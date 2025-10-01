Avis de non-responsabilité:







*Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre ne s’applique pas aux accessoires LG STUDIO. À partir du 7 janvier 2026 (à 23 h 59 HE), si vous achetez 2 gros électroménagers LG STUDIO, vous économiserez 500 $; et si vous achetez 3 gros électroménagers LG STUDIO admissibles, vous économiserez 1,000 $ sur votre achat.(Les WashTowersMC LG sont considérées un électroménager LG.) L’escompte apparaîtra dans votre panier quand vous passerez à la caisse. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours : Si vous décidez de retourner un ou plusieurs articles compris dans la présente offre, un taux de rabais réduit (ou aucun rabais) sera appliqué à votre achat et cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez. Donc, si, à l’origine, vous avez acheté trois articles et que vous en retournez un, vous ne serez admissible qu’à un escompte de 500 $ sur votre achat, contrairement aux 1,000 $ que vous auriez reçu sur votre achat original, ce qui sera reflété dans le remboursement. Si, à l’origine, vous avez acheté deux articles et que vous en retournez un, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, déduction faite de l’escompte de 500 $.