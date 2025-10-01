UltraGear evo GX9 de 39 pouces, premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39" au monde

*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu avec un écran OLED 5K2K (5120x2160) de 39 pouces.

**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.