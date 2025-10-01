We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
*La technologie Sound Follow sera disponible à partir du 13 janvier 2026.
Dolby Atmos FlexConnect
Placez-le n’importe où pour vivre l’expérience Dolby partout.
La technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) détecte l’emplacement de chaque haut-parleur de façon intelligente, qu’il soit placé librement ou qu’il vienne d’être ajouté dans la pièce, et optimise les signaux audio en temps réel pour offrir un son riche et immersif dans tout votre espace.
*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
*Les images sont présentées à titre d'illustration seulement. Les câbles d'alimentation peuvent ne pas être représentés. L'aspect réel du produit peut varier.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Sound FollowMC
La technologie Sound Follow alimentée par l’AI optimise le son où que vous alliez.
Vous n’aurez plus besoin de repositionner votre haut-parleur chaque fois que vous vous déplacez. La technologie Sound Follow de la barre de son H7 analyse non seulement l’espace, mais aussi votre emplacement et vos mouvements à l’intérieur de l’espace pour garantir un son optimal où que vous soyez.
*Sur les téléphones intelligents qui prennent en charge la bande ultralarge.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*La technologie Sound Follow sera disponible à partir du 13 janvier 2026.
*La technologie Sound Follow peut uniquement être utilisée lorsque l’appareil est connecté à la barre de son H7.
Calibration de la pièce professionnelle pour un son adapté à votre espace
La puissance sonore est adaptée à votre pièce grâce à la mesure des caractéristiques acoustiques de l’espace. Vous obtenez ainsi un son clair et bien équilibré qui semble naturel dans toute la pièce.
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
Un son de qualité supérieure redéfini par le legs de Peerless et la technologie Dolby.
Tous les produits Sound Suite de LG sont dotés de haut-parleurs Peerless, une marque de solutions audio renommée, riche d’une histoire de 100 ans. Des composants haute performance soigneusement conçus, combinés à l’audio spatial Dolby Atmos, font résonner un son digne d’une salle de concert dans votre maison.
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
Au-delà de la barre de son,
il y a le système Sound Suite.
Quelles sont les différences?
|Puis-je utiliser ce haut-parleur tel quel, sans le connecter à un autre appareil?
|O
|X
|Combien de haut-parleurs (ambiophoniques) peuvent être connectés?
|4
|2
|Puis-je placer les haut-parleurs librement, sans contrainte d’espace?
|O
|X
|Puis-je connecter les haut-parleurs ambiophoniques directement au téléviseur?
|O
|X
|Le son est-il optimisé lorsque les auditeurs se déplacent?
|O
|X
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.
*Les modèles qui prennent en charge la technologie DAFC sont les téléviseurs OLED des séries C et G en 2025. La technologie sera intégrée à tous les téléviseurs OLED et QNED en 2026.
La liberté de se connecter directement au téléviseur
Connectez vos haut-parleurs directement au téléviseur sans barre de son. Jumelez-les aux téléviseurs OLED et QNED compatibles avec la technologie DAFC pour vivre une expérience audio immersive qui remplit la pièce.
|Features
|Système Stereo Suite 7 Pro
|Système Stereo Suite 7
|Système Stereo Suite 5
Système Stereo Suite 7 Pro
Système Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 5
|Processeur AI
|X
|X
|X
|Expérience sonore
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Canaux et haut-parleurs
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 15 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 14 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 6.1.2 canaux avec 12 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Liste de produits
|M7 (2) + W7
|M7 (2)
|M5 (2)
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 55 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Sound Follow
|X
|X
|X
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
'Les deux haut-parleurs et la barre de son du système Sound Suite placés avec un téléviseur qui créent un riche système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.
Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite.
Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Suite 7 Pro
|Système Immersive Suite 5 Pro
|Système Immersive Suite 7
|Système Immersive Suite 5
|Système Cinema Suite 7
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 5 Pro
Système Immersive Suite 7
Système Immersive Quad Suite 5
Suite Cinéma 7
|Processeur AI
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Expérience sonore
|3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Configuration d'immersion de base
|Canaux et haut-parleurs
|13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs
|5.1.3 canaux avec 13 haut-parleurs
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|O
|O
|O
Conception de qualité supérieure qui rehausse l’espace
Explorez chaque haut-parleur en détail.
Pour en savoir plus sur chaque haut-parleur sans fil du système Sound Suite, cliquez sur les liens ci-dessous.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
Au cœur du système Sound Suite, la barre de son H7 est un système audio tout-en-un doté d’un processeur AI alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs à gamme étendue.
M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
W7
Module de basses qui prend en charge la technologie DAFC et doté d’un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
Foire aux questions
Q.
Qu’est-ce que le système Sound Suite?
A.
Le système Sound Suite de LG est un système audio maison spatial haut de gamme qui permet de placer et de disposer les barres de son, les haut-parleurs et les caissons de basses en toute flexibilité. Il est doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) pour optimiser le son en fonction de l’emplacement de l’utilisateur, quelle que soit la disposition des appareils.
En savoir plus sur chaque haut-parleur sans fil du système Sound Suite :
H7 (système audio tout-en-un), M7 (haut-parleur prenant en charge la technologie DAFC, 2.1.1 canaux), M5 (haut-parleur prenant en charge la technologie DAFC, 1.1.1 canaux)*, W7 (caisson de basses avec basses profondes immersives).
* Le modèle M5 nécessite la connexion d’au moins deux haut-parleurs.
Q.
Quels sont les principaux avantages du système Sound Suite?
A.
Voici quelques-uns des principaux avantages du système Sound Suite de LG :
- Disposition et expansion flexibles des haut-parleurs sans fil
- Son immersif pour une expérience sonore ambiophonique
- Commande facile et conception simple
Q.
Combien de haut-parleurs puis-je connecter au système Sound Suite?
A.
Vous pouvez connecter jusqu’à quatre haut-parleurs sans fil au système Sound Suite (M7, M5) et un caisson de basses supplémentaire (W7) à la barre de son H7 du système Sound Suite.
Vous pouvez également connecter jusqu’à quatre haut-parleurs à votre téléviseur LG* prenant en charge la technologie DAFC.
* Si votre téléviseur est connecté au caisson de basses W7, vous ne pouvez connecter que trois haut-parleurs du système Sound Suite.
Q.
Quel est le meilleur système audio pour mon salon?
A.
Le meilleur système audio maison dépend de la taille de votre pièce, de vos préférences audio et de la commodité recherchée.
Si la disposition de votre pièce ou l’espace limité complique les configurations classiques, le nouveau système Sound Suite de LG pourrait être un bon choix. Le système Sound Suite vous permet de personnaliser la combinaison et la disposition des haut-parleurs, de la barre de son et des caissons de basses, et d’obtenir une qualité sonore optimale.
Le système Sound Suite offre plus de 20 combinaisons différentes, ce qui vous permet de personnaliser la configuration en fonction de la taille de votre maison ou de vos besoins.
Q.
Dois-je acheter une barre de son ou un cinéma maison?
A.
La réponse dépend de vos priorités en matière d’immersion sonore, de personnalisation et de connectivité des appareils audio et de l’espace disponible dans la pièce.
Si vous souhaitez améliorer la qualité sonore de votre téléviseur dans une pièce de taille modeste, envisagez d’acheter des barres de son. Une barre de son est facile à installer et peu encombrante. Toutefois, si vous souhaitez obtenir un son plus immersif et cinématographique à la maison et pouvoir personnaliser la disposition des haut-parleurs, un système de cinéma maison constitue un meilleur choix.
Le système Sound Suite est une bonne option pour personnaliser votre propre ensemble de haut-parleurs et de barres de son à la maison et les placer librement où vous le souhaitez. Le système Sound Suite vous permet de choisir les composants qui vous conviennent et de les combiner de manière flexible pour créer un environnement sonore ambiophonique..
