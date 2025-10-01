Qu’est-ce que la cuisson à induction ?

1 Selon des tests réalisés par LG dans le cadre desquels un élément à induction de 5,0 kW était utilisé à puissance maximale pour porter à ébullition 1 litre d’eau dans une casserole de 8 litres. Les résultats peuvent varier en fonction de la taille de la casserole et de la quantité d’eau utilisée.

2 Selon ENERGY STARMD

Les images peuvent être simulées et dramatisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques, fonctionnalités et autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis.