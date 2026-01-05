La plupart des remises sont sujettes aux conditions suivantes :

1. Achat d’un électroménager de LG certifié ENERGY STAR® admissible

2. Soumission de votre reçu et des renseignements sur le produit en ligne par l’intermédiaire du programme de votre province ou de votre fournisseur de services publics

3. Réception de votre remise par chèque, dépôt direct ou crédit de facture

Le lien de votre province apparaissant ci-dessus sur cette page vous indiquera la marche à suivre exacte.