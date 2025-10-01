Ce message s'affiche lorsque le téléviseur ayant déjà été connecté à DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est allumé et que les paramètres Wi-Fi ont été modifiés pendant le cycle de mise sous/hors tension. Voici comment cela fonctionne et ce qu'il faut faire :

Cause

Si les paramètres du réseau Wi-Fi changent pendant le redémarrage du téléviseur, la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) précédente ne peut pas être maintenue.

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) réinitialisera la connexion précédente et tentera de se reconnecter à l'aide des informations réseau mises à jour.

Fonctionnement

Pendant la tentative de reconnexion, le son sera émis par les enceintes du téléviseur.

Une fois la connexion rétablie, le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) sera réactivé.

Actions de l’utilisateur

Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est correctement configuré et stable.

Si les paramètres du routeur ont été modifiés, reconnectez le téléviseur au Wi-Fi et réessayez le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).