We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Comment choisir les bons moniteurs de jeu?
Le choix d’un moniteur de jeu ne se résume pas à ses caractéristiques techniques : il s’agit de découvrir une toute nouvelle expérience. Des images OLED ultra-rapides à un jeu fluide et immersif, le bon moniteur peut transformer chaque session. Que vous recherchiez la victoire ou souhaitiez profiter pleinement d’univers riches et réalistes, UltraGear vous permet de faire des choix intelligents et de jouer plus intensément. Explorez ce qui compte vraiment et trouvez votre avantage concurrentiel.
Quelle taille de l’écran et quel rapport hauteur/largeur conviennent le mieux à mon style de jeu?
LG UltraGear propose des moniteurs de différentes tailles, rapports hauteur/largeur et courbures pour s’adapter à votre style de jeu. Ce guide vous aide à choisir le modèle qui vous convient. La taille de l’écran et sa forme ne déterminent pas seulement s’il s’adapte à votre bureau, elles influencent également votre façon de voir, de réagir et d’apprécier vos jeux. Qu’il s’agisse de tirer dans un FPS ou d’explorer un RPG en monde ouvert, une configuration adaptée améliore la visibilité, la réactivité et l’immersion dans tous les genres.
Comment la résolution et la qualité d’image influencent-elles votre expérience de jeu?
Pour les jeux AAA immersifs tels que les aventures en monde ouvert ou les RPG cinématiques, un moniteur OLED haute résolution avec HDR révèle des noirs plus profonds, des reflets éclatants et des détails ultra-fins. Cet affichage réaliste rend chaque scène plus vaste, cohérente et visuellement époustouflante, ce qui est parfait pour explorer des mondes immenses ou des environnements riches en histoire.
Pourquoi la fréquence de rafraîchissement et le temps de réponse sont-ils importants dans les jeux vidéo?
Pour les jeux de tir ou de course, choisissez un moniteur avec un taux de rafraîchissement élevé (comme 480 Hz) et un temps de réponse rapide (comme 0,03 ms). Il garantit la netteté des mouvements et réduit le flou, vous permettant ainsi de ne rien manquer lors des scènes rapides.
Comment UltraGear peut-il prendre en charge à la fois le travail et les loisirs?
LG Switch vous permet de basculer entre des dispositions optimisées pour le jeu, le multitâche ou la création de contenu. Grâce à webOS, vous pouvez naviguer ou diffuser directement depuis le moniteur, sans avoir besoin d’un ordinateur personnel. Le PPI élevé et la structure sous-pixel raffinée garantissent une netteté optimale du texte pour la lecture et l’écriture, tandis que la prise en charge des ports USB-C, HDMI et DisplayPort facilite la connexion des appareils de travail ou de loisirs.
* LG Switch nécessite un téléchargement manuel et logiciel à partir de LG.com pour une utilisation correcte.
Quelle taille de l’écran et quel rapport hauteur/largeur
conviennent le mieux à mon style de jeu?
Pourquoi les tailles d’écran LG UltraGear conviennent-elles le mieux à différents genres de jeux?
LG UltraGear propose une large gamme de tailles d’écran, vous permettant ainsi de choisir celle qui correspond parfaitement à votre style de jeu. Pour les jeux AAA immersifs tels que les titres en monde ouvert, les simulations de course ou les RPG cinématiques, les écrans plus grands, de 32 à 45 pouces, peuvent élargir votre champ de vision et contribuer à renforcer la sensation d’échelle, vous plongeant ainsi davantage dans l’action. Pour les jeux de tir rapides ou les MOBA, les moniteurs compacts de 24 à 27 pouces permettent de garder le réticule, la mini-carte et l’affichage tête haute (HUD) bien en vue, ce qui vous permet de réagir rapidement avec un minimum de mouvements oculaires. UltraGear propose des tailles d'écran couvrant toute la gamme : trouvez celle qui correspond le mieux à votre style de jeu.
*FPS : Jeu de tir à la première personne, MOBA : Arène de combat multijoueur en ligne
Pourquoi LG UltraGear offre-t-il le rapport hauteur/largeur idéal pour chaque style de jeu?
Un écran ultra-large 21:9 offre un équilibre parfait entre une taille immersive et un espace de bureau de travail. Pour les jeux MOBA, RPG ou AAA, ce format plus large permet de voir davantage de terrain et d’interface utilisateur d'un seul coup d’œil, les écrans incurvés permettant de garder confortablement les bords dans le champ de vision. UltraGear propose une large gamme d’écrans 21:9 de différentes tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre configuration.
Vous préférez un look plus classique? Découvrez la gamme complète de moniteurs 16:9 UltraGear conçus pour offrir précision et rapidité. Choisissez le rapport hauteur/largeur qui correspond à votre façon de jouer.
Pourquoi la courbure 800 R de LG UltraGear est-elle idéale pour les jeux vidéo?
