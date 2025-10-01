About Cookies on This Site

Découvrez Copilot+PC
Découvrez les appareils Windows 11
Cette image montre un ordinateur portable avec un écran bleu clair sur un fond dégradé doux, arborant le logo Windows 11.

Cette image montre un ordinateur portable avec un écran bleu clair sur un fond dégradé doux, arborant le logo Windows 11.

Quelle est la valeur
de votre sécurité ? La prise en charge de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025.

Une fois l'assistance terminée, vous ne recevrez plus les mises à jour standard de sécurité et de fonctionnalités.

Quelle est la valeur <br>de votre sécurité ? La prise en charge de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Magasinez maintenant

Protégez vos données commerciales

Passez à de nouveaux ordinateurs équipés de la version la plus sécurisée de Windows à ce jour pour bénéficier d'une protection puissante, soutenue par le matériel, contre les menaces en constante évolution et d'une réduction de 62 % des incidents de sécurité signalés.

*Basé sur l'intégration de Windows Hello, du rapport de sécurité Windows 11, de Techaisle de septembre 2023. Recherche commandée par Microsoft.

Facile à déployer, compatible et économique

Windows 11 Pro est conçu pour fonctionner avec votre technologie existante, offrant un déploiement 25 % plus rapide*, des mises à jour automatisées et un contrôle granulaire des applications, des données et de l'IA.

*Étude Microsoft comparant les délais de déploiement de Windows 10 et Windows 11, juin 2023.

Améliorez votre efficacité

Les appareils obsolètes peuvent vous ralentir. Passez à de nouveaux ordinateurs pour bénéficier d'un gain de productivité moyen de 50 %* et de fonctionnalités intelligentes qui vous feront gagner du temps, telles que des dispositions d'affichage améliorées, une meilleure qualité de visioconférence et Microsoft 365 Copilot.**

Pour plus de flexibilité et une plateforme technologique prête pour l'avenir, envisagez les Copilot+PC comme la pierre angulaire de votre infrastructure informatique.

*Étude interne Microsoft, avril 2024, comparant les temps moyens d'exécution des tâches.

**Nécessite un abonnement Microsoft 365 ; les fonctionnalités varient selon la région et l'appareil.

Il est temps de passer à la vitesse supérieure

Réaliser son travail plus rapidement fait du bien aux affaires. Passez à de nouveaux ordinateurs pour bénéficier d'une autonomie d'une journée* et de performances puissantes qui vous permettront d'accomplir des tâches exigeantes en moyenne 42 % plus rapidement.**

*Basé sur des tests de performance de batterie réalisés sur des appareils Windows 11 (mars 2024). L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'appareil, des paramètres et de l'utilisation.

**Résultats comparés à ceux obtenus sur des ordinateurs équipés de Windows 10. Améliorez votre expérience quotidienne avec les ordinateurs portables Windows 11 Pro, Principled Technologies, avril 2023. Rapport commandé par Microsoft.

Les grandes entreprises ont déjà déployé les nouveaux ordinateurs Windows 11 Pro

Vous pourriez bénéficier d'une sécurité renforcée, d'une productivité améliorée grâce à l'IA, ainsi que de mises à jour et de déploiements automatisés.

Trouvez l'ordinateur professionnel qui vous convient

LG gram Pro 

17Z90TR

En savoir plus

LG gram Pro 16 pouces

16Z90TS

LG gram Pro 2-en-1

16T90TP

En savoir plus