LG UltraGear™ G6 Moniteur de jeu 34 pouces 240Hz WQHD | 34G630A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Clarté qui vous garde en contrôle, sur un écran de 34 pouces
Grâce à son grand écran UltraWide WQHD (3440×1440) de 34 pouces, UltraGear™ offre une surface plus large qui aide à améliorer la clarté et les détails visuels. Le WQHD permet des images plus nettes et un espace d’écran supplémentaire, offrant une expérience plus immersive pour ceux qui apprécient à la fois la taille et la résolution.
Optez pour la largeur, pas pour la restriction.
Le format UltraWide 21:9 idéal pour le gaming
Le moniteur incurvé 21:9 WQHD offre une expérience immersive et captivante, tant pour le jeu que pour différents contenus de divertissement, grâce à son format d’image équilibré et optimisé.
Plongez dans des couleurs fidèles, maîtrisez le jeu
Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, 95% (Typ.) du gamut colorimétrique DCI-P3, offrant des couleurs haute fidélité et une reproduction précise grâce à VESA DisplayHDR™ 400, pour une expérience de jeu réaliste.
Vitesse extrême, plongez dans le jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG), réduisant les images fantômes inversées et offrant un temps de réponse rapide, permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.
*Sélectionnez le 'Mode Faster' pour activer le 'Temps de réponse 1ms'. (Réglage du jeu → Temps de réponse → Mode Faster)
Mouvement fluide,
jeu infini
Réduisez les déchirures et les lags grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium sur un moniteur de jeu WQHD. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades à l’écran pour un gameplay fluide et net.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Dynamic Action Sync
En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Design épuré et sans encombrement
Découvrez notre design pratiquement sans bordure, associé à une base entièrement réglable pour les ajustements de pivot, d’inclinaison, de hauteur et de rotation.
Le support en L, conçu pour économiser de l’espace sur le bureau et éliminer les zones inutilisées, rend votre installation propre et efficace.
Caractéristique clé
Taille [pouces]
34
Résolution
3440 x 1440
Format d’image
21:9
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Courbure
1500R
Temps de réponse
1ms (GtG en mode Faster)
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
Oui (ver 2.1)
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
Oui (1 unité)
HDMI
Oui (2 unités)
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 90%
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Courbure
1500R
Pas de pixel [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Résolution
3440 x 1440
Temps de réponse
1ms (GtG en mode Faster)
Taille [cm]
86.4
Taille [pouces]
34
FONCTIONNALITÉS
PBP (image par image)
2PBP
PIP (image dans l’image)
Oui
Super résolution+
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
ALIMENTATION
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (Adaptateur)
SON
Haut-parleur
5W x 2
