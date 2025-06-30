Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Projecteur Portable LG CineBeam Q Mini 4K UHD pour la Maison et l’Extérieur | PU600U avec écran maximal de 120 pouces, DCI-P3 154% (Overall), RGB Laser, 600 ANSI Lumens, Ajustement Automatique de l’Écran

Projecteur Portable LG CineBeam Q Mini 4K UHD pour la Maison et l’Extérieur | PU600U avec écran maximal de 120 pouces, DCI-P3 154% (Overall), RGB Laser, 600 ANSI Lumens, Ajustement Automatique de l’Écran

Projecteur Portable LG CineBeam Q Mini 4K UHD pour la Maison et l’Extérieur | PU600U avec écran maximal de 120 pouces, DCI-P3 154% (Overall), RGB Laser, 600 ANSI Lumens, Ajustement Automatique de l’Écran

PU600U
front view with handle and lens
side view with circular speaker design and handle on top
left front angled view with handle and lens
right rear angled view showing ports and ventilation
front view with handle and lens
side view with circular speaker design and handle on top
left front angled view with handle and lens
right rear angled view showing ports and ventilation

principales caractéristiques

  • 4K UHD avec écran maximal de 120 pouces
  • DCI-P3 154% (Overall), RGB Laser, Rapport de contraste 450 000:1
  • Luminosité de 600 ANSI Lumens
  • Format compact & design élégant
  • Haut-parleur mono intégré de 4 W
  • Ajustement automatique de l’écran
Plus
LG CineBeam Q


4K Cinématographique Plus Lumineux

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle. *D’après des tests internes, la luminosité a été améliorée, passant de 500 à 600 ANSI Lumens par rapport au modèle précédent CineBeam Q (HU710PB).

Écran 4K UHD de 120 pouces, design Q minimaliste, luminosité de 600 ANSI Lumens, DCI-P3 154%, triple laser, rapport de contraste 450 000:1, ajustement automatique de l’écran

Écran 4K UHD de 120 pouces, design Q minimaliste, luminosité de 600 ANSI Lumens, DCI-P3 154%, triple laser, rapport de contraste 450 000:1, ajustement automatique de l’écran

Vivez le cinéma partout

Profitez d’une expérience cinématographique de qualité, où que vous soyez, grâce à notre projecteur compact et parfaitement équipé.

Vidéo du projecteur LG CineBeam Q.

Video of LG CineBeam Q projector.

*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

QUALITÉ D’IMAGEDESIGNINSTALLATION FACILE

Aussi compact que jamais. Plus net que jamais.

Sa résolution 4K UHD offre des détails précis et une clarté réaliste, même sur un écran de 120 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et de contrastes profonds grâce à la couverture colorimétrique DCI-P3 154% et à un rapport de contraste de 450 000:1, pour une expérience visuelle immersive — désormais 20 % plus lumineuse que le modèle CineBeam Q précédent.

4K UHD

Résolution 3840 x 2160

DCI-P3 154%

Gamme de couleurs (Overall), RGB Laser

450,000:1

Rapport de contraste

600

Luminosité en ANSI Lumens

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

4K UHD 2160p

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

FHD 1080p

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.

*Il peut projeter une image de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et une image de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*En présence d’obstacles tels que des coins ou des surfaces irrégulières, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.

*Les valeurs ci-dessus sont basées sur le mode « Luminosité maximale » et peuvent varier selon l’environnement.

*Les données de la gamme de couleurs sont issues de tests internes et peuvent varier selon l’environnement.

Une image désormais 20 % plus lumineuse

Avec une luminosité de 600 ANSI Lumens, le CineBeam Q offre désormais une image 20 % plus lumineuse**, rendant chaque scène plus captivante que jamais.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle. **D’après des tests internes, la luminosité a été améliorée, passant de 500 à 600 ANSI Lumens par rapport au modèle CineBeam Q précédent (HU710PB).

Découvrez le spectre complet des couleurs

Grâce à une large gamme de couleurs DCI-P3 154% (Overall), le CineBeam Q offre une reproduction des couleurs précise et éclatante.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « mode le plus lumineux » et peuvent varier selon votre environnement. *Les valeurs mesurées de la gamme de couleurs proviennent de tests internes et peuvent varier selon votre environnement. *Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Des couleurs riches grâce au triple laser

Le RGB Laser offre des couleurs riches et une grande luminosité pour une expérience visuelle plus immersive.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « mode le plus lumineux » et peuvent varier selon votre environnement. *Le RGB Laser dispose d’une source lumineuse distincte pour le rouge, le vert et le bleu. *Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Noirs profonds pour des détails plus riches

Notre rapport de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails précis et des noirs profonds, renforçant la vivacité de chaque scène.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « mode le plus lumineux » et peuvent varier selon votre environnement.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Design Q minimaliste

Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Son design minimaliste facilite son déplacement et s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace.

Image du projecteur LG CineBeam en cours de démontage et de remontage.

