1
- Certification TÜV Rheinland Eye Comfort
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
No images included
6K avec 224 ppp. Un espace de travail élargi, une clarté dans les moindres détails
L’écran 6K (6144 × 3456, 224 ppp) offre jusqu’à 156 % de pixels en plus par rapport au 4K UHD standard (3840 × 2160), permettant un espace supplémentaire à l’écran pour gérer plusieurs tâches simultanément. Vous pouvez travailler avec des fichiers 4K en pleine résolution native tout en disposant d’un espace de travail additionnel pour les timelines, barres d’outils et autres outils créatifs. Son ultra-haute densité de 224 ppp (pixels par pouce) assure une clarté quasi originale et des détails d’une précision extrême, garantissant une exactitude optimale pour les créateurs professionnels.
1) Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.
2) La résolution 6K (6144 × 3456) offre 21 233 664 pixels, soit environ 21,23 millions, apportant 156 % de détails supplémentaires par rapport à la résolution 4K UHD (3840 × 2160) qui compte 8 294 400 pixels.
Écran professionnel.
Performance professionnelle.
Un écran haute performance conçu pour les flux de travail professionnels les plus exigeants, offrant une précision colorimétrique irréprochable, un espace visuel étendu et une compatibilité optimale afin d’accompagner les monteurs vidéo, photographes, artistes 3D, créateurs en IA et concepteurs web, tout en maximisant la productivité dans chaque tâche.
Compatibilité nouvelle génération, propulsée par Thunderbolt™ 5
Optimisez votre flux de travail avec Thunderbolt™ 5 sur des écrans 6K. Thunderbolt™ 5 garantit une compatibilité de nouvelle génération, prenant en charge les principaux flux de travail en toute fluidité grâce à un transfert deux fois plus rapide**, au chaînage en guirlande 6K et à la bande passante DisplayPort 2.1. Pour les créateurs, monteurs et artistes en IA, il offre une connectivité simple, un multitâche performant ainsi qu’une évolutivité robuste. De plus, la technologie Power Delivery 96 W permet une charge rapide et fiable, renforçant ainsi la productivité. C’est tout ce dont vous avez besoin pour établir un flux de travail tourné vers l’avenir, avec une efficacité maximale.
* Pour fonctionner correctement, le câble Thunderbolt™ 5 inclus dans ce package est requis pour connecter le port Thunderbolt™ 5 à l’écran.
* Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, y compris la charge 96 W et la résolution 6144 × 3456, votre appareil doit prendre en charge Thunderbolt™ 5 ou USB-C avec DisplayPort 2.1.
* Les câbles DP, HDMI, USB-C et Thunderbolt™ sont inclus dans le package.
* Mac est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
* Les câbles suivants sont inclus dans le package : DP x1, HDMI x1, USB-C x1, cordon d’alimentation x1 et Thunderbolt™ x1.
* La fonctionnalité de chaînage en guirlande, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent être limités en fonction des performances des ordinateurs Mac et PC connectés.
** Thunderbolt™ 5 prend en charge une bande passante d’affichage allant jusqu’à 120 Gbps (unidirectionnelle) et offre des performances jusqu’à 2 fois plus rapides que Thunderbolt™ 4. Les performances de Thunderbolt™ 5 sont basées sur les spécifications officielles d’Intel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel d’Intel.
※ Remarque ※
Windows : l’affichage peut ne pas fonctionner correctement selon le processeur Intel et la version de Windows OS.
* Configuration minimale requise : Intel 12ᵉ génération ou plus récent, Windows 11 ou version ultérieure.
macOS : l’affichage peut ne pas fonctionner correctement sur les appareils dépourvus de puce Apple Silicon, selon la version de macOS.
* Configuration minimale requise : macOS Sequoia (version 15) ou version ultérieure.
* Les câbles suivants sont inclus dans le package : DP x1, HDMI x1, USB-C x1, cordon d’alimentation x1 et Thunderbolt™ x1.
* Mac est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Ce produit n’est pas affilié à Apple et ne fournit aucun service ni garantie Apple.
