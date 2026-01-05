Zero Clearance

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Besoin d’un réfrigérateur congélateur qui est compact à l’extérieur mais spacieux à l’intérieur? La nouvelle gamme de congélateurs-réfrigérateurs LG ont des conceptions minces qui donnent à votre cuisine une mise à niveau instantanée, avec l’espace dont vous avez besoin pour stocker plus et magasiner moins.