Disclaimer:

Disponible du 16 au 29 juilett 2026 (23 h 59 HE), à l’achat de deux appareils de buanderie LG neufs admissibles , sur LG.ca, jusqu’à épuisement des stocks. Les accessoires et les électroménagers LG STUDIO sont exclus. Les modèles WashTower® et WashCombo® sont chacun considérés comme un seul appareil électroménager LG admissible. Si vous retournez un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de cette offre, un niveau de remise inférieur (ou aucune remise) pourrait s’appliquer à votre achat; ce montant sera deduit du remboursement applicable. L’offre peut être modifiée sans avis préalable et ne peut pas être combinée avec d’autres offres. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. Ventes commerciales exclues. D’autres conditions s’appliquent.

Les résidents admissibles de certaines provinces peuvent avoir droit à des rabais. Une demande distincte est requise. Les rabais sont administrés par des tiers administrateurs de programmes et ne sont ni offerts ni administrés par LG. Veuillez visiter le site Web du programme de rabais pour économie d’énergie applicable afin de connaître les conditions d’admissibilité et les détails du programme. Les clients qui doivent fournir des documents d'achat LG supplémentaires à l'appui d'une demande de rabais peuvent contacter le service à la clientèle de LG au 1-888-542-2623.