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Guide officiel d'installation et d'utilisation de LG Sound Suite
Ce guide officiel fournit des instructions claires et des réponses pour utiliser LG Sound Suite. Regardez les vidéos explicatives et consultez la FAQ pour en savoir plus sur les connexions, Dolby Atmos FlexConnect, les fonctions de calibrage et le streaming, grâce aux informations précises fournies par LG.
Guides étape par étape pour LG Sound Suite
Apprenez à connecter des appareils, à vous inscrire dans l'application ThinQ, à utiliser Dolby Atmos FlexConnect et à régler les paramètres clés grâce à des vidéos claires et guidées.
Questions-réponses
LG Sound Suite prend-il en charge la lecture sans perte de Spotify ?
La lecture sans perte est disponible via Spotify Connect. Un abonnement payant peut être nécessaire selon la politique de service de Spotify.
Comment puis-je lire le son Dolby Atmos sur les produits LG Sound Suite ?
Le son Dolby Atmos peut être lu via Tidal Connect et d'autres services de streaming musical. Pour les utilisateurs d'iPhone, la lecture Dolby Atmos est possible via AirPlay. Pour lire Dolby Atmos, le contenu doit être au format Dolby Atmos. De plus, le modèle H7 peut lire le format Dolby Atmos via HDMI lorsqu'il est connecté à un téléviseur. Si un téléviseur diffuse du contenu Dolby Atmos via des services de streaming (par exemple Netflix) ou des appareils externes (par exemple un lecteur Blu‑ray), le son peut être transmis au H7 via ARC/eARC.
Si deux enceintes LG Sound Suite M5 sont appairées en mode stéréo et que je les débranche pour les déplacer, se reconnecteront-elles automatiquement en mode stéréo ?
Si les mêmes enceintes Sound Suite M5 ou M7 étaient précédemment appairées en mode stéréo, le fait de les débrancher et de les rebrancher après les avoir déplacées permettra une reconnexion stéréo automatique, car les enceintes conservent les informations d'appairage précédentes.
Je souhaite utiliser uniquement une enceinte LG Sound Suite configurée avec DAFC pour écouter de la musique. Comment puis-je y arriver ?
Pour utiliser une enceinte indépendamment d'une configuration DAFC, modifiez son mode d'entrée en Wi‑Fi ou Bluetooth à l'aide du bouton d'entrée externe. Connectez ensuite votre smartphone pour l'utiliser comme une enceinte autonome. Si l'enceinte n'a pas été déplacée, le fait de ramener le bouton d'entrée externe en mode DAFC la reconnectera automatiquement à la configuration DAFC.
Quels modes d'entrée prennent en charge le mode stéréo pour les enceintes LG Sound Suite M7/M5 ?
Le mode stéréo est pris en charge en mode Wi‑Fi.
Quelle est la différence entre Bluetooth et USB Audio lorsque vous connectez un ordinateur portable à une enceinte LG Sound Suite M7 ?
Le Bluetooth permet une connexion sans fil, mais transmet un son avec perte selon le codec du PC. L'audio USB permet une lecture jusqu'à 24 bits/96 kHz, offrant une reproduction de haute‑qualité sans perte.
Comment configurer une connexion Wi‑Fi pour les produits LG Sound Suite ?
La configuration du Wi‑Fi est disponible via l’application ThinQ. Installez ThinQ, enregistrez le produit Sound Suite, et il se connectera au réseau Wi‑Fi lié à l’application ThinQ. Veuillez consulter le manuel pour obtenir des instructions détaillées.
Quel type de communication sans fil est utilisé entre les produits LG Sound Suite ?
La technologie sans fil exclusive de LG, basée sur Wi‑Fi Direct, est utilisée pour les connexions DAFC entre les téléviseurs LG DAFC‑compatibles et Sound Suite M7/M5, ainsi qu’entre Sound Suite H7/M7/M5. La bande de fréquence 5 GHz est utilisée.
La connexion UAC (USB Audio Class) du LG Sound Suite M7/M5 n'est pas reconnue.
Utilisez un câble de données **USB‑C (USB 2.0/3.0)**. Les câbles sans lignes de données (câbles d’alimentation uniquement‑) ne prennent pas en charge la classe audio USB.
Quel lecteur/format est pris en charge pour la lecture USB (fichiers locaux) ?
Les formats USB pris en charge sont FAT16/FAT32/NTFS. Le format exFAT n'est pas pris en charge. (Remarque : les tests montrent que le H7 (O26) prend en charge exFAT, mais le manuel actuel du H7 indique FAT16/FAT32/NTFS, comme pour le M7/M5.)
Quelles méthodes de connexion sans fil les produits LG Sound Suite prennent-ils en charge (Wi‑Fi, Bluetooth, etc.) ?
