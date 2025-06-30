We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur gaming OLED LG UltraGear™ GX8 32" 4K UHD | 32GX850A avec Dual-Mode, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, dalle anti-reflets
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Noirs profonds, couleurs réalistes
Le VESA DisplayHDR™ True Black 400 offre des niveaux de noir profonds et homogènes, constants dans différents environnements. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 de 98,5 % (typique) et une précision des couleurs Delta E ≤ 2, les couleurs sont reproduites avec un niveau de détail réaliste, exactement comme prévu à l’origine.
Protection puissante contre la lumière bleue
Profitez du gaming en toute liberté grâce à une réduction de la lumière bleue nocive. Les écrans LG WOLED utilisent une technologie avancée qui diminue les niveaux de lumière bleue tout en préservant des couleurs vives et réalistes, certifiées UL pour la lumière bleue faible au niveau Platinum, permettant des couleurs de jeu éclatantes et une expérience visuelle plus confortable.
*Les panneaux LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free et Low Blue Light par UL.
*Numéros de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions de UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction de l’environnement informatique ou des conditions de l’utilisateur.
Vitesse écrasante, plongez dans le gaming
Le temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG), réduisant les effets de ghosting inversé et offrant une réactivité exceptionnelle, vous permet de profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.
*Sélectionnez le mode ’Faster Mode’ pour activer le ‘0.03ms Response Time’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode)
Dual-Mode avec options sélectionnables passe de 330 Hz à 165 Hz
Grâce au Dual-Mode certifié VESA, passez facilement de l’UHD 165 Hz pour des jeux riches en graphismes au FHD 330 Hz pour des actions rapides. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez aisément votre taille d’écran préférée parmi les deux taux de rafraîchissement (165 Hz, 330 Hz) via l’affichage à l’écran (On-Screen Display). De plus, vous pouvez basculer facilement entre une touche de raccourci physique ou un raccourci clavier via LG Switch, optimisant ainsi le gameplay pour tous les types de jeux.
*Les performances du 'Dual-Mode' peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.
Mouvement fluide,
jeu infini
Minimisez les déchirements d’image et les lags grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur gaming 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et des saccades pour un gameplay fluide et d’une netteté cristalline.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée aux modèles ne bénéficiant pas de la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.
Dynamic Action Sync
En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Contrôle intelligent, basculement fluide avec LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur pour le gaming comme pour un usage quotidien. Gérez aisément les réglages de votre moniteur—ajustez la qualité de l’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément via une touche de raccourci. L’application permet également de basculer entre 330 Hz et 165 Hz en Dual-Mode, de diviser l’écran en 11 configurations différentes et de lancer votre plateforme d’appel vidéo en un clic, apportant encore plus de confort à votre installation.
Compact et élégant
Découvrez notre éclairage hexagonal et un design quasiment sans bordures sur 4 côtés, avec un socle entièrement ajustable offrant rotation, inclinaison, réglage en hauteur et pivot. Un socle en L épuré et une large plage de rotation sont conçus pour minimiser l’espace utilisé sur le bureau et éliminer efficacement les zones mortes.
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (ver 2.1)
DisplayPort
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
HDMI
OUI (2 unités)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
973x183x544
Poids à l’expédition [kg]
13.2㎏
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
1200000:1
Rapport de contraste (typ.)
1500000:1
Pas de pixel [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Résolution
3840 x 2160
Temps de réponse
0.03ms (GTG)
Taille [cm]
79.9
Taille [pouces]
31.5
FONCTIONNALITÉS
Réticule
OUI
Mode Lecture
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Type
Alimentation externe (adaptateur)
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
LG Calibration Studio (True Color Pro)
OUI
