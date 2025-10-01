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À la date de livraison, LG accepte de ramasser les vieux électroménagers du membre de LG sans frais supplémentaires (à l’exception des téléviseurs, des micro-ondes, des aspirateurs, des électroménagers commerciaux, des réfrigérateurs d’une largeur supérieure à 36 pouces et des accessoires). Pour bénéficier de ce service, l’ancien électroménager doit être du même type et se trouver au même endroit que le nouvel appareil livré. L’ancien électroménager doit être vide et ne plus être raccordé aux branchements d’électricité, de gaz et/ou d’eau. Aucun obstacle ne doit se trouver sur le chemin du retrait, y compris, mais sans s’y limiter, des meubles, des portes ou des escaliers étroits, des jouets, des animaux de compagnie, de la neige, de la glace, etc. LG peut, à sa seule discrétion, refuser de livrer et/ou de ramasser votre électroménager si elle juge que les conditions sont trop dangereuses. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur nos Conditions générales d’acha