Le Wi‑Fi bi‑bande (2,4 GHz/5 GHz) et le Bluetooth sont pris en charge. Le Wi‑Fi est optimisé pour la diffusion en continu de haute‑qualité ; le Bluetooth convient pour un appairage simple. (Recommandé : utilisez le Wi‑Fi pour écouter de la musique.)
Quelles bandes de fréquences Wi‑Fi sont prises en charge ?
Prend en charge à la fois **2,4 GHz (longue portée, meilleure gestion des obstacles)** et **5 GHz (latence réduite, moins d'interférences)**. La bande 5 GHz est recommandée dans les environnements comportant de nombreux appareils sans fil.
Quelle est la résolution de lecture audio des produits LG Sound Suite ?
Les produits LG Sound Suite peuvent lire des fichiers audio avec une résolution allant jusqu'à 24 bits/96 kHz.
Quels protocoles de streaming sont pris en charge (AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, etc.) ?
Protocoles pris en charge : AirPlay 2 / Google Cast / Spotify Connect / TIDAL Connect.
Les produits LG Sound Suite prennent-ils en charge la function multi‑pièces ?
Prend en charge la lecture multi‑pièces via AirPlay 2 et Google Cast. Nécessite une connexion au même réseau sans fil.
Les produits LG Sound Suite peuvent-ils être contrôlés via une application ? Quel système d'exploitation est pris en charge ?
L'application ThinQ est disponible sur les systèmes iOS et Android.
Existe-t-il des options de connexion filaire pour les produits LG Sound Suite ?
Prend en charge l'audio USB à l'aide de câbles de données USB‑C vers C ou USB‑A vers C (M7/M5). Le H7 prend en charge la connexion par câble HDMI pour recevoir le son du téléviseur via ARC/eARC.
La mise à jour du micrologiciel s'effectue-t-elle automatiquement ?
Les produits Sound Suite prennent en charge les mises à jour automatiques OTA (Over‑the‑Air) une fois la configuration réseau effectuée via l'application ThinQ.
Quels formats audio sont pris en charge pour la lecture USB ?
Formats audio pris en charge pour la lecture USB : MP3 / AAC / OGG / FLAC / WAV.
Les produits LG Sound Suite prennent-ils en charge Dolby Atmos ?
Les Sound Suite H7 et M7 prennent en charge Dolby Atmos de manière indépendante. Le M5 prend en charge Dolby Atmos lorsque deux appareils sont connectés en mode stéréo.
Les produits LG Sound Suite disposent-ils d'un réglage d'égaliseur ?
Les réglages d'égaliseur prédéfinis et personnalisés sont disponibles dans l'application ThinQ.
Quelle est la configuration des enceintes (haut-parleurs d’aigus, woofers, etc.) ?
H7 : 3 unités à gamme‑complète à l’avant, 2 unités latérales à gamme‑complète gauche/droite, 3 unités à gamme‑complète orientées vers le haut‑gamme, 4 woofers supérieurs et 8 radiateurs passifs (à l’avant et à l’arrière). M7 : 2 unités à gamme‑complète à l’avant, 1 woofer, 1 unité orientée‑vers le haut à gamme‑complète. M5 : 1 haut-parleur d’aigus avant, 1 woofer et 1 haut-parleur d’aigus orienté‑vers le haut.
Les LG Sound Suite M7 et M5 peuvent-ils être appariés en stéréo ?
Oui, deux enceintes du même modèle peuvent être appairées en mode stéréo, améliorant ainsi l'audio spatial grâce à la séparation des canaux gauche/droit.
Les produits LG Sound Suite prennent-ils en charge le réglage automatique de la pièce ?
Room Calibration Pro est disponible via l'application ThinQ à l'aide du microphone‑ intégré.
Quels protocoles de streaming sont pris en charge sur Wi‑Fi ?
Prend en charge AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect et TIDAL Connect.
Les produits LG Sound Suite prennent-ils en charge le Bluetooth multipoint (deux appareils simultanément) ?
Le Bluetooth multipoint n'est pas pris en charge.
Est-ce que l'entrée Wi‑Fi et l'entrée Bluetooth peuvent être utilisées en même temps ?
Les produits LG Sound Suite prennent en charge à la fois le Wi‑Fi et le Bluetooth, mais ne peuvent pas les utiliser simultanément.
Les produits LG Sound Suite prennent-ils en charge la diffusion audio sans perte ?
Prend en charge la lecture sans perte via Spotify Connect et Tidal Connect. AirPlay 2 prend en charge les formats sans perte jusqu'à 16 bits/44,1 kHz ; Google Cast prend en charge les formats sans perte jusqu'à 24 bits/96 kHz (selon le service de streaming). L'audio USB prend également en charge la lecture sans perte.
