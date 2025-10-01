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UltraGear evo GX9 de 39 pouces, premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39" au monde
UltraGear evo GX9 de 39 pouces, premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39" au monde
principales caractéristiques
- Écran OLED 39 pouces 5K2K (5120x2160), 143 PPI
- OLED Tandem de 4e génération, luminosité de 1500 nits (pic)
- VESADisplayHDR™ True Black 500 avec DCI-P3 99,5% (type)
- Double mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 0,03 ms (GtG) Temps de réponse
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- Son IA et optimisation des scènes IA
Excellence primée
Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026
Dans le matériel informatique et les composantsIn computer hardware & components
Les 10 meilleurs moniteurs PC au CES 2026
Le meilleur moniteur de jeu au CES 2026.
*Les Prix d’Innovation CES sont basés sur des documents descriptifs soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude d’aucune soumission ni des revendications faites et n’a pas testé l’élément auquel la récompense a été attribuée.
*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu avec un écran OLED 5K2K (5120x2160) de 39 pouces.
**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K2K.
**Le 39GX950B offre une luminosité maximale de 1500 nits, mesurée en conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
***Le 39GX950B prend en charge le mode double avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz à 5K2K et de 330 Hz en télétravail.
Découvrez un nouveau niveau d’immersion avec l’écran 5K2K (5120×2160) de 39 pouces. Conçu au format UltraWide 21:9 avec un écran incurvé 1500R, offrant environ 33% de pixels en plus qu’un écran 4K de 32 pouces, il enveloppe doucement votre vision pour offrir une expérience de visionnement plus immersive. La résolution 5K2K à haute densité offre des détails nets et une profondeur visuelle, gardant chaque scène nette, concentrée et profondément captivante dans une variété de jeux.
*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu avec un écran OLED 5K2K (5120x2160) de 39 pouces.
**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
La première mise à l’échelle IA 5K2K au monde.
Aucune mise à jour du GPU requise.*
Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente l’upscaling IA 5K2K, améliorant intelligemment le contenu à la résolution 5K2K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à jour supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails plus nets et une résolution améliorée.**
avec la mise à l’échelle par IA
sans mise à l’échelle de l’IA
*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K2K.
**La performance d’upscaling peut varier selon la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau du GPU requise pour la fonctionnalité d’upscaling par IA. Un périphérique externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu.
***Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques, et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
OLED Tandem de 4e génération.
Une luminosité ultra-élevée de 1500 nits.*
Propulsé par un OLED tandem de 4e génération, le LG 39GX950B offre des visuels plus lumineux — atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale pour un gameplay plus clair, vous permettant de voir les visuels à l’écran avec précision même dans des environnements lumineux.
*39GX950B offre une luminosité maximale de 1500 nits, mesurée en conditions de test internes (@HDR, 1,5% APL). La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Triple Perfect Visuals vérifiés par UL,
même en pleine lumière
*Parmi les moniteurs de jeu OLED. Les images sont simulées à des fins d’illustration seulement.
**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Des moments lumineux et Un détail clair dans l’obscurité
Vivez une plus grande profondeur et un réalisme vibrant avec VESA DisplayHDR™ True Black 500, qui améliore le contraste pour révéler des hautes lumières vives et un détail d’ombre raffiné dans les jeux. Les effets lumineux et à fort impact paraissent plus vifs et clairement définis, tandis que les scènes sombres conservent texture et clarté sans perdre de détails. Avec un éventail de couleurs DCI-P3 à 99,5% (type), le moniteur permet que les couleurs soient affichées avec un détail réaliste, aussi proche que possible de l’intention originale.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.
Clarté à 143 PPI élevée pour le jeu et la productivité
Avec un PPI (Pixels par pouce) de 143 PPI, il offre une expérience de jeu précise et une meilleure productivité. Pendant le jeu, les textes en jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins paraissent plus clairs et bien définis, rendant les HUD (Head-Up Displays), les menus et les informations à l’écran plus faciles à lire. Il améliore aussi la clarté pour des tâches lourdes en texte comme la relecture de documents, la navigation web ou le codage.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Moins de fatigue
oculaire avec une technologie de confort oculaire vérifiée UL
Les technologies avancées de confort oculaire de LG UltraGear, vérifiées UL, minimisent les reflets frustrants et sont conçues en pensant au confort visuel, offrant une performance de jeu cristalline avec une clarté constante. Grâce à des vérifications UL dans des domaines clés — réduction du scintillement de l’écran, minimisation de l’éblouissement inconfortable et limitation de l’exposition à la lumière bleue nocive — ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu plus fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou dans des pièces éclairées à DEL.
*Toutes les images montrées sont simulées à des fins d’illustration seulement.
*Le LG 4e génération Tandem OLED a été vérifié comme étant sans scintillement, sans éblouissement, faible lumière bleue et Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) par UL.
