Un écran ultra-large 21:9 offre un équilibre parfait entre une taille immersive et un espace de bureau de travail. Pour les jeux MOBA, RPG ou AAA, ce format plus large permet de voir davantage de terrain et d’interface utilisateur d'un seul coup d’œil, les écrans incurvés permettant de garder confortablement les bords dans le champ de vision. UltraGear propose une large gamme d’écrans 21:9 de différentes tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre configuration.

Vous préférez un look plus classique? Découvrez la gamme complète de moniteurs 16:9 UltraGear conçus pour offrir précision et rapidité. Choisissez le rapport hauteur/largeur qui correspond à votre façon de jouer.