La qualité audio sans perte est-elle préservée lors de la lecture via AirPlay 2 ?
Prend en charge la qualité CD‑(16 bits/44,1 kHz) sans perte (ALAC) via AirPlay 2. Le fonctionnement peut varier selon le service de streaming.
La lecture haute‑résolution est-elle possible avec Google Cast ?
Google Cast prend en charge le format FLAC jusqu'à 24 bits/96 kHz, mais son fonctionnement dépend du service de streaming.
La configuration réseau est-elle facile dans l'application ?
Oui, la configuration réseau s'effectue facilement via l'application ThinQ.
Quelle est la résolution audio maximale prise en charge (fréquence d'échantillonnage/profondeur de bits) ?
Audio USB : jusqu'à 24 bits/96 kHz (sauf avec le H7). Google Cast : jusqu'à 24 bits/96 kHz. AirPlay 2 : 16 bits/44,1 kHz. Bluetooth : H7 prend en charge le codage en sous-bandes ; M7 et M5 prennent en charge le codage en sous-bandes/AAC.
La connexion Bluetooth avec LG Sound Suite est-elle « sans perte » ?
Le Bluetooth utilise les codecs du codage en sous-bandes/AAC, qui sont des codecs compressés → pas sans perte. Utilisez le Wi‑Fi, l'audio USB ou la lecture de fichiers USB pour une qualité sans perte.
Les produits LG Sound Suite peuvent-ils être utilisés sans application iOS/Android ?
La lecture audio via Bluetooth et USB fonctionne sans l'application ThinQ. Les fonctionnalités Wi‑Fi nécessitent l'application ThinQ.
Le produit LG Sound Suite ne peut pas diffuser sur le réseau Wi‑Fi de l’entreprise.
Les réseaux d'entreprise peuvent bloquer la diffusion en raison du filtrage MAC ou des restrictions sans fil. Consultez l'administrateur réseau.
Les produits LG Sound Suite prennent-ils en charge l'alimentation (chargement) via USB‑C ?
Sound Suite utilise un cordon d'alimentation. L'entrée USB‑C est réservée à la lecture audio USB et au stockage USB.
Les produits LG Sound Suite sont-ils étanches pour une utilisation à l'extérieur ?
Les produits Sound Suite ne sont résistants ni à l'eau ni à la poussière.
La numérisation des chansons à partir d'un périphérique de stockage USB sur le produit LG Sound Suite prend beaucoup de temps.
Réduisez le nombre de dossiers/fichiers et réessayez. Prend en charge jusqu'à 2000 chansons. Le stockage USB prend en charge les formats FAT16/FAT32/NTFS (exFAT non pris en charge).
Comment gérer les messages d'erreur ?
« Problème de connexion à [Sound Suite Model]. Souhaitez-vous continuer à utiliser l'enceinte actuelle ? Si vous souhaitez réessayer la connexion, veuillez appuyer sur le bouton « Réessayer ». »
Ce message s'affiche lorsqu'une erreur de connexion se produit pendant le processus de configuration du groupe d'enceintes sans fil.
Informations sur les boutons
OUI : Conservez la connexion actuelle et procédez au calibrage.
Réessayer : Réinitialisez le groupe d'enceintes sans fil actuel et recommencez.
« Pour utiliser DAFC (Dolby Atmos Flexconnect), sélectionnez au moins deux enceintes M5 ou une enceinte M7. »
Voulez-vous reconfigurer votre enceinte ? Si vous sélectionnez « NON », le son sera uniquement diffusé via le téléviseur (barre de son).
Ce message s'affiche lorsque vous essayez de connecter une seule enceinte M5 à l'appareil principal.
Le M5 prend en charge la technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) uniquement lorsque deux unités au moins sont connectées.
Informations sur les boutons
OUI : Pour utiliser DAFC (Dolby Atmos FlexConnect),
→ Sélectionnez au moins deux enceintes M5 ou au moins une enceinte M7.
NON : Si une seule enceinte M5 est disponible,
→ DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) n'est pas pris en charge. Appuyez sur NON pour quitter la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
« La configuration de l'enceinte sans fil sélectionnée ne prend pas en charge Dolby Atmos FlexConnect. Écouter uniquement avec le [téléviseur] et le caisson de basses ? Si vous sélectionnez « NON », vous pouvez connecter des enceintes sans fil supplémentaires. »
Ce message s'affiche lorsque vous essayez de connecter uniquement le W7 (caisson de basses) seul.
Il est possible de connecter uniquement le caisson de basses (W7), mais la fonction DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) n'est pas prise en charge.
Informations sur les boutons
OUI : Si vous souhaitez connecter un seul caisson de basses W7 au téléviseur, appuyez sur OUI pour poursuivre la connexion sans fil.