Maîtrise professionnelle des couleurs, pixel par pixel
Avec une couverture Adobe RGB de 99,5 % et DCI-P3 de 98 % (typique), ce moniteur offre une gamme de couleurs plus large et plus précise que les écrans sRGB standards. La profondeur réelle de 10 bits restitue chaque nuance avec des transitions fluides et homogènes, ce qui le rend idéal pour le HDR et les travaux créatifs en haute résolution exigeant une précision absolue.
Image plein écran d’un programme de conception affichant des couleurs éclatantes.
Adobe RGB over 99.5%
Adobe RGB est un espace colorimétrique largement utilisé dans les flux de travail liés à l’impression. Il permet aux créateurs de vérifier la précision des couleurs à la fois sur les supports numériques et imprimés à partir d’un seul écran.
DCI-P3 98%
Gamme de couleurs précise et éclatante, idéale pour le montage vidéo et l’étalonnage des couleurs
Profondeur de couleur réelle 10 bits
La profondeur de couleur réelle 10 bits offre une représentation précise et détaillée des couleurs pour les contenus haute résolution et HDR, sans recourir aux méthodes simulées 8 bits + FRC.
* Luminosité : 450 nits (typ.), Gamme de couleurs : DCI-P3 98 % (typ.)
* Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur les LED de l’écran.
Contrast 2000:1
Contrast 1000:1
* Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur les LED de l’écran.
Rapports de contraste 2000:1 pour des noirs profonds et des ombres riches
Étant donné que le rapport de contraste influence la précision de la reproduction des couleurs, la technologie Nano IPS Black améliore le contraste standard des IPS de 1000:1 à 2000:1 — offrant des couleurs éclatantes et des détails plus nets dans les objets, les ombres et les arrière-plans. Profitez de noirs plus profonds et d’ombres plus riches, tout en conservant une expression des couleurs homogène sur l’ensemble de l’écran, ainsi qu’un réalisme accru qui restitue naturellement vos contenus visuels.
Confort visuel, certifié par TÜV Rheinland
Grâce à la certification TÜV Rheinland Eye Comfort, l’UltraFine™ evo 6K contribue à réduire la lumière bleue afin d’offrir une expérience visuelle confortable, sans fatigue oculaire, même lors de longues sessions de travail ou de consommation de contenus multimédias.
* Identifiant de certification TÜV Rheinland (Low Blue Light – Solution matérielle) : 1111305154
No images included
Support mince, ajustabilité maximale
Le design quasiment sans bordures sur 4 côtés renforce l’immersion, tandis que le support en L mince et minimaliste préserve un espace de travail propre et organisé. Soigné sous tous les angles, le design allie clarté visuelle et flexibilité ergonomique. L’écran permet des réglages d’inclinaison, de pivotement et de hauteur, et peut pivoter de 90° dans les deux sens pour le mode Portrait, le rendant idéal pour consulter de longs documents, coder ou naviguer sur le web.
Passez rapidement d’une tâche à l’autre pour la création
L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour les loisirs. Personnalisez facilement la qualité et la luminosité de l’image grâce à l’assistant personnalisé d’affichage. De plus, vous pouvez diviser l’écran en 11 options et lancer rapidement votre plateforme d’appels vidéo, pour encore plus de commodité.
* Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com
Caractéristique clé
Taille [pouces]
31.5
Résolution
6144 x 3456
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
450
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (1 unité)
Thunderbolt
Oui (entrée 1 / sortie 1)
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
HDMI
OUI (1 unité)
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
360
Luminosité (typ.) [cd/m²]
450
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Pas de pixel [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Résolution
6144 x 3456
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
79.94
Taille [pouces]
31.5
FONCTIONNALITÉS
Luminosité automatique
OUI
PBP (image par image)
2PBP
PIP (image dans l’image)
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
INFORMATION
Nom du produit
32U990A-S
Année
Y25
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode Veille)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SON
Haut-parleur
5W x 2
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
OUI
