About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Programmes de remises écoénergétiques

Programmes de remises écoénergétiques

Programmes de remises écoénergétiques

Découvrez les électroménagers de LG certifiés ENERGY STAR® qui vous aideront à réduire vos factures d’énergie* tout en étant admissibles aux programmes de remises écoénergétiques offerts dans votre région.

*Les résidents admissibles de certaines provinces peuvent bénéficier de remises. Une demande séparée est nécessaire, et la remise n’est pas offerte directement par LG. Veuillez consulter les détails ci-dessous et sélectionner votre province pour obtenir de plus amples renseignements.

Trouvez les détails sur les remises offertes dans votre province.

Les remises et les mesures d’incitation varient d’une province à l’autre. Sélectionnez votre province pour explorer les programmes offerts et voir combien vous pouvez économiser lorsque vous passez à des électroménagers de LG certifiés

ENERGY STAR®.

Ontario
Ontario

En savoir plus
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique

En savoit plus
Québec
Québec

En savoit plus

FAQ

Q.

Qu’est-ce que la certification ENERGY STAR® et pourquoi est-elle importante?

A.

ENERGY STAR® est une certification de confiance qui identifie les produits conçus pour consommer moins d’énergie sans compromettre les performances. Le choix d’électroménagers de LG certifiés ENERGY STAR® aide à réduire la consommation d’énergie et peut faire baisser vos factures mensuelles de services publics.

Q.

Qu’est-ce qui fait qu’un électroménager de LG est certifié ENERGY STAR®?

A.

Les électroménagers de LG obtiennent la certification ENERGY STAR® en répondant à des normes strictes d’efficacité énergétique établies par le programme. Il s’agit notamment d’offrir une consommation réduite d’eau ou d’électricité par rapport aux modèles standard, tout en conservant des performances puissantes.

Q.

Combien puis-je économiser avec les électroménagers de LG certifiés ENERGY STAR®?

A.

Les économies varient selon le type d’appareil, mais les modèles certifiés ENERGY STAR® permettent de réduire la consommation d’énergie de 9 à 70 % selon la catégorie. En moyenne au Canada, on peut économiser de 20 à 90 $ par année avec un produit de LG certifié ENERGY STAR®.

Q.

Qui peut bénéficier de remises écoénergétiques?

A.

L’admissibilité varie selon la province, le fournisseur de services publics et l’appareil ENERGY STAR® que vous achetez. La plupart des programmes exigent que vous fassiez une demande en ligne sur le site Web de votre province ou de votre fournisseur de services publics. Les remises ne sont pas appliquées automatiquement par LG.

Q.

Comment puis-je soumettre une demande pour obtenir une remise?

A.

La plupart des remises sont sujettes aux conditions suivantes :

 

1. Achat d’un électroménager de LG certifié ENERGY STAR® admissible

2. Soumission de votre reçu et des renseignements sur le produit en ligne par l’intermédiaire du programme de votre province ou de votre fournisseur de services publics

3. Réception de votre remise par chèque, dépôt direct ou crédit de facture

Le lien de votre province apparaissant ci-dessus sur cette page vous indiquera la marche à suivre exacte.

Q.

Les remises ENERGY STAR® s’appliquent-elles instantanément au moment du paiement?

A.

Non. Les remises ENERGY STAR® ne sont pas appliquées instantanément au moment du paiement. La plupart des programmes exigent que vous soumettiez une demande auprès de votre province ou de votre fournisseur de services publics après l’achat d’un appareil admissible. Une fois approuvée, votre remise est émise directement par le programme, et non par LG.

Q.

Les électroménagers ENERGY STAR® « Les plus écoénergétiques » sont-ils différents des électroménagers certifiés ENERGY STAR®?

A.

Oui. ENERGY STAR® Les plus écoénergétiques est une catégorie de reconnaissance plus élevée pour les produits qui dépassent les exigences d’efficacité standard d’ENERGY STAR®. Ces modèles donnent souvent droit à des remises plus importantes.

Q.

Les électroménagers certifiés ENERGY STAR® fonctionnent-ils différemment des électroménagers ordinaires?

A.

Non. Les électroménagers de LG certifiés ENERGY STAR® remplissent les mêmes fonctions essentielles tout en consommant moins d’énergie. Vous obtenez les mêmes (ou de meilleurs) résultats avec une consommation d’énergie réduite.

Q.

Les électroménagers de LG sont-ils tous certifiés ENERGY STAR®?

A.

Les réfrigérateurs, les laveuses, les sécheuses, les lave-vaisselle et les appareils de cuisson les plus populaires de LG ne sont pas tous des modèles certifiés ENERGY STAR® ou ENERGY STAR® Les plus écoénergétiques, mais un grand nombre d’entre eux le sont.

Q.

Combien de temps faut-il pour recevoir ma remise?

A.

Les délais de traitement varient selon les provinces et les programmes des fournisseurs de services publics. Veuillez consulter la page sur les remises de votre province pour obtenir de plus amples renseignements sur les délais.

Q.

Où puis-je vérifier si mon électroménager de LG est certifié ENERGY STAR®?

A.

You can confirm ENERGY STAR® certification directly on the LG product page under the specifications section. Eligible models are clearly marked. You can also verify certification through the NRCan ENERGY STAR® product registry.

Q.

Les appareils certifiés ENERGY STAR® contribuent-ils à la protection de l’environnement?

A.

Oui. Les appareils certifiés ENERGY STAR® réduisent la consommation d’électricité, ce qui diminue les émissions de gaz à effet de serre et aide à soutenir des réseaux d’énergie plus propres.

Vous voulez économiser davantage?

Parcourez les promotions actuelles de LG pour économiser encore plus sur les électroménagers admissibles.

Rabais 200 $ à l’achat de 2, 400 $ à l’achat de 3+

Achetez Maintenant

Ensemble de lessive : économisez 200 $

Achetez Maintenant

Économisez 300 $ sur certains ensembles StylerMD LG

Achetez Maintenant