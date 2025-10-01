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Avis de non-responsabilité:



Disponible du 25 juin au 15 juillet 2026 (23 h 59 HE), à l’achat de certains produits LG neufs, sur LG.ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre peut être modifiée sans avis préalable et ne peut pas être combinée avec d’autres offres (exception faite du bon de bienvenue LG de 50 $ et de l’économie de 100 $ sur certaines paires d’appareils de buanderie). Aucune garantie-réclame. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. Ventes commerciales exclues. D’autres conditions s’appliquent.

 

Livraison standard gratuite s’applique aux commandes en stock passées sur LG.ca et adresses canadiennes situées dans nos zones de service (à l’exclusion du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest). La livraison Express gratuite est offerte dans certaines zones du Grand Toronto et du Grand Vancouver. Sont exclus : les accessoires, les micro-ondes, les aspirateurs et les socles/Sidekick. Les articles non admissibles sont soumis aux tarifs de livraison standard.

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