*Numéro de certificat : Affichage sans scintillement (OLED) - A196009, Inconfort sans éblouissement - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Solution matérielle Low Blue Light Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*La caractéristique ci-dessus peut varier selon l’environnement informatique ou les conditions de l’utilisateur.
Maximisez la productivité avec une extension
Toile ultralarge 5K2K
UltraGear n’est pas seulement pour le jeu — sa vaste résolution 5K2K avec 143 PPI offre des visuels nets et détaillés, idéaux autant pour les créateurs que pour les multitâches. Alors qu’une configuration typique 16:9 à double ou triple écran peut entraîner des interruptions dans votre vue à cause des bordures entre les écrans, un format plus large de 21:9 vous permet de gérer tout votre flux de travail sur un seul écran. Que vous retouchiez des photos, montiez des vidéos ou cherchiez des références, tout reste visible.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres grâce au mode double
Assortissez parfaitement votre type de jeu avec le taux de rafraîchissement idéal grâce au VESA Certified Dual-Mode—il suffit de passer de 165Hz à 5K2K pour des titres AAA comme RPG et aventures à 330Hz en WFHD pour des jeux rapides comme FPS et courses.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
0,03 ms (GtG). Réponse rapide pour le gameplay.
Le temps de réponse de 0,03 ms (GtG) est conçu pour réduire les effets fantômes, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Un mouvement fluide qui vous garde immergé
Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium Pro. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des fantômes minimisés.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
La connectivité la plus récente pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir
Le LG UltraGear evo AI 39GX950B propose la toute dernière sélection de ports, incluant DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1 — connectés de façon transparente à une grande variété d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la large bande passante requise pour un jeu haute résolution et à haut taux de rafraîchissement sur des GPU haute performance — offrant des graphismes épurés et un gameplay fluide. Le USB Type-C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et jusqu’à 90 W pour la charge simultanée via un seul câble. HDMI 2.1 offre des connexions stables avec les consoles et autres appareils.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Son IA pour un gameplay plus clair et immersif
AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels — voix, effets et sons de fond — et s’adapte au gameplay pour un son plus contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle 7.1.2 canaux. Grâce à des haut-parleurs stéréo intégrés 7W×2 ou des écouteurs, les voix restent claires même lors de fusillades intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas approchant restent faciles à détecter pendant le jeu.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Optimisation de scène par IA pour des réglages d’affichage optimaux
L’optimisation des scènes par IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les réglages clés de l’image tels que la température de couleur, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu — y compris les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sports.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Protégez votre écran avec OLED Care
Les fonctionnalités OLED Care sont conçues pour aider à réduire le risque de rétention d’image et de burn-in qui peuvent survenir lorsque des images statiques à fort contraste sont affichées pendant de longues périodes.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Basé sur le prix d’achat autonome de la garantie disponible sur LG.com.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (version 2.1)
Adaptateur
OUI
DisplayPort
OUI(1EA)
Câble HDMI (couleur/longueur)
Noir / 1,8 m
Autres (accessoires)
Porte
Cordon d’alimentation
OUI
CONNECTIVITÉ
Version du DP
2.1
HDMI
OUI(2EA)
USB de type C
Oui (1Up)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
1035 x 296 x 549
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
921,4 x 405,0 x 118,7 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
921,4 x 605,4 x 322,8 mm (UP) 921,4 x 495,4 x 322,8 mm (en bas)
Poids à l’expédition [kg]
16,2 kg
Poids sans le socle [kg]
6,8 kg
Poids avec le socle [kg]
10,7 kg
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
300cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Bits de couleur
10bit
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
1480000:1
Rapport de contraste (typ.)
1850000:1
Courbure
1500R
Type de panneau
OLED
Pas de pixel [mm]
0.1776 mm x 0.1776mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
165
Résolution
5120 x 2160
Temps de réponse
0.03ms (GtG)
Taille [cm]
98.7
Taille [pouces]
38.86
Traitement de la surface
Anti-reflet, faible réflexion du polariseur frontal
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium Pro
Stabilisateur de noir
OUI
Couleur calibrée en usine
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
YES
Effet HDR
OUI
G-SyncMC de NVIDIA
G-SYNC Compatible
PBP (image par image)
2PBP
PIP (image dans l’image)
OUI
Mode Lecture
OUI
Éclairage à DEL RVB
Éclairage Hexagonal Unity 2.0
Économie d’énergie intelligente
OUI
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDR™500 VRAI NOIR
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y26
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur/Pivot
Conception sans bordure
Conception à 4 faces pratiquement sans bordure
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Sortie c.c.
20,0V / 13,5A
Type
Alimentation externe (adaptateur)
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
OUI
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Du 3 avril au 16 avril 2026. Moniteur de jeu OLED 5K2K de 39 po. Mode double 165Hz/330Hz ultrarapide + carte prépayée VISA 200 $ avec précommande.