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Ensembles de cuisine. 2 achetés = 100 $ de rabais. 3+ = 300 $ de rabais. Remises énergétiques supplémentaires.

2 achetés =
100 $ de rabais.
3+ = 300 $ de rabais.

Et profitez de remises énergétiques supplémentaires !

Disclaimer:

 

Disponible du 16 au 29 juilett 2026 (23 h 59 HE), à l'achat de produits neufs admissibles, sur LG.ca ; jusqu'à épuisement des stocks. Exclusions: micro-ondes, fours encastrés, tables de cuisson, accessoires et (gros) électroménagers LG Studio. Si vous décidez de retourner un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de la présente offre, un taux de rabais réduit (ou aucun rabais) sera appliqué à votre achat et cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez. Sujet à changement sans préavis et non cumulable avec d'autres offres (exception faite du bon de bienvenue LG et sauf indication contraire). La demande accrue et les retards dans l’approvisionnement global pourraient affecter les délais de livraison. D’autres modalités s’appliquent. 

 

Les résidents admissibles de certaines provinces peuvent avoir droit à des rabais. Une demande distincte est requise. Les rabais sont administrés par des tiers administrateurs de programmes et ne sont ni offerts ni administrés par LG. Veuillez visiter le site Web du programme de rabais pour économie d’énergie applicable afin de connaître les conditions d’admissibilité et les détails du programme. Les clients qui doivent fournir des documents d'achat LG supplémentaires à l'appui d'une demande de rabais peuvent contacter le service à la clientèle de LG au 1-888-542-2623.