La courbure 800R d’UltraGear maintient une distance d’écran uniforme sur toute votre champ de vision, réduisant ainsi la distorsion et améliorant le confort. Les écrans incurvés élargissent le champ de vision (FOV) en enveloppant votre champ de vision périphérique, ce qui renforce l’immersion dans les jeux en monde ouvert, les jeux de course ou les jeux cinématiques et facilite les mouvements oculaires lors de longues sessions de jeu. Les écrans plats offrent une visibilité précise et des lignes nettes, ce qui est idéal pour les jeux FPS ou RTS où la précision et l’alignement sont importants. UltraGear propose plusieurs options de courbure : choisissez celle qui vous attire le plus.
* Les descriptions des écrans incurvés sont basées sur des modèles présentant une courbure de 800R.
Comparez les moniteurs de jeu LG UltraGear
Comment la résolution et la qualité d’image
influencent-elles votre expérience de jeu?
Pourquoi LG UltraGear crée-t-il des moniteurs de jeu haute résolution tels que les modèles 5K2K et 4K?
Une résolution plus élevée est toujours préférable : elle vous permet de voir davantage du monde du jeu et de profiter d’images plus nettes et plus détaillées pour une immersion plus profonde. LG UltraGear propose des moniteurs haut de gamme à haute résolution pouvant atteindre 5K2K et 4K, vous offrant ainsi plus d’espace et une meilleure clarté à l’écran. Toutefois, pour en tirer le meilleur parti, il est nécessaire d’adapter la résolution aux caractéristiques techniques de votre ordinateur personnel et aux jeux auxquels vous jouez. La résolution 1080p est idéale pour les jeux compétitifs à fréquence d’images par seconde élevée, tandis que la résolution 1440p offre un équilibre entre clarté et performances. La 4K offre des images ultra nettes, et le format 5K2K ultra large élargit votre champ de vision pour une expérience de jeu véritablement cinématographique. Vous en doutez toujours? Les moniteurs à double mode facilitent la commutation.
Pourquoi l’écran haute résolution PPI de LG UltraGear est-il idéal pour les jeux vidéo?
Un PPI élevé signifie plus de détails dans chaque image, que vous visiez dans un FPS, exploriez des paysages en monde ouvert ou travailliez. Les modèles 45 pouces de LG UltraGear offrent une résolution ultra-large 5K2K, avec une densité de pixels élevée sur une toile expansive pour des images vives et une interface utilisateur épurée. La densité élevée des pixels permet d’afficher des textures fines et des textes lisibles, tandis que l’éclairage au niveau des pixels et la structure subpixelique raffinée de la technologie OLED minimisent le flou et les franges colorées. Le résultat : une qualité d’image précise, un confort visuel et une expérience de visionnement immersive pour tous les contenus.
* Cette caractéristique est basée sur les spécifications du modèle 45GX950A.
Comment LG UltraGear OLED offre-t-il un Noir Parfait et des couleurs parfaites pour les jeux AAA?
LG UltraGear OLED contribue à améliorer l’immersion grâce à une gradation au niveau des pixels pour un contraste parfait, des noirs profonds et un contrôle précis de l’éclairage. La technologie WOLED améliore la luminosité grâce à des technologies telles que Primary RGB Tandem (4e génération) et MLA+ (3e génération), ce qui permet de maintenir les niveaux de noir et la fidélité des couleurs, même dans des environnements lumineux. En particulier avec Primary RGB Tandem, la technologie WOLED de 4e génération est certifiée pour des Noirs Parfaits, des couleurs parfaites, une fidélité des couleurs à 100 % et une reproduction parfaite, garantissant une expérience visuelle irréprochable, que vous jouiez dans une pièce sombre ou à la lumière du jour.
* Cette caractéristique est basée sur les spécifications du modèle 27GX700A.
* Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration uniquement.
** Parmi les moniteurs de jeu OLED. Les images sont simulées à des fins d’illustration uniquement.
Pourquoi la précision des couleurs de LG UltraGear est-elle importante pour les jeux vidéo?
Les moniteurs LG UltraGear OLED sont conçus pour offrir une précision optimale, avec une couverture DCI-P3 ultra-large de 95 % à 99 % (typique) ou 99 % de la gamme de couleurs sRGB, garantissant des couleurs vives et précises dans tous les genres, tels que les jeux de rôle de type Soul ou Open World. Les pixels OLED auto-éclairés d'UltraGear et la certification VESA DisplayHDR™ True Black 400/500 préservent un contraste riche et des dégradés subtils. Que vous repériez des ennemis dans la pénombre ou que vous profitiez d’une narration cinématographique, UltraGear offre une fidélité inégalée pour une expérience de jeu immersive et fiable.
* Cette caractéristique est basée sur les spécifications du modèle 27GX700A.
Comparez les moniteurs de jeu LG UltraGear
Pourquoi la fréquence de rafraîchissement et le temps de réponse
sont-ils importants dans les jeux vidéo?
Comment LG UltraGear optimise-t-il les performances pour les jeux vidéo au rythme effréné?
Les modèles UltraGear OLED offrent un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 480Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0.03ms (GtG), grâce à la technologie OLED, ce qui réduit le flou et les images fantômes pour des mouvements plus fluides et plus précis. De plus, afin de garantir une fluidité et une continuité optimales, UltraGear prend également en charge les technologies AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA® G-SYNC® Compatible et VESA AdaptiveSync™, garantissant ainsi un jeu sans déchirement, même lors de combats intenses ou de mouvements rapides de la caméra. Que vous gravissiez les échelons ou exploriez des cartes, vous restez concentré et maître de la situation.
