Avis de non-responsabilité:

*Disponible du 30 juillet au 26 août 2026 (23 h 59 HE), à l’achat de deux appareils de buanderie neufs admissibles, sur LG.ca, jusqu’à épuisement des stocks. Les accessoires et les électroménagers LG STUDIO sont exclus. Les modèles WashTower® et WashCombo® sont chacun considérés comme un seul appareil électroménager LG admissible. Si vous retournez un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de cette offre, un niveau de remise inférieur (ou aucune remise) pourrait s’appliquer à votre achat; ce montant sera deduit du remboursement applicable. Sujet à changement sans préavis et non cumulable avec d'autres offres (exception faite du bon de bienvenue LG et sauf indication contraire). La demande accrue et les retards dans l’approvisionnement global pourraient affecter les délais de livraison. D’autres modalités s’appliquent.

La livraison standard gratuite s'applique aux commandes en stock admissibles passées sur LG.ca et aux adresses canadiennes dans nos zones de service (à l'exclusion du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) avec un achat minimum de 2 appareils LG admissibles. La livraison express gratuite est offerte dans certaines zones du GTM et du GVM.