NON : Si vous souhaitez connecter d'autres enceintes Sound Suite en plus du caisson de basses (W7), appuyez sur NON pour revenir à l'étape de recherche du produit/configuration du groupe.
« Un problème est survenu lors de la connexion du caisson de basses. Si vous souhaitez réessayer la connexion, veuillez appuyer sur le bouton « Réessayer ». »
Ce message s'affiche lorsqu'un problème survient lors de la connexion du W7 (caisson de basses).
Informations sur les boutons
OUI : Appuyez sur OUI pour revenir à l'étape de recherche/connexion et réessayez.
NON : Appuyez sur NON pour arrêter et terminer le processus de connexion.
Le réseau est instable ou une connexion de groupe a échoué.
Si vous souhaitez réessayer la connexion, veuillez appuyer sur le bouton « Réessayer ». »
Ce message s'affiche lorsque des problèmes de connexion réseau surviennent ou que la configuration du groupe échoue pendant le processus de regroupement.
Comment y remédier ?
Vérifiez l'environnement sans fil
Assurez-vous que l'environnement n'est pas soumis à de fortes interférences sans fil.
Assurez-vous que les appareils que vous souhaitez connecter ne sont pas trop éloignés les uns des autres.
Informations sur les boutons
Réessayer : Revenez à l'étape de regroupement et essayez de vous reconnecter.
Quitter : Quitter le processus de regroupement.
« La connexion avec ThinQ a été perdue.
Voulez-vous réessayer ? Si vous sélectionnez « NON », le son sera uniquement émis par le téléviseur. »
Ce message s'affiche lorsque la connexion entre le téléviseur et ThinQ est perdue pendant le processus de calibrage.
Informations sur les boutons
OUI : Appuyez sur OUI pour rétablir la connexion et passer en mode de lecture de code QR.
NON : Appuyez sur NON pour interrompre la connexion, quitter la configuration DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) du téléviseur et basculer la sortie audio vers le téléviseur.
« Seules certaines enceintes ont été calibrées. »
Souhaitez-vous continuer à utiliser l'enceinte actuelle ?
Si vous souhaitez réessayer la connexion, veuillez appuyer sur le bouton « Réessayer ». »
Ce message s'affiche lorsque certaines enceintes sans fil du groupe ont été calibrées avec succès.
Cela peut souvent se produire dans des environnements où les connexions sans fil sont instables ou où le bruit est excessif.
Pour une connexion réussie, nous vous recommandons de réessayer dans un environnement sans fil stable et dans un endroit calme.
Informations sur les boutons
OUI : Appuyez sur OUI pour terminer le calibrage et utiliser DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) avec les enceintes qui ont été calibrées avec succès.
Réessayer : Appuyez sur Réessayer pour tenter à nouveau le calibrage.
« Pour utiliser Dolby Atmos FlexConnect, au moins deux enceintes [Sound Suite] sont nécessaires.
Voulez-vous reconfigurer votre enceinte ?
Si vous sélectionnez « NON », le son sera uniquement émis par le téléviseur. »
Ce message s'affiche lorsqu'une seule enceinte M5 du groupe a terminé le calibrage avec succès.
Cela se produit généralement dans des environnements où les connexions sans fil sont instables ou où le bruit est excessif.
Pour une connexion réussie, nous vous recommandons de réessayer dans un environnement sans fil stable et dans un endroit calme.
Informations sur les boutons
OUI : Appuyez sur OUI pour poursuivre la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et redémarrer le processus de connexion des enceintes.
NON : Appuyez sur NON pour mettre fin à la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et basculer la sortie audio vers le téléviseur.
« Le réseau est instable ou une connexion de groupe a échoué. Si vous souhaitez réessayer la connexion, appuyez sur le bouton « Réessayer ».
Cette erreur survient généralement dans des environnements où les réseaux sans fil sont instables ou lorsque le bruit est excessif. Voici comment résoudre le problème :
Vérifiez l'état du réseau
Utilisez une connexion Wi-Fi stable de 2,4 GHz ou 5 GHz.
Les connexions peuvent être limitées lors de l'utilisation des canaux DFS.
Améliorez l'environnement
Pour réussir la connexion Sound Suite DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), réessayez dans un environnement sans fil stable et dans un endroit calme.
Informations sur les boutons
Réessayer : Appuyez sur Réessayer pour tenter à nouveau le calibrage.
Quitter : Appuyez sur Quitter pour terminer le processus de calibrage.
« Le micro du téléviseur est éteint. Veuillez activer l’interrupteur du microphone pour le calibrage. »
Cette erreur survient lorsque le microphone du téléviseur est désactivé. Pour assurer le bon déroulement du calibrage,
veuillez vérifier les points suivants :
Vérifiez l'emplacement du commutateur du microphone
Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur ou au menu des paramètres pour connaître l'emplacement du commutateur (celui-ci varie selon les modèles).