LG CineBeam Q

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Manipulation aisée

Portable et polyvalent, le CineBeam Q est équipé d’une poignée rotative qui sert également de support. Son design innovant permet un transport et une projection faciles. Grâce à sa poignée pivotante à 360 degrés, profitez de contenus en résolution 4K sur n’importe quelle surface – murs, écrans ou même plafonds.

Image d’une personne tenant la poignée pivotante à 360 degrés du LG CineBeam Q.
Image d’une personne transportant le LG CineBeam Q à l’aide de sa poignée.
Image d’une personne transportant le LG CineBeam Q à l’aide de sa poignée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Démarrage simple, image splendide

Oubliez les complications. Grâce à ses fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam Q garantit une installation rapide et facile à chaque utilisation.

Ajustement automatique de l’écran

La configuration de l’écran est plus rapide et plus simple que jamais. Le CineBeam Q ajuste automatiquement la mise au point et la correction trapézoïdale.

Mise à l’échelle / déplacement de l’écran

Ajustez facilement la taille et la position de votre écran pour l’adapter à votre mur.

Réglage de la couleur du mur

Choisissez parmi 8 préréglages de couleur différents pour harmoniser l’écran avec la couleur de votre mur, optimisant ainsi les paramètres de projection.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Si des obstacles sont présents, tels que des coins ou des surfaces irrégulières, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

*Si la distance par rapport à l’écran dépasse 2 m ou si l’inclinaison dépasse 25 degrés, l’ajustement automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.

*Pour le LG CineBeam Q (PU600U), la fonction de mise à l’échelle/décalage de l’écran peut nécessiter une mise à jour de l’utilisateur.

Image de l’interface d’accueil webOS et de la télécommande.

webOS :
Ouvrez un monde de contenus

Avec webOS, explorez un univers de contenus grâce aux services de streaming intégrés tels que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube et Apple TV.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services concernés sont nécessaires. Certains services peuvent nécessiter un abonnement payant, non inclus (achat séparé).

*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.

Entièrement prêt à se connecter

AirPlay & Partage d’écran 1)

Du téléphone au cinéma

Partagez librement vos contenus depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur portable avec le CineBeam Q. Utilisez AirPlay* pour les appareils Apple et Screen Share ** pour les appareils Android. Profitez de vos vidéos, photos et musiques sur grand écran.

Bluetooth & haut-parleur 4W 2)

Son surround cinématographique

Le CineBeam Q prend en charge le jumelage Bluetooth avec sortie audio double, permettant de connecter deux appareils simultanément. Profitez également d’une expérience musicale immersive grâce à ses haut-parleurs intégrés.

Compatibilité avec batterie externe 3)

You can use it outdoors by connecting an external battery to the USB Type-C port.

1) *Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre projecteur. Ce projecteur prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou ultérieur, ou macOS 10.14.5 ou ultérieur.

   **Compatible avec Android ou Windows 8.1 et versions ultérieures

.  ***Selon l’environnement Wi-Fi et la version du firmware des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.

   ***Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

2) *Compatible avec Bluetooth 5.0 et versions ultérieures. Le son entre les deux appareils connectés peut ne pas être parfaitement synchronisé.

    *Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

3) *Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

    *Ce projecteur ne dispose pas de batterie intégrée. La connexion au câble d’alimentation ou à une batterie externe (20V/3,25A ou plus) est nécessaire pour son fonctionnement.

Compatible avec diverses interfaces

Le CineBeam Q est compatible avec plusieurs interfaces. Connectez facilement les appareils souhaités grâce à ses ports pratiques.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Il prend en charge la 4K à 30 Hz lorsqu’un appareil externe est connecté via le port USB Type-C et ne prend pas en charge le HDR.
*Ce projecteur ne dispose pas de batterie intégrée. La connexion au câble d’alimentation ou à une batterie externe est nécessaire pour son fonctionnement.

Votre espace, redéfini grâce à la projection AI-powered

Réinventez votre espace chaque jour avec des visuels AI-generated* projetés sur vos murs via votre LG CineBeam. Transformez instantanément votre environnement en un design intérieur innovant en créant des AI images** personnalisées, parfaitement adaptées à votre humeur.

Vidéo du LG CineBeam projetant l’écran Jector AI

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

*Pour utiliser le service, le téléchargement de l’application Jector AI via le LG Content Store et l’enregistrement d’un compte séparé sont requis. Jector AI est disponible sur les modèles équipés de webOS 6.0, webOS 23 ou webOS 24
**Un abonnement mensuel de 6,99 $ est requis pour générer plus de trois AI images par mois, avec ou sans audio.
***Le temps de génération des images peut varier en fonction de la complexité de l’image. ***Jector AI prend en charge uniquement l’anglais et le coréen.

LG Projection Calculator

Votre espace est-il adapté ?

Pour vérifier si le projecteur convient à votre espace, utilisez le LG Projection Calculator.

Calculez dès maintenant !

Contenu de la boîte

1/2. Adaptateur + Cordon d’alimentation 3. Télécommande

*Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Imprimer

Toutes les spécifications

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.