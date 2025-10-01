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Disponible du 30 avril au 20 mai 2026 (23 h 59 HE), à l’achat de certains produits neufs, sur LG.ca dans la boutique partenaire, jusqu’à épuisement des stocks. Le cadeau avec l’achat peut être expédié séparément (prévoir un délai de 2 à 3 semaines). Le cadeau doit être retourné pour obtenir un remboursement complet. On ne peut acheter qu’un seul produit par foyer (basé sur l’adresse d’expédition). L’offre peut être modifiée sans avis préalable et ne peut pas être combinée avec d’autres offres. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. Ventes commerciales exclues. D’autres conditions s’appliquent.