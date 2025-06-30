We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Projecteur Portable LG CineBeam Q Mini 4K UHD pour la Maison et l’Extérieur | PU600U avec écran maximal de 120 pouces, DCI-P3 154% (Overall), RGB Laser, 600 ANSI Lumens, Ajustement Automatique de l’Écran
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle. *D’après des tests internes, la luminosité a été améliorée, passant de 500 à 600 ANSI Lumens par rapport au modèle précédent CineBeam Q (HU710PB).
Vivez le cinéma partout
Profitez d’une expérience cinématographique de qualité, où que vous soyez, grâce à notre projecteur compact et parfaitement équipé.
*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Aussi compact que jamais. Plus net que jamais.
Sa résolution 4K UHD offre des détails précis et une clarté réaliste, même sur un écran de 120 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et de contrastes profonds grâce à la couverture colorimétrique DCI-P3 154% et à un rapport de contraste de 450 000:1, pour une expérience visuelle immersive — désormais 20 % plus lumineuse que le modèle CineBeam Q précédent.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.
*Il peut projeter une image de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et une image de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*En présence d’obstacles tels que des coins ou des surfaces irrégulières, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.
*Les valeurs ci-dessus sont basées sur le mode « Luminosité maximale » et peuvent varier selon l’environnement.
*Les données de la gamme de couleurs sont issues de tests internes et peuvent varier selon l’environnement.
Une image désormais 20 % plus lumineuse
Avec une luminosité de 600 ANSI Lumens, le CineBeam Q offre désormais une image 20 % plus lumineuse**, rendant chaque scène plus captivante que jamais.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle. **D’après des tests internes, la luminosité a été améliorée, passant de 500 à 600 ANSI Lumens par rapport au modèle CineBeam Q précédent (HU710PB).
Découvrez le spectre complet des couleurs
Grâce à une large gamme de couleurs DCI-P3 154% (Overall), le CineBeam Q offre une reproduction des couleurs précise et éclatante.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « mode le plus lumineux » et peuvent varier selon votre environnement. *Les valeurs mesurées de la gamme de couleurs proviennent de tests internes et peuvent varier selon votre environnement. *Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Des couleurs riches grâce au triple laser
Le RGB Laser offre des couleurs riches et une grande luminosité pour une expérience visuelle plus immersive.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « mode le plus lumineux » et peuvent varier selon votre environnement. *Le RGB Laser dispose d’une source lumineuse distincte pour le rouge, le vert et le bleu. *Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Noirs profonds pour des détails plus riches
Notre rapport de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails précis et des noirs profonds, renforçant la vivacité de chaque scène.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « mode le plus lumineux » et peuvent varier selon votre environnement.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Design Q minimaliste
Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Son design minimaliste facilite son déplacement et s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Manipulation aisée
Portable et polyvalent, le CineBeam Q est équipé d’une poignée rotative qui sert également de support. Son design innovant permet un transport et une projection faciles. Grâce à sa poignée pivotante à 360 degrés, profitez de contenus en résolution 4K sur n’importe quelle surface – murs, écrans ou même plafonds.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Démarrage simple, image splendide
Oubliez les complications. Grâce à ses fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam Q garantit une installation rapide et facile à chaque utilisation.
Ajustement automatique de l’écran
La configuration de l’écran est plus rapide et plus simple que jamais. Le CineBeam Q ajuste automatiquement la mise au point et la correction trapézoïdale.
Mise à l’échelle / déplacement de l’écran
Ajustez facilement la taille et la position de votre écran pour l’adapter à votre mur.
Réglage de la couleur du mur
Choisissez parmi 8 préréglages de couleur différents pour harmoniser l’écran avec la couleur de votre mur, optimisant ainsi les paramètres de projection.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Si des obstacles sont présents, tels que des coins ou des surfaces irrégulières, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.
*Si la distance par rapport à l’écran dépasse 2 m ou si l’inclinaison dépasse 25 degrés, l’ajustement automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.
*Pour le LG CineBeam Q (PU600U), la fonction de mise à l’échelle/décalage de l’écran peut nécessiter une mise à jour de l’utilisateur.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services concernés sont nécessaires. Certains services peuvent nécessiter un abonnement payant, non inclus (achat séparé).
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Entièrement prêt à se connecter
AirPlay & Partage d’écran 1)
Du téléphone au cinéma
Partagez librement vos contenus depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur portable avec le CineBeam Q. Utilisez AirPlay* pour les appareils Apple et Screen Share ** pour les appareils Android. Profitez de vos vidéos, photos et musiques sur grand écran.
Bluetooth & haut-parleur 4W 2)
Son surround cinématographique
Le CineBeam Q prend en charge le jumelage Bluetooth avec sortie audio double, permettant de connecter deux appareils simultanément. Profitez également d’une expérience musicale immersive grâce à ses haut-parleurs intégrés.
1) *Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre projecteur. Ce projecteur prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou ultérieur, ou macOS 10.14.5 ou ultérieur.
**Compatible avec Android ou Windows 8.1 et versions ultérieures
. ***Selon l’environnement Wi-Fi et la version du firmware des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.
***Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
2) *Compatible avec Bluetooth 5.0 et versions ultérieures. Le son entre les deux appareils connectés peut ne pas être parfaitement synchronisé.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
3) *Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Ce projecteur ne dispose pas de batterie intégrée. La connexion au câble d’alimentation ou à une batterie externe (20V/3,25A ou plus) est nécessaire pour son fonctionnement.
Compatible avec diverses interfaces
Le CineBeam Q est compatible avec plusieurs interfaces. Connectez facilement les appareils souhaités grâce à ses ports pratiques.
|*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Il prend en charge la 4K à 30 Hz lorsqu’un appareil externe est connecté via le port USB Type-C et ne prend pas en charge le HDR.
*Ce projecteur ne dispose pas de batterie intégrée. La connexion au câble d’alimentation ou à une batterie externe est nécessaire pour son fonctionnement.
Votre espace, redéfini grâce à la projection AI-powered
Réinventez votre espace chaque jour avec des visuels AI-generated* projetés sur vos murs via votre LG CineBeam. Transformez instantanément votre environnement en un design intérieur innovant en créant des AI images** personnalisées, parfaitement adaptées à votre humeur.
LG Projection Calculator
Votre espace est-il adapté ?
Pour vérifier si le projecteur convient à votre espace, utilisez le LG Projection Calculator.
Contenu de la boîte
1/2. Adaptateur + Cordon d’alimentation 3. Télécommande
Toutes les spécifications
