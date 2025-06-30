Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Moniteur gaming OLED LG UltraGear™ GX8 32" 4K UHD | 32GX850A avec Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, dalle anti-reflets

32GX850A-B
principales caractéristiques

  • OLED 32" 4K UHD (3840x2160)
  • Temps de réponse de 0,03 ms (GtG)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165Hz – FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design pratiquement sans bordures
Plus
Moniteur gaming OLED 32" 4K
avec Dual-Mode

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.

Display

Display

Votre champ de bataille, maîtrisé
sur OLED 32" 4K

Avec son écran OLED 32" 4K (3840x2160) époustouflant, l’UltraGear GX8 améliore la clarté visuelle et le niveau de détail. L’OLED 4K permet des images plus nettes, offrant une expérience plus immersive.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.

OLED avec MLA+

L’OLED brillant intègre la technologie Micro Lens Array+ (MLA+), améliorant la luminosité et les performances en optimisant l’efficacité lumineuse et en minimisant les pertes de lumière. Cela se traduit par des images lumineuses et éclatantes avec jusqu’à 37,5 % de luminosité en plus (SDR) par rapport à nos modèles précédents avec MLA.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.

Noirs profonds, couleurs réalistes

Le VESA DisplayHDR™ True Black 400 offre des niveaux de noir profonds et homogènes, constants dans différents environnements. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 de 98,5 % (typique) et une précision des couleurs Delta E ≤ 2, les couleurs sont reproduites avec un niveau de détail réaliste, exactement comme prévu à l’origine.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.

Protection puissante contre la lumière bleue

Profitez du gaming en toute liberté grâce à une réduction de la lumière bleue nocive. Les écrans LG WOLED utilisent une technologie avancée qui diminue les niveaux de lumière bleue tout en préservant des couleurs vives et réalistes, certifiées UL pour la lumière bleue faible au niveau Platinum, permettant des couleurs de jeu éclatantes et une expérience visuelle plus confortable.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les panneaux LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free et Low Blue Light par UL.

*Numéros de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions de UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction de l’environnement informatique ou des conditions de l’utilisateur.

Vitesse

Vitesse

Un moniteur affichant une course de motos à grande vitesse dans des rues de ville éclairées au néon, mettant en avant la fluidité du mouvement avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Mouvements de jeu fluides avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des images fluides et nettes tout en minimisant le flou de mouvement.

Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.

Vitesse écrasante, plongez dans le gaming

Le temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG), réduisant les effets de ghosting inversé et offrant une réactivité exceptionnelle, vous permet de profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Sélectionnez le mode ’Faster Mode’ pour activer le ‘0.03ms Response Time’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode)

Dual-Mode avec options sélectionnables passe de 330 Hz à 165 Hz

Grâce au Dual-Mode certifié VESA, passez facilement de l’UHD 165 Hz pour des jeux riches en graphismes au FHD 330 Hz pour des actions rapides. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez aisément votre taille d’écran préférée parmi les deux taux de rafraîchissement (165 Hz, 330 Hz) via l’affichage à l’écran (On-Screen Display). De plus, vous pouvez basculer facilement entre une touche de raccourci physique ou un raccourci clavier via LG Switch, optimisant ainsi le gameplay pour tous les types de jeux.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances du 'Dual-Mode' peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.

Technologie

Technologie

Mouvement fluide,
jeu infini

Minimisez les déchirements d’image et les lags grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur gaming 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et des saccades pour un gameplay fluide et d’une netteté cristalline.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*La performance de cette fonctionnalité est comparée aux modèles ne bénéficiant pas de la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.

Dynamic Action Sync

En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers se cachant dans les recoins les plus sombres et à réagir rapidement face aux explosions de flash.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision du tir.

FPS Counter

Le compteur FPS vous permet de voir la fluidité du rendu. Que vous éditiez, jouiez ou regardiez un film, chaque image compte, et grâce au compteur FPS, vous disposez de données en temps réel.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Contrôle intelligent, basculement fluide avec LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur pour le gaming comme pour un usage quotidien. Gérez aisément les réglages de votre moniteur—ajustez la qualité de l’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément via une touche de raccourci. L’application permet également de basculer entre 330 Hz et 165 Hz en Dual-Mode, de diviser l’écran en 11 configurations différentes et de lancer votre plateforme d’appel vidéo en un clic, apportant encore plus de confort à votre installation.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.

Compact et élégant

Découvrez notre éclairage hexagonal et un design quasiment sans bordures sur 4 côtés, avec un socle entièrement ajustable offrant rotation, inclinaison, réglage en hauteur et pivot. Un socle en L épuré et une large plage de rotation sont conçus pour minimiser l’espace utilisé sur le bureau et éliminer efficacement les zones mortes.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.

Imprimer

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI (ver 2.1)

  • DisplayPort

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 unité)

  • HDMI

    OUI (2 unités)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    973x183x544

  • Poids à l’expédition [kg]

    13.2㎏

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    1200000:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1500000:1

  • Pas de pixel [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Temps de réponse

    0.03ms (GTG)

  • Taille [cm]

    79.9

  • Taille [pouces]

    31.5

FONCTIONNALITÉS

  • Réticule

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    OUI

