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UltraGear evo GX9 de 39 pouces, premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39" au monde

UltraGear evo GX9 de 39 pouces, premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39" au monde

39GX950B-B
Vue avant de UltraGear evo GX9 de 39 pouces, premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39" au monde 39GX950B-B
Vue avant de UltraGear evo GX9 de 39 pouces, premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39" au monde 39GX950B-B

principales caractéristiques

  • Écran OLED 39 pouces 5K2K (5120x2160), 143 PPI
  • OLED Tandem de 4e génération, luminosité de 1500 nits (pic)
  • VESADisplayHDR™ True Black 500 avec DCI-P3 99,5% (type)
  • Double mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 0,03 ms (GtG) Temps de réponse
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • Son IA et optimisation des scènes IA
Plus

Excellence primée

Une image du logo blanc du prix du lauréat du CES 2026

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026

Dans le matériel informatique et les composantsIn computer hardware & components

Une image du logo du PC World Award

Les 10 meilleurs moniteurs PC au CES 2026

Le meilleur moniteur de jeu au CES 2026.

*Les Prix d’Innovation CES sont basés sur des documents descriptifs soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude d’aucune soumission ni des revendications faites et n’a pas testé l’élément auquel la récompense a été attribuée.

Logo IA d’UltraGear™ evo dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Le premier moniteur de jeu OLED 5K2K de 39 pouces au monde, propulsé par une technologie d’upscaling par IA

UltraGear evo OLED GX9 de 39 pouces, le premier moniteur de jeu 5K2K de 39 pouces au monde (39GX950B) avec mise à l’échelle par IA

UltraGear evo OLED GX9 de 39 pouces, le premier moniteur de jeu 5K2K de 39 pouces au monde (39GX950B) avec mise à l’échelle par IA

*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu avec un écran OLED 5K2K (5120x2160) de 39 pouces.

**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

UltraGear 39 pouces 5K2K Tandem OLED (39GX950B) avec upscaling IA, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz en télétravail, HDR 500

UltraGear 39 pouces 5K2K Tandem OLED (39GX950B) avec upscaling IA, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz en télétravail, HDR 500

*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K2K.

**Le 39GX950B offre une luminosité maximale de 1500 nits, mesurée en conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

***Le 39GX950B prend en charge le mode double avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz à 5K2K et de 330 Hz en télétravail.

Le premier OLED 5K2K de 39 pouces au monde

Le premier OLED 5K2K de 39 pouces au monde


Découvrez un nouveau niveau d’immersion avec l’écran 5K2K (5120×2160) de 39 pouces. Conçu au format UltraWide 21:9 avec un écran incurvé 1500R, offrant environ 33% de pixels en plus qu’un écran 4K de 32 pouces, il enveloppe doucement votre vision pour offrir une expérience de visionnement plus immersive. La résolution 5K2K à haute densité offre des détails nets et une profondeur visuelle, gardant chaque scène nette, concentrée et profondément captivante dans une variété de jeux.

L’écran passe d’un écran 4K 16:9 de 32 pouces à un moniteur de jeu 5K2K 21:9 de 39 pouces pour des visuels de jeu plus immersifs

*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en date de mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu avec un écran OLED 5K2K (5120x2160) de 39 pouces.

**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

La première mise à l’échelle IA 5K2K au monde.
Aucune mise à jour du GPU requise.*

Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente l’upscaling IA 5K2K, améliorant intelligemment le contenu à la résolution 5K2K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à jour supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails plus nets et une résolution améliorée.**

Écran de jeu UltraGear (39GX950B) offrant une mise à l’échelle IA intégrée à 5K2K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

avec la mise à l’échelle par IA

Écran de jeu UltraGear (39GX950B) offrant une mise à l’échelle IA intégrée à 5K2K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

sans mise à l’échelle de l’IA

*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 39GX950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K2K.

**La performance d’upscaling peut varier selon la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau du GPU requise pour la fonctionnalité d’upscaling par IA. Un périphérique externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu. 

***Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques, et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

OLED Tandem de 4e génération.
Une luminosité ultra-élevée de 1500 nits.*

Propulsé par un OLED tandem de 4e génération, le LG 39GX950B offre des visuels plus lumineux — atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale pour un gameplay plus clair, vous permettant de voir les visuels à l’écran avec précision même dans des environnements lumineux.

Écran de jeu UltraGear (39GX950B) affichant un gameplay précis avec une luminosité maximale de 1 500 nits et un OLED tandem de 4e génération

*39GX950B offre une luminosité maximale de 1500 nits, mesurée en conditions de test internes (@HDR, 1,5% APL). La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Triple Perfect Visuals vérifiés par UL,
même en pleine lumière

Noir Parfait

Perfect Black est certifié UL et offre des niveaux de noir parfaits pour améliorer la luminosité et le contraste perçus, qu’il soit clair ou sombre autour de vous.

