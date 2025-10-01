About Cookies on This Site

UltraGear evo G9 de 52 po, le plus grand moniteur de jeu 5K2K 240 Hz au monde

UltraGear evo G9 de 52 po, le plus grand moniteur de jeu 5K2K 240 Hz au monde

52G930B-B
Front view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
principales caractéristiques

  • Écran 5K2K de 52 po (5120 × 2160, WUHD)
  • Courbure 1000R
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz
  • Temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • DP 2.1 et USB-C (alimentation 90 W)
Plus
*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu 5K2K en date de décembre 2025, le LG 52G930B est le plus grand moniteur de jeu doté d’un écran 5K2K de 52 pouces (5120 × 2160).

**Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Display

Le plus grand moniteur de jeu 5K2K
de 52 pouces au monde*

Entrez dans un champ de vision spectaculaire grâce au plus grand écran de jeu 5K2K* de 52 pouces (5120 × 2160, WUHD) au monde. Avec une hauteur verticale comparable à celle d’un écran 16:9 de 42 pouces (3840 × 2160), l’écran ultra-large 21:9 de 52 pouces offre un espace de travail 33 % plus large pour une expérience de visionnement plus immersive, assurant une immersion profonde dans une grande variété de jeux.

Le plus grand moniteur de jeu 5K2K de 52 pouces au monde*

*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu 5K2K en date de décembre 2025, le LG 52G930B est le plus grand moniteur de jeu doté d’un écran 5K2K de 52 pouces (5120 × 2160).

**Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Un écran incurvé qui enveloppe
votre expérience de jeu

La courbure 1000R place davantage de l’écran dans votre champ de vision naturel, rendant les jeux en monde ouvert et les RPG encore plus immersifs. En rapprochant la scène de votre ligne de vue, le design incurvé favorise un sentiment de présence plus profond dans le jeu.

Un écran incurvé qui enveloppe votre expérience de jeu

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les conditions de visionnement peuvent varier selon la distance par rapport à l’écran et la posture de l’utilisateur.

Hautes lumières éclatantes et ombres détaillées

Grâce à VESA DisplayHDR™ 600, les scènes lumineuses affichent des hautes lumières plus intenses, tandis que les zones sombres conservent davantage de détails visibles. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 95 % (typ.), le moniteur reproduit des couleurs larges et précises qui aident à distinguer les détails dans les jeux rapides ou visuellement complexes.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Mouvements de jeu fluides avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz

Mouvements de jeu fluides avec
une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz

La fréquence de rafraîchissement élevée de 240 Hz

offre des images fluides et cristallines tout en

réduisant le flou de mouvement. Plongez dans

une expérience de jeu encore plus immersive à

chaque image.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Réponse rapide pour le jeu

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire le ghosting inversé, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus nettes pour une expérience de jeu plus fluide et plus réactive.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Des mouvements fluides
qui vous gardent concentré

Réduisez au minimum les déchirures et les saccades grâce aux technologies NVIDIA® G-SYNC® Compatible et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’un jeu fluide et d’une clarté exceptionnelle avec une réduction notable du déchirement et du bégaiement de l’image.

Des mouvements fluides qui vous gardent concentré

Des mouvements fluides qui vous gardent concentré

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles de modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion réseau.

Connectivité puissante pour votre
station de jeu

Le LG UltraGear evo™ 52G930B est doté de la plus récente sélection de ports afin de prendre en charge une vaste gamme de GPU (cartes graphiques) et d’appareils compatibles. Améliorez votre expérience de jeu et votre productivité grâce au nouveau DisplayPort 2.1, qui permet un jeu ultra-rapide à 240 Hz sur un grand écran de 52 pouces. Le port USB Type-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la recharge d’appareils jusqu’à 90 W simultanément, offrant une prise en charge fluide des ordinateurs portables à l’aide d’un seul câble. HDMI 2.1 assure des connexions stables avec les consoles et autres appareils.

DisplayPort 2.1 ×1

DisplayPort 2.1 ×1

USB Type-C™ ×1

USB Type-C™ x1

(alimentation 90 W)

HDMI™ 2.1 ×2

 HDMI™ 2.1 x2  

A gaming monitor is connected to a PC, laptop, and console setup, illustrating versatile connectivity options including DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1 for high-performance gaming and productivity.

A gaming monitor is connected to a PC, laptop, and console setup, illustrating versatile connectivity options including DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1 for high-performance gaming and productivity.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Plongez dans l’univers du jeu PC
et console !

Les moniteurs LG UltraGear™ offrent une expérience de jeu fluide et réactive autant sur PC que sur console, que vous soyez plongé dans des actions rapides ou en train d’explorer de vastes mondes ouverts. Grâce à la prise en charge du HDMI 2.1, ils offrent une compatibilité flexible — du clavier et de la souris jusqu’au joystick — ainsi que des mouvements fluides, une faible latence et des détails éclatants pour une expérience de jeu optimisée sur différents genres et plateformes.

A curved gaming monitor shows a racing game with a red supercar in a neon-lit city. Other game scenes float around the screen. A white console controller is placed in front, highlighting console play.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

**La prise en charge du format d’image peut varier selon la console. Veuillez ajuster les paramètres d’affichage afin d’assurer des performances de jeu optimales.

Plongez dans un son clair et immersif
stéréo 10 W × 2

Profitez d’un son clair et bien équilibré grâce aux haut-parleurs stéréo 10 W × 2, offrant une expérience audio immersive pour le jeu et le divertissement au quotidien. Pour une configuration plus personnelle, connectez facilement un casque à la sortie casque à 4 pôles afin de profiter d’un son ciblé et de communications vocales claires pendant vos sessions de jeu.

A gaming monitor displaying a RPG game scene shows sound waves coming from the bottom of the monitor with 10W x2 stereo sound.

A gaming monitor displaying a RPG game scene shows sound waves coming from the bottom of the monitor with 10W x2 stereo sound.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Contrôle plus intelligent, commutation fluide
grâce à LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur autant pour le jeu que pour un usage quotidien. Gérez vos paramètres en toute simplicité — ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez-les instantanément à l’aide d’un raccourci clavier. L’application vous permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, ajoutant encore plus de commodité à votre configuration.

Download

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Pour télécharger la plus récente version de l’application LG Switch, visitez LG.com.

Design élégant et épuré pour le jeu

Découvrez notre design peu encombrant, doté d’un socle entièrement réglable avec rotation, inclinaison et ajustement en hauteur. Le support mince et sans encombrement, combiné à une large plage de rotation, est conçu pour réduire l’espace occupé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées, tout en ajoutant une apparence plus élégante et raffinée à votre configuration.

Rotation

Rotation

Inclinaison

Inclinaison

Hauteur

Hauteur

Design sans bordure

Design sans bordure

Front, reare and side view of the LG UltraGear gaming monitor on a desk, with a curved design and sleek finish.

Front, reare and side view of the LG UltraGear gaming monitor on a desk, with a curved design and sleek finish.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

