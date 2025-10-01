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Induction uses electromagnatic energy - instead of electric heating coils or gas burners - for a faster, cleaner, safer and yes, more energy efficient way to cook.

Animations of abstract glowing light trails and a cutaway diagram of an induction range representing the speed and technology of induction cooking. Then a series of quick shots showing a modern kitchen with an induction cooktop and a pan of food being cooked on it.

Qu’est-ce que la cuisson à induction ?

L’induction fait appel à l’énergie électromagnétique au lieu de serpentins électriques ou de brûleurs à gaz pour assurer une cuisson plus rapide, plus sûre et, oui, plus écoénergétique.

Pourquoi choisir l’induction?

Il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie, mais une cuisinière ou une surface de cuisson à induction présente de nombreux avantages pour la maison moderne.

Rapide

Vos casseroles chauffent plus rapidement. À quelle vitesse demandez-vous? Est-ce que porter une casserole d’eau à ébullition en moins de deux minutes vous semble rapide(1)?

Précis

Comme l’induction réagit rapidement aux changements de température, les aliments cuisent de manière uniforme et avec précision.

Sécuritaire

La surface autour de la zone de cuisson reste froide au toucher. Il n’y a aucune flamme nue ni aucun élément chaud. Il n’y a pas non plus de fumée, ce qui permet de préserver la qualité de l’air.

Facile

Les surfaces lisses en vitrocéramique refroidissent rapidement et sont plus faciles à nettoyer.

Efficace

L’absence de chaleur rayonnante signifie une perte de chaleur minimale, ce qui rend l’induction plus efficace sur le plan énergétique.

More professional chefs prefer induction

De plus en plus de chefs professionnels préfèrent l’induction

Grâce à son contrôle plus précis de la chaleur, à sa meilleure efficacité énergétique et à l’absence de flammes nues élevant la température de la cuisine à des niveaux potentiellement nocifs, l’induction est en voie de devenir la méthode de cuisson privilégiée dans les restaurants partout en Amérique. (Canada).

How LG leads the way in induction

Comment LG ouvre la voie en matière d’induction

Les cuisinières et les tables de cuisson à induction de LG ont été les premières de l’industrie à obtenir la certification ENERGY STARMD. Comptez sur nous pour élargir notre gamme d’appareils à induction incroyablement économes en énergie, fiables et novateurs.

En savoir plus
How LG leads the way in induction

Les avantages de l’induction

Voyez comment l’induction peut améliorer votre façon de cuisiner et vous aider à réaliser des économies d’énergie.

Gas

Les flammes de la cuisson au gaz chauffent non seulement vos casseroles et vos aliments, mais aussi l’air ambiant. C’est beaucoup d’énergie qui ne va pas là où vous en avez besoin.

Radiant

Les serpentins électriques génèrent leur propre chaleur. Comme pour le gaz, une partie de l’énergie est perdue sur la surface de la table de cuisson et dans la zone qui l’entoure.

Induction

Comme l’induction fait appel à l’électromagnétisme, c’est votre casserole, et non la surface de la table de cuisson, qui chauffe. Cela signifie qu’il y a très peu de pertes d’énergie.

Votre liste de vérification pour la cuisson par induction

Avant d’acheter une cuisinière ou une table de cuisson à induction, il convient de garder à l’esprit certains points importants.

Déterminez votre branchement électrique

Déterminez votre branchement électrique

Demandez à un électricien qualifié de s’assurer que vous disposez d’une installation électrique adéquate pour alimenter une cuisinière ou une table de cuisson à induction.

Faites boucher votre conduite de gaz.

Faites boucher votre conduite de gaz.

Embauchez un installateur qualifié qui sait comment couper temporairement l’alimentation en gaz et boucher en toute sécurité la conduite de gaz de votre ancien appareil.

Vérifiez la batterie de cuisine que vous possédez.

Vérifiez la batterie de cuisine que vous possédez.

Vous aurez besoin d’une batterie de cuisine compatible avec l’induction. Recherchez ce symbole, ou un autre semblable, sur le fond de vos chaudrons et casseroles.

Faites passer le « test de l’aimant » à votre batterie de cuisine.

Faites passer le « test de l’aimant » à votre batterie de cuisine.

Un autre moyen de savoir si votre batterie de cuisine est compatible avec l’induction est de vérifier si un aimant standard y adhère au fond.

Découvrez la gamme d’appareils à induction de LG.

Découvrez les plus récentes cuisinières et tables de cuisson à induction de LG conçues pour tous les types de cuisiniers, de cuisines et de maisons.

1 Selon des tests réalisés par LG dans le cadre desquels un élément à induction de 5,0 kW était utilisé à puissance maximale pour porter à ébullition 1 litre d’eau dans une casserole de 8 litres. Les résultats peuvent varier en fonction de la taille de la casserole et de la quantité d’eau utilisée.

 

2 Selon ENERGY STARMD

 

Les images peuvent être simulées et dramatisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques, fonctionnalités et autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis.