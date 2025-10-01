We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UltraGear evo G9 de 52 po, le plus grand moniteur de jeu 5K2K 240 Hz au monde
Le plus grand moniteur de jeu 5K2K
de 52 pouces au monde*
Entrez dans un champ de vision spectaculaire grâce au plus grand écran de jeu 5K2K* de 52 pouces (5120 × 2160, WUHD) au monde. Avec une hauteur verticale comparable à celle d’un écran 16:9 de 42 pouces (3840 × 2160), l’écran ultra-large 21:9 de 52 pouces offre un espace de travail 33 % plus large pour une expérience de visionnement plus immersive, assurant une immersion profonde dans une grande variété de jeux.
Un écran incurvé qui enveloppe
votre expérience de jeu
La courbure 1000R place davantage de l’écran dans votre champ de vision naturel, rendant les jeux en monde ouvert et les RPG encore plus immersifs. En rapprochant la scène de votre ligne de vue, le design incurvé favorise un sentiment de présence plus profond dans le jeu.
Hautes lumières éclatantes et ombres détaillées
Grâce à VESA DisplayHDR™ 600, les scènes lumineuses affichent des hautes lumières plus intenses, tandis que les zones sombres conservent davantage de détails visibles. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 95 % (typ.), le moniteur reproduit des couleurs larges et précises qui aident à distinguer les détails dans les jeux rapides ou visuellement complexes.
Réponse rapide pour le jeu
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire le ghosting inversé, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus nettes pour une expérience de jeu plus fluide et plus réactive.
Des mouvements fluides
qui vous gardent concentré
Réduisez au minimum les déchirures et les saccades grâce aux technologies NVIDIA® G-SYNC® Compatible et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’un jeu fluide et d’une clarté exceptionnelle avec une réduction notable du déchirement et du bégaiement de l’image.
Connectivité puissante pour votre
station de jeu
Le LG UltraGear evo™ 52G930B est doté de la plus récente sélection de ports afin de prendre en charge une vaste gamme de GPU (cartes graphiques) et d’appareils compatibles. Améliorez votre expérience de jeu et votre productivité grâce au nouveau DisplayPort 2.1, qui permet un jeu ultra-rapide à 240 Hz sur un grand écran de 52 pouces. Le port USB Type-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la recharge d’appareils jusqu’à 90 W simultanément, offrant une prise en charge fluide des ordinateurs portables à l’aide d’un seul câble. HDMI 2.1 assure des connexions stables avec les consoles et autres appareils.
Plongez dans l’univers du jeu PC
et console !
Les moniteurs LG UltraGear™ offrent une expérience de jeu fluide et réactive autant sur PC que sur console, que vous soyez plongé dans des actions rapides ou en train d’explorer de vastes mondes ouverts. Grâce à la prise en charge du HDMI 2.1, ils offrent une compatibilité flexible — du clavier et de la souris jusqu’au joystick — ainsi que des mouvements fluides, une faible latence et des détails éclatants pour une expérience de jeu optimisée sur différents genres et plateformes.
Plongez dans un son clair et immersif
stéréo 10 W × 2
Profitez d’un son clair et bien équilibré grâce aux haut-parleurs stéréo 10 W × 2, offrant une expérience audio immersive pour le jeu et le divertissement au quotidien. Pour une configuration plus personnelle, connectez facilement un casque à la sortie casque à 4 pôles afin de profiter d’un son ciblé et de communications vocales claires pendant vos sessions de jeu.
Contrôle plus intelligent, commutation fluide
grâce à LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur autant pour le jeu que pour un usage quotidien. Gérez vos paramètres en toute simplicité — ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez-les instantanément à l’aide d’un raccourci clavier. L’application vous permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, ajoutant encore plus de commodité à votre configuration.
Design élégant et épuré pour le jeu
Découvrez notre design peu encombrant, doté d’un socle entièrement réglable avec rotation, inclinaison et ajustement en hauteur. Le support mince et sans encombrement, combiné à une large plage de rotation, est conçu pour réduire l’espace occupé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées, tout en ajoutant une apparence plus élégante et raffinée à votre configuration.