Mettez le commutateur du microphone à MARCHE.
Le fait de l'activer effacera le message d'erreur et permettra au calibrage de se poursuivre.
« [Nom du périphérique Sound Suite] est connecté. Le son sera automatiquement émis après le calibrage. »
Lorsqu'une enceinte ayant déjà été connectée via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se reconnecte au téléviseur, le système calcule et applique automatiquement les valeurs de calibrage optimales en fonction des données de calibrage existantes et des enceintes actuellement connectées, garantissant ainsi la meilleure qualité sonore possible.
Cette notification disparaîtra après quelques secondes.
[Nom du périphérique Sound Suite] est déconnecté.
Le son sera automatiquement émis après le calibrage.
Lorsque certaines enceintes sont déconnectées du DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), le système se met automatiquement à jour et applique les valeurs de calibrage optimales en fonction des données de calibrage existantes et des enceintes actuellement connectées, garantissant ainsi la meilleure qualité sonore possible.
Cette notification disparaîtra après quelques secondes.
« L’enceinte sans fil est déconnectée ou la réception du signal est mauvaise. Souhaitez-vous rechercher à nouveau l’appareil ? Si vous sélectionnez « NON », le son sera uniquement émis par le téléviseur. »
Ce message s’affiche lorsque les enceintes connectées via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) sont déconnectées ou lorsque la combinaison actuelle ne prend pas en charge le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Voici comment résoudre le problème :
Vérifiez l'état de connexion des enceintes
Si le voyant DEL situé sous une enceinte précédemment connectée clignote en vert, cela signifie que la connexion a été perdue.
Vérifiez si toutes les enceintes sont déconnectées ou si une seule enceinte M5 ou W7 est connectée.
Vérifiez l’environnement sans fil
Assurez-vous que le routeur fonctionne correctement.
Assurez-vous que l’environnement n’est pas soumis à de fortes interférences sans fil.
Informations sur les boutons
OUI : Réessayez la recherche de produit.
NON : Passez automatiquement en mode Sortie audio TV et diffusez le son uniquement via le téléviseur.
« Basculez la sortie vers l’appareil connecté au HDMI ARC. Quittez les fonctionnalités ou les applications actuellement utilisées. Commutation de la sortie vers le nouveau port HDMI ARC. Quittez toutes les fonctionnalités ou applications actuellement utilisées.
Ce message s’affiche lorsqu’une connexion HDMI ARC/eARC est détectée pendant l’utilisation du mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Voici comment cela fonctionne et comment y remédier :
Commutation automatique
Lorsqu’un appareil HDMI contrôle du rapport hauteur/largeur est connecté, le téléviseur bascule automatiquement la sortie audio en mode HDMI ARC.
Le son sera alors émis par l’appareil connecté par HDMI ARC.
Comment conserver le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Si vous souhaitez continuer à écouter en mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) même après avoir connecté un appareil HDMI ARC,
→ Remettez le [Mode de sortie audio] du téléviseur sur DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Procédure : [Paramètres] → [Sortie audio] → Sélectionnez DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Fenêtre contextuelle
La notification se fermera automatiquement et le mode HDMI ARC sera activé.
Le retour à DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) peut nécessiter un recalibrage.
« Sortie de Dolby Atmos FlexConnect. »
Ce message s'affiche lorsque la sortie audio passe du mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) à une autre sortie et ne revient pas au mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) dans la minute qui suit. Voici comment cela fonctionne et comment y remédier :
Cause
Si le téléviseur reste dans un mode de sortie différent pendant plus d'une minute après avoir quitté le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se désactive automatiquement.
Comment revenir au mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) :
Pour utiliser à nouveau le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), remettez le [Mode de sortie audio] du téléviseur sur DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Fonctionnement des fenêtres contextuelles
La notification se fermera automatiquement et le téléviseur continuera à diffuser le son via le mode de sortie sélectionné.
« La fonctionnalité Dolby Atmos FlexConnect a été désactivée en raison d'une indisponibilité du réseau. »
Ce message s’affiche lorsque la connexion Wi-Fi du téléviseur au routeur est perdue. Étant donné que DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) nécessite une connexion réseau stable, veuillez vérifier les points suivants :
Vérifier l’état de la connexion Wi-Fi
Assurez-vous que le téléviseur est correctement connecté au routeur.
Accédez à [Paramètres] → [Réseau] → [Connexion Wi-Fi] pour vérifier l'état.
Vérifiez l'environnement réseau
Assurez-vous que le routeur fonctionne normalement.
Évitez les environnements présentant de fortes interférences sans fil (par exemple, fours à micro-ondes, appareils Bluetooth).
