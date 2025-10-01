About Cookies on This Site

Découvrez les appareils Windows 11
Découvrez les appareils Windows 11 Pro
Cette image montre un ordinateur portable affichant le fond d'écran Windows 11, accompagné du logo « Copilot+ PC » à droite. La disposition générale met en valeur l'expérience Windows de l'appareil améliorée par l'IA.

Cette image montre un ordinateur portable affichant le fond d'écran Windows 11, accompagné du logo « Copilot+ PC » à droite. La disposition générale met en valeur l'expérience Windows de l'appareil améliorée par l'IA.

Une nouvelle ère de l'IA commence

Une nouvelle ère de l'IA commence Magasinez maintenant

Découvrez la puissance de l'IA avec Microsoft Copilot

*D'après les informations disponibles sur Steam Store au 8 mai 2025 ; la disponibilité varie selon les marchés et les périodes.

Oubliez votre chargeur

Avec une autonomie pouvant atteindre 22 heures en lecture vidéo locale, les Copilot+ PC vous permettent de regarder des vidéos et de vous détendre sans jamais avoir à chercher un chargeur.

*L'autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de l'appareil, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. Voir l'adresse aka.ms/cpclaims.

Des projets volumineux ? Léger

Les Copilot+ PC gèrent facilement vos modifications les plus exigeantes afin que vous puissiez rester concentré sur votre travail, sans perte de temps. 

Un clic, plus d'actions

Des raccourcis instantanés pour vous aider à comprendre, à rédiger et à passer à autre chose. De plus, il peut également reconnaître les images, ce qui vous permet de gagner du temps et de rester concentré en un seul clic.

*Les actions sur les images sont désormais disponibles sur tous les appareils ; les autres actions varient selon la région, la langue et le jeu de caractères de l'appareil. Abonnement requis pour certaines actions. Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs

Trouvez-le instantanément

Des devoirs ? Une recette ? Une vidéo YouTube ? Remontez le temps pour revenir exactement là où vous en étiez sur votre ordinateur. Donnez un indice, et Recall le retrouvera.**

Une recherche dans votre langue

Oubliez les noms de fichiers et les mots-clés. Il suffit de décrire ce dont vous avez besoin, et votre ordinateur le trouve.***

**Nécessite la sécurité de connexion renforcée Windows Hello. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des restrictions relatives au contenu et au stockage s'appliquent. Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs

***Fonctionne uniquement avec certains formats de texte, d'image et de document ; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs

Protégez ce qui est important

Il s'agit de l'ordinateur Windows le plus sécurisé à ce jour. Équipé de plusieurs couches de sécurité matérielle, pour que vos données les plus importantes restent protégées.

**Nécessite la sécurité de connexion renforcée Windows Hello. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des restrictions relatives au contenu et au stockage s'appliquent.

Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs

***Fonctionne uniquement avec certains formats de texte, d'image et de document ; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs

Trouvez votre LG Copilot+ PC

LG gram Pro 16

16Z90TS

LG gram 16

16Z90TL

En savoir plus

LG gram 17

17Z90TL

En savoir plus
Cette image montre des icônes 3D colorées des applications Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneDrive, sur un fond dégradé orange clair.

Imaginez. Créez. Accomplissez