* Le temps de réponse de 0.03ms (GtG) s’applique aux modèles LG UltraGear OLED.
* Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration uniquement.
Comment le mode double de LG UltraGear vous aide-t-il à passer d’un taux de rafraîchissement à un autre?
Certains moniteurs UltraGear prennent en charge le mode double, ce qui vous permet de basculer facilement entre deux réglages de fréquence de rafraîchissement. Par exemple, le modèle 45GX950A prend en charge 165Hz avec une résolution 5K2K et 330Hz avec une résolution WFHD. Vous pouvez changer de mode instantanément à l’aide des touches de raccourci physiques ou du menu, sans avoir à changer de câble ni à redémarrer. Cela revient à disposer de deux écrans en un, prêts à accueillir n’importe quel jeu auquel vous jouez.
* Cette caractéristique est basée sur les spécifications du modèle 45GX950A.
Pourquoi LG UltraGear intègre-t-il la dernière technologie DP pour des performances de jeu optimales?
Pour des images fluides et des performances optimales, les moniteurs UltraGear sont équipés de la toute dernière technologie DisplayPort 2.1, qui offre une bande passante nettement supérieure à celle du HDMI pour des résolutions non compressées plus élevées et un taux de rafraîchissement ultra-rapide, idéal pour les GPU haut de gamme et les jeux sur ordinateur personnel. DisplayPort 2.1 prend en charge une bande passante pouvant atteindre 80 Gbit/s, soit plus du double de celle du HDMI 2.1 (jusqu’à 48 Gbit/s) et bien plus que celle du HDMI 2.0 (18 Gbit/s). Cela permet d’obtenir des fréquences d’images plus élevées en 4K et au-delà, avec une latence réduite et une meilleure stabilité dans les titres exigeants. La norme HDMI 2.0 prend en charge la 4K à 60Hz, tandis que la norme HDMI 2.1 permet la 4K à 120Hz pour les consoles de nouvelle génération.
Comparez les moniteurs de jeu LG UltraGear
Comment UltraGear peut-il prendre en charge à la fois le travail et les loisirs?
Comment LG Switch améliore-t-il le multitâche pour le travail et les loisirs?
LG Switch améliore le multitâche en combinant des fonctionnalités telles que l’assistant d’image personnalisé, le partage d’écran et les appels vidéo. Les utilisateurs peuvent régler avec précision les paramètres d’affichage pour différentes tâches, diviser l’écran en plusieurs fenêtres personnalisables pour jouer ou travailler en parallèle, et rejoindre rapidement des appels vidéo via un raccourci, le tout sans interrompre leur flux de travail ou leur partie. Cela offre une expérience fluide, adaptée à la fois à la productivité et au divertissement.
Comment LG UltraGear OLED offre-t-il un texte plus net et plus lisible?
LG UltraGear OLED exploite une densité de pixels élevée (PPI) et une structure de sous-pixels améliorée pour offrir un texte net et lisible. Que vous lisiez des documents, rédigiez des courriels ou naviguiez sur Internet, les caractères restent nets même avec des polices de petite taille. Ces technologies d’affichage améliorent la clarté visuelle en améliorant la définition des contours et en maintenant l’alignement des couleurs, ce qui peut contribuer à réduire le bruit visuel. Vous pouvez rester concentré pendant de longues sessions de travail ou d’étude, sans sacrifier la clarté lorsque vient le moment de passer aux jeux.
* Cette caractéristique est basée sur les spécifications du modèle 45GX950A.
* L’image est fournie à titre indicatif, comparant les structures de sous-pixels RWBG et RGWB, qui peuvent affecter la clarté perçue du texte en fonction de l’affichage et du contenu.
Qu’est-ce qui rend LG UltraGear pratique pour connecter plusieurs appareils?
Les moniteurs UltraGear disposent de nombreux ports, tels que USB-C, HDMI et DisplayPort, ce qui vous permet de connecter tous vos appareils, de votre console de jeux à votre ordinateur portable. Ils prennent également en charge la fonctionnalité de concentrateur USB, ce qui vous permet de connecter des périphériques tels que votre clavier et votre souris directement au moniteur. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de brancher et de débrancher sans cesse vos appareils : passez facilement du travail au jeu sans modifier la configuration de votre bureau.
En quoi webOS améliore-t-il l’utilisation quotidienne au-delà d’un moniteur de jeu?
Grâce à webOS, LG UltraGear vous permet de diffuser des vidéos, de naviguer sur Internet ou d’accéder à des applications de productivité sans allumer votre ordinateur personnel ou votre console. Lorsque vous ne jouez pas, vous pouvez effectuer des tâches rapides ou faire des pauses vidéo sans le bruit, la chaleur ou la consommation d’énergie d’un système complet. Il est idéal pour une utilisation légère entre deux sessions de jeu ou pendant les pauses au travail, ce qui permet de gagner du temps, de l’énergie et d’éviter les tracas.