Restaurez le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) après la reconnexion
Après avoir rétabli la connexion Wi-Fi, remettez le mode de sortie audio du téléviseur sur DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Procédure : [Paramètres] → [Sortie audio] → Sélectionnez DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
« Lorsque vous mettez fin à la connexion Dolby Atmos FlexConnect, Miracast sera également déconnecté. Souhaitez-vous déconnecter ?
Ce message s'affiche lorsque vous essayez de déconnecter DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) après avoir connecté Miracast alors que le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est en cours d'utilisation. Voici comment cela fonctionne et comment y remédier :
Cause
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et Miracast partagent la même connexion sans fil. Par conséquent, la déconnexion de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) entraînera également la déconnexion de Miracast.
Options de l’utilisateur
Si vous sélectionnez OUI, DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et Miracast seront déconnectés.
Si vous sélectionnez NON, le processus de déconnexion sera annulé et DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et Miracast resteront connectés.
Fonctionnement des fenêtres contextuelles
La notification se fermera automatiquement après la sélection, et l'action choisie sera appliquée immédiatement.
« Lorsque vous mettez fin à la connexion Dolby Atmos FlexConnect, Miracast sera également déconnecté. Souhaitez-vous déconnecter ?
Ce message s'affiche lorsque Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) et Miracast sont utilisés simultanément et que DAFC est désactivé.
Dans ce cas, le message « Terminer Dolby Atmos FlexConnect. » s'affiche, et les connexions DAFC et Miracast seront toutes deux déconnectées.
« Essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz pour connecter les appareils Dolby Atmos Flex Connect. Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez les canaux DFS sur votre routeur sans fil. Veuillez vérifier l’état du réseau et réessayer. Quitter Dolby Atmos FlexConnect. »
Ce message s'affiche lorsque le téléviseur est connecté à un routeur utilisant les canaux DFS ou la bande 6 GHz. Étant donné que Sound Suite ne prend actuellement pas en charge les canaux DFS ni la bande 6 GHz, veuillez vérifier les points suivants :
Passez à un canal pris en charge
Connectez le téléviseur à un canal 2,4 GHz ou 5 GHz standard.
Les canaux DFS et la bande 6 GHz ne sont pas pris en charge pour le moment.
Restaurez le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Après avoir changé de réseau, réglez à nouveau le mode de sortie audio du téléviseur sur DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
« Pour connecter les appareils [Sound Suite], passez à un réseau Wi-Fi 5 GHz et réessayez. Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez les canaux DFS sur votre routeur sans fil. Veuillez vérifier l’état du réseau et réessayer. Quitter Dolby Atmos FlexConnect. »
Ce message s'affiche lorsque le téléviseur est connecté à un routeur utilisant les canaux DFS, la bande 2,4 GHz ou la bande 6 GHz. La fonctionnalité DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) nécessite une connexion Wi-Fi 5 GHz stable. Veuillez donc vérifier les points suivants :
Passez à un canal pris en charge
Vérifiez les paramètres de votre routeur et connectez le téléviseur à la bande 5 GHz.
Sound Suite ne prend actuellement pas en charge les canaux DFS et la bande 6 GHz.
Réessayez la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Après avoir vérifié que le téléviseur est connecté au Wi-Fi 5 GHz, essayez de vous reconnecter en mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
« Essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz pour connecter les appareils Dolby Atmos Flex Connect. Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez les canaux DFS sur votre routeur sans fil. Veuillez vérifier l'état du réseau et réessayez. »
Ce message s'affiche lorsque le téléviseur ayant déjà été connecté à DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est allumé et que l'état de connexion du routeur a changé.
Sound Out reste en mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et tentera automatiquement de se reconnecter sous peu.
« Lorsque vous déconnectez Dolby Atmos FlexConnect, Wi-Fi Direct sera également désactivé. Souhaitez-vous déconnecter ?
Ce message s'affiche lorsque vous essayez de déconnecter DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) alors que Wi-Fi Direct est également connecté. Voici comment cela fonctionne et ce qu'il faut faire :
Cause
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et Wi-Fi Direct partagent la même connexion sans fil. Par conséquent, la déconnexion de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) entraînera également la déconnexion de Wi-Fi Direct.
Informations sur les boutons
OUI : Les connexions DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) et Wi-Fi Direct seront toutes deux déconnectées.
NON : Le processus de déconnexion sera annulé et les deux fonctionnalités resteront actives.
« Le problème a été résolu et le périphérique Dolby Atmos FlexConnect est désormais connecté. »
Ce message s'affiche lorsque la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) a été interrompue en raison d'un problème Wi-Fi, mais que le réseau a été rétabli et que la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) a été rétablie avec succès. Voici ce que vous devez savoir :
Cause
La connexion Wi-Fi entre le téléviseur et le routeur a été temporairement perdue, ce qui a entraîné la déconnexion du DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Une fois le réseau stabilisé, le système s'est reconnecté automatiquement.
