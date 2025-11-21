Chez LG, nous croyons que l’optimisme n’est pas seulement une chose que l’on ressent.

C’est une chose que nous intégrons.

Dans chaque innovation. Dans tous les détails. Dans chaque produit que nous créons.

Pour être un amateur de sport, il faut ce genre de conviction.

La conviction qui vous pousse à continuer même quand le pointage n’est pas en votre faveur.

La conviction qui vous donne hâte au prochain point, même si le dernier était à votre encontre. La conviction vous fait célébrer chaque point et chaque victoire.

C’est l’optimisme qui remplit les gradins d’énergie. C’est celui qui remplit les salons le jour du match, où l’on profite d’une expérience de visionnement aux premières loges pour ne rien manquer.

C’est l’énergie qui alimente les collations du réfrigérateur et les repas au four de la mi-temps. C’est l’écran qui fait de chaque instant un moment à ne pas manquer. C’est le nettoyage qui est fait avant le prochain coup de sifflet.

L’optimisme est au cœur de chaque amateur de sport.

Et il est au cœur de tout ce que nous fabriquons.

LG – Le commanditaire officiel de l’optimisme.