We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Découvrez la puissance de l'IA avec Microsoft Copilot
*D'après les informations disponibles sur Steam Store au 8 mai 2025 ; la disponibilité varie selon les marchés et les périodes.
*Les images ont été simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Oubliez votre chargeur
Avec une autonomie pouvant atteindre 22 heures en lecture vidéo locale, les Copilot+ PC vous permettent de regarder des vidéos et de vous détendre sans jamais avoir à chercher un chargeur.
*L'autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de l'appareil, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. Voir l'adresse aka.ms/cpclaims.
*Les images ont été simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Des projets volumineux ? Léger
Les Copilot+ PC gèrent facilement vos modifications les plus exigeantes afin que vous puissiez rester concentré sur votre travail, sans perte de temps.
*Les images ont été simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Un clic, plus d'actions
Des raccourcis instantanés pour vous aider à comprendre, à rédiger et à passer à autre chose. De plus, il peut également reconnaître les images, ce qui vous permet de gagner du temps et de rester concentré en un seul clic.
*Les actions sur les images sont désormais disponibles sur tous les appareils ; les autres actions varient selon la région, la langue et le jeu de caractères de l'appareil. Abonnement requis pour certaines actions. Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs
*Les images ont été simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Trouvez-le instantanément
Des devoirs ? Une recette ? Une vidéo YouTube ? Remontez le temps pour revenir exactement là où vous en étiez sur votre ordinateur. Donnez un indice, et Recall le retrouvera.**
**Nécessite la sécurité de connexion renforcée Windows Hello. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des restrictions relatives au contenu et au stockage s'appliquent. Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs
***Fonctionne uniquement avec certains formats de texte, d'image et de document ; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs
*Les images ont été simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Protégez ce qui est important
Il s'agit de l'ordinateur Windows le plus sécurisé à ce jour. Équipé de plusieurs couches de sécurité matérielle, pour que vos données les plus importantes restent protégées.
**Nécessite la sécurité de connexion renforcée Windows Hello. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des restrictions relatives au contenu et au stockage s'appliquent.
Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs
***Fonctionne uniquement avec certains formats de texte, d'image et de document ; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir l'adresse aka.ms/copilotpluspcs
*Les images ont été simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.