We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Programmes de remises écoénergétiques
Découvrez les électroménagers de LG certifiés ENERGY STAR® qui vous aideront à réduire vos factures d’énergie* tout en étant admissibles aux programmes de remises écoénergétiques offerts dans votre région.