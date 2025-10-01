We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Avis de non-responsabilité:
*Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre ne s’applique pas aux accessoires LG STUDIO. À partir du 7 janvier 2026 (à 23 h 59 HE), si vous achetez 2 gros électroménagers LG STUDIO, vous économiserez 500 $; et si vous achetez 3 gros électroménagers LG STUDIO admissibles, vous économiserez 1,000 $ sur votre achat.(Les WashTowersMC LG sont considérées un électroménager LG.) L’escompte apparaîtra dans votre panier quand vous passerez à la caisse. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours : Si vous décidez de retourner un ou plusieurs articles compris dans la présente offre, un taux de rabais réduit (ou aucun rabais) sera appliqué à votre achat et cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez. Donc, si, à l’origine, vous avez acheté trois articles et que vous en retournez un, vous ne serez admissible qu’à un escompte de 500 $ sur votre achat, contrairement aux 1,000 $ que vous auriez reçu sur votre achat original, ce qui sera reflété dans le remboursement. Si, à l’origine, vous avez acheté deux articles et que vous en retournez un, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, déduction faite de l’escompte de 500 $.