L'utilisateur doit-il intervenir ? Aucune action n'est nécessaire.
Le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) a été rétabli et la sortie audio se poursuivra via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Vérification supplémentaire
Si l'instabilité du réseau est récurrente, vérifiez l'état du routeur et utilisez une bande Wi-Fi stable de 2,4 GHz ou 5 GHz.
Les canaux DFS et la bande 6 GHz ne sont pas pris en charge.
« La connexion au périphérique Dolby Atmos FlexConnect a été interrompue et l'enceinte de sortie est désormais l'enceinte du téléviseur. Pour utiliser correctement le dispositif Dolby Atmos FlexConnect, assurez-vous que le routeur est toujours sous tension. Vérifiez si cela fonctionne correctement avec l'enceinte sans fil, puis essayez de vous reconnecter. »
Ce message s'affiche lorsqu'un appareil DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est déconnecté pendant le fonctionnement du DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Voici comment cela fonctionne et ce qu'il faut faire :
Cause
Se produit lorsque la connexion Wi-Fi est perdue ou que la communication avec l'appareil DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) devient instable.
Si le téléviseur perd sa connexion réseau, le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est désactivé et le son est diffusé via les haut-parleurs du téléviseur.
Conditions de récupération automatique
Si le Wi-Fi est rétabli dans les 150 secondes, la fenêtre contextuelle disparaîtra automatiquement et DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se reconnectera.
Si la reconnexion échoue, le son continuera à être diffusé par les enceintes du téléviseur.
Actions de l’utilisateur
Vérifiez que le routeur est sous tension.
Assurez-vous que les enceintes sans fil fonctionnent correctement, puis essayez de reconnecter le DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
« Reconnexion en raison de la déconnexion du routeur sans fil. Il se peut qu'aucun son ne soit émis tant que la connexion n'est pas établie. »
Ce message s'affiche lorsque la connexion entre le téléviseur et le routeur sans fil est perdue et que le téléviseur tente de se reconnecter. Voici ce que vous devez savoir :
Cause
Se produit lorsque la connexion Wi-Fi entre le téléviseur et le routeur est temporairement interrompue.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) nécessite une connexion réseau stable.
Conditions de récupération automatique
Si le Wi-Fi est rétabli dans les 150 secondes, la fenêtre contextuelle se fermera automatiquement et DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se reconnectera.
Jusqu’à la reprise, le son pourrait ne pas être disponible.
Actions de l’utilisateur
Vérifiez que le routeur est sous tension.
Vérifiez l'état du réseau et, si nécessaire, reconnectez le téléviseur au Wi-Fi.
« Il y a un problème avec la connexion Dolby Atmos FlexConnect ; tentative de reconnexion. L'enceinte de sortie a été remplacée par l'enceinte du téléviseur. »
Ce message s'affiche lorsque le téléviseur ayant déjà été connecté à DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est allumé et que les paramètres Wi-Fi ont été modifiés pendant le cycle de mise sous/hors tension. Voici comment cela fonctionne et ce qu'il faut faire :
Cause
Si les paramètres du réseau Wi-Fi changent pendant le redémarrage du téléviseur, la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) précédente ne peut pas être maintenue.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) réinitialisera la connexion précédente et tentera de se reconnecter à l'aide des informations réseau mises à jour.
Fonctionnement
Pendant la tentative de reconnexion, le son sera émis par les enceintes du téléviseur.
Une fois la connexion rétablie, le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) sera réactivé.
Actions de l’utilisateur
Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est correctement configuré et stable.
Si les paramètres du routeur ont été modifiés, reconnectez le téléviseur au Wi-Fi et réessayez le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
« Le problème a été résolu et le périphérique Dolby Atmos FlexConnect est désormais connecté. L'enceinte de sortie a été remplacée par Dolby Atmos Flex Connect. »
Ce message s'affiche lorsque la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est rétablie avec succès après modification des paramètres Wi-Fi du téléviseur et que le mode de sortie est repassé en DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Voici ce que vous devez savoir :
Cause
Lorsque le téléviseur est éteint puis rallumé, si le Wi-Fi change ou si le réseau est réinitialisé, la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) précédente est déconnectée.
Une fois que DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se reconnecte à l'aide des informations réseau mises à jour, ce message s'affiche.
Fonctionnement
Lorsque ce message s'affiche, la sortie audio du téléviseur passe en mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire ; DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) peut être utilisé normalement.