Q.
En quoi le système Sound Suite est-il différent des barres de son classiques?
A.
La barre de son est un système de haut-parleurs compacts qui améliore la qualité du son du téléviseur, avec une conception élégante et peu encombrante et une connectivité sans fil.
Contrairement aux barres de son classiques, le système Sound Suite vous permet de personnaliser et de connecter jusqu’à quatre haut-parleurs arrière* (seulement deux peuvent être connectés aux barres de son), dans n’importe quel espace ou emplacement pour obtenir un son ambiophonique immersif. Il optimise le son des haut-parleurs en fonction de l’emplacement de l’auditeur afin d’élargir le système audio de votre maison.
*Haut-parleurs M5 ou M7 du système Sound Suite.
Q.
Puis-je connecter mes haut-parleurs directement à mon téléviseur de LG en utilisant le système Sound Suite?
A.
Oui, vous pouvez connecter des haut-parleurs (M7 et M5) directement à votre téléviseur de LG si celui-ci prend en charge la technologie Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie DAFC, vous pouvez utiliser la barre de son H7 du système Sound Suite pour connecter votre téléviseur et vos haut-parleurs afin d’obtenir un son multicanal de haute qualité.
Le système Sound Suite assure une transmission audio sans fil stable entre les appareils, avec des performances audio constantes.
Pour connaître les configurations recommandées pour la connexion à votre téléviseur, veuillez vous reporter au tableau Stereo Suite 7/5 qui se trouve sur la présente page.
*Les modèles qui prennent en charge la technologie DAFC sont les téléviseurs OLED des séries C et G en 2025. La technologie sera intégrée à tous les téléviseurs OLED et QNED de 85 po et plus en 2026.
Q.
Qu’est-ce que la technologie Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) et comment fonctionne-t-elle dans le système Sound Suite?
A.
Le système Sound Suite de LG prend en charge la technologie Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, qui permet de jumeler un téléviseur ou une barre de son à des haut-parleurs sans fil pour offrir un son optimal en fonction de l’emplacement de l’utilisateur**.
Caractéristiques principales de la technologie DAFC :
- Disposition flexible des haut-parleurs : Vous pouvez placer vos haut-parleurs sans fil comme vous le souhaitez dans votre pièce.
- Élargissement facile du système : Vous pouvez ajouter des haut-parleurs Sound Suite supplémentaires à votre système pour créer un son plus immersif.
- Haut-parleurs optimisés : Les haut-parleurs connectés fourniront un son optimisé.
- Installation simple : La calibration automatique fait appel à des micros pour localiser sans effort les haut-parleurs dans la pièce.
*Pour utiliser la technologie DAFC, vous devez disposer d’un téléviseur de LG prenant en charge la technologie DAFC pour connecter les haut-parleurs. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie DAFC ou s’il est d’une autre marque, vous aurez besoin de la barre de son H7 pour activer cette fonction.
**Pour profiter pleinement de l’expérience Dolby Atmos, placez les haut-parleurs face à la position d’écoute et évitez de les placer derrière le téléviseur ou dans un coin.
Q.
Comment les technologies Sound Follow et Calibration de la pièce professionnelle améliorent-elles le son du système Sound Suite?
A.
La technologie Sound Follow* est une fonction exclusive du système Sound Suite. Elle optimise le son pour créer un « point d’écoute idéal » en fonction de l’emplacement de l’auditeur.
La fonctionnalité Calibration intelligente de la pièce professionnelle** fait appel à la technologie de reconnaissance spatiale pour mesurer les caractéristiques de l’environnement de l’utilisateur. Elle équilibre ensuite les paramètres audio de la barre de son en fonction de l’environnement.
*Modèle concerné : H7 du système Sound Suite
**Modèles concernés : H7, M7, M5 du système Sound Suite