« Échec de la reconnexion du périphérique Dolby Atmos FlexConnect, l'enceinte de sortie reste l'enceinte du téléviseur. Pour une utilisation optimale du dispositif Dolby Atmos FlexConnect, veuillez vérifier que le routeur sans fil et l'enceinte sans fil fonctionnent correctement, puis essayez de vous reconnecter.
Ce message s'affiche lorsque le téléviseur tente de reconnecter automatiquement DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) après modification des paramètres de connexion Wi-Fi, mais qu’aucune enceinte ne parvient pas à se reconnecter. Voici ce que vous devez savoir :
Cause
Lorsque le téléviseur est éteint puis rallumé, si le paramètre Wi-Fi change, la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) précédente est déconnectée.
Ce message s'affiche si la reconnexion automatique à l'aide des informations réseau mises à jour échoue.
État actuel
Toutes les enceintes sont déconnectées du DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Le réglage de la sortie audio du téléviseur reste en mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), mais le son est actuellement diffusé par les enceintes du téléviseur.
Actions de l’utilisateur
Vérifiez l'état de la connexion entre le téléviseur et le routeur sans fil.
Assurez-vous que le routeur et les enceintes sans fil fonctionnent correctement, puis essayez de reconnecter le DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Les [Sound Suite Device] périphériques sont connectés à Dolby Atmos FlexConnect. Pour une utilisation optimale du dispositif Dolby Atmos FlexConnect, veuillez vérifier que le routeur sans fil et l'enceinte sans fil fonctionnent correctement, puis essayez de vous reconnecter.
Ce message s'affiche lorsque le téléviseur tente de reconnecter DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) après modification des paramètres Wi-Fi, mais que seules certaines des enceintes précédemment connectées parviennent à se reconnecter. Voici ce que vous devez savoir :
Cause
La connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) a été réinitialisée en raison d'une modification des paramètres Wi-Fi, et seules quelques enceintes ont pu se reconnecter.
État actuel
La sortie audio en mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) est disponible, mais l'expérience sonore optimale ne peut être fournie car certaines enceintes ne sont pas connectées.
Actions de l’utilisateur
Vérifiez que le routeur sans fil et les enceintes fonctionnent correctement.
Réessayez la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) pour vous assurer que toutes les enceintes sont correctement connectées.
« Il y a un problème avec la connexion Dolby Atmos FlexConnect ; tentative de reconnexion. L'enceinte de sortie a été remplacée par l'enceinte du téléviseur. »
Ce message s'affiche lorsque la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) échoue. Les directives sont les suivantes :
Cause
Un problème interne inconnu est survenu au niveau du téléviseur.
État actuel
La sortie audio du téléviseur est réglée sur DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), mais le son est actuellement diffusé par les enceintes du téléviseur.
Récupération automatique
Le téléviseur tentera automatiquement de reconfigurer le DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Si la connexion est rétablie avec succès, le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) sera réactivé.
Actions de l’utilisateur
Vérifiez l'état de votre réseau et assurez-vous que le routeur et les enceintes sans fil fonctionnent correctement.
« Échec de la reconnexion du périphérique Dolby Atmos FlexConnect. L'enceinte du téléviseur reste le périphérique de sortie. »
Ce message s'affiche lorsque la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) échoue en raison d'un problème interne au téléviseur et qu'après avoir tenté de se reconnecter, seules certaines enceintes ont pu être reconnectées.
Cause
La connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) n'a pas pu être maintenue en raison de problèmes réseau, d'un changement de Wi-Fi ou d'erreurs de communication avec les enceintes.
État actuel
Le téléviseur tente automatiquement de reconfigurer le DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), mais le processus de reconnexion des enceintes a échoué.
La sortie audio a été commutée vers les enceintes du téléviseur.
Actions de l’utilisateur
Pour utiliser le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) avec la même combinaison d'enceintes qu'auparavant, veuillez procéder à la reconfiguration DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
« Échec de la reconnexion du périphérique Dolby Atmos FlexConnect, l'enceinte de sortie reste l'enceinte du téléviseur. »
Ce message s'affiche lorsque la connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) échoue en raison d'un problème interne au téléviseur et qu'après avoir tenté de se reconnecter, seules certaines enceintes ont pu être reconnectées.
Cause
La connexion DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) n'a pas pu être maintenue en raison de problèmes réseau, d'un changement de réseau Wi-Fi ou d'erreurs de communication avec les enceintes.
État actuel
Le téléviseur tente automatiquement de reconfigurer le DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), mais seules certaines enceintes ont été reconnectées au cours de ce processus.
Lorsque seules certaines enceintes sont connectées, la sortie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se poursuivra à l'aide des enceintes connectées après l'affichage de ce message.
Actions de l’utilisateur
Pour utiliser le mode DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) avec la même combinaison d'enceintes qu'auparavant, veuillez procéder à la reconfiguration DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).