Couleur parfaite et fidélité des couleurs à 100%

Perfect Color et 100% Color Fidelity offrent une expression colorée précise même dans des conditions d’éclairage variables, allant de la faible luminosité aux environnements ambiants lumineux.

Reproduction parfaite

La reproduction parfaite vérifiée UL garantit que les jeux et le contenu apparaissent comme prévu, avec des couleurs, une luminance et un détail précis, tant dans les environnements sombres que lumineux.

Certification UL pour Perfect Black, Perfect Color et Perfect Reproduction sur un moniteur de jeu OLED UltraGear (39GX950B)

Certification UL pour Perfect Black, Perfect Color et Perfect Reproduction sur un moniteur de jeu OLED UltraGear (39GX950B)

Le moniteur de jeu UltraGear (39GX950B) offre des niveaux de noir parfaits et des couleurs parfaites grâce à la technologie OLED Tandem de 4e génération.

Le moniteur de jeu UltraGear (39GX950B) offre des niveaux de noir parfaits et des couleurs parfaites grâce à la technologie OLED Tandem de 4e génération.

*Parmi les moniteurs de jeu OLED. Les images sont simulées à des fins d’illustration seulement.

**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Des moments lumineux et Un détail clair dans l’obscurité

Vivez une plus grande profondeur et un réalisme vibrant avec VESA DisplayHDR™ True Black 500, qui améliore le contraste pour révéler des hautes lumières vives et un détail d’ombre raffiné dans les jeux. Les effets lumineux et à fort impact paraissent plus vifs et clairement définis, tandis que les scènes sombres conservent texture et clarté sans perdre de détails. Avec un éventail de couleurs DCI-P3 à 99,5% (type), le moniteur permet que les couleurs soient affichées avec un détail réaliste, aussi proche que possible de l’intention originale.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

Clarté à 143 PPI élevée pour le jeu et la productivité

Avec un PPI (Pixels par pouce) de 143 PPI, il offre une expérience de jeu précise et une meilleure productivité. Pendant le jeu, les textes en jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins paraissent plus clairs et bien définis, rendant les HUD (Head-Up Displays), les menus et les informations à l’écran plus faciles à lire. Il améliore aussi la clarté pour des tâches lourdes en texte comme la relecture de documents, la navigation web ou le codage.

Haute précision PPI pour le jeu

Clarté à haut niveau de PPI pour la productivité

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Moins de fatigue
oculaire avec une technologie de confort oculaire vérifiée UL 

Les technologies avancées de confort oculaire de LG UltraGear, vérifiées UL, minimisent les reflets frustrants et sont conçues en pensant au confort visuel, offrant une performance de jeu cristalline avec une clarté constante. Grâce à des vérifications UL dans des domaines clés — réduction du scintillement de l’écran, minimisation de l’éblouissement inconfortable et limitation de l’exposition à la lumière bleue nocive — ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu plus fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou dans des pièces éclairées à DEL.

Le moniteur de jeu OLED UltraGear (39GX950B) améliore le confort oculaire grâce à un antireflet certifié UL et à une faible réflectance

Le moniteur de jeu OLED UltraGear (39GX950B) améliore le confort oculaire grâce à un antireflet certifié UL et à une faible réflectance


*Toutes les images montrées sont simulées à des fins d’illustration seulement.

*Le LG 4e génération Tandem OLED a été vérifié comme étant sans scintillement, sans éblouissement, faible lumière bleue et Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) par UL.

*Numéro de certificat : Affichage sans scintillement (OLED) - A196009, Inconfort sans éblouissement - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Solution matérielle Low Blue Light Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*La caractéristique ci-dessus peut varier selon l’environnement informatique ou les conditions de l’utilisateur.

Maximisez la productivité avec une extension
Toile ultralarge 5K2K

UltraGear n’est pas seulement pour le jeu — sa vaste résolution 5K2K avec 143 PPI offre des visuels nets et détaillés, idéaux autant pour les créateurs que pour les multitâches. Alors qu’une configuration typique 16:9 à double ou triple écran peut entraîner des interruptions dans votre vue à cause des bordures entre les écrans, un format plus large de 21:9 vous permet de gérer tout votre flux de travail sur un seul écran. Que vous retouchiez des photos, montiez des vidéos ou cherchiez des références, tout reste visible.

Le moniteur de jeu UltraGear (39GX950B) maximise la productivité en montage vidéo et photo grâce à son écran 21:9

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres grâce au mode double

Assortissez parfaitement votre type de jeu avec le taux de rafraîchissement idéal grâce au VESA Certified Dual-Mode—il suffit de passer de 165Hz à 5K2K pour des titres AAA comme RPG et aventures à 330Hz en WFHD pour des jeux rapides comme FPS et courses.

Moniteur de jeu LG UltraGear (39GX950B) avec mode double, supportant 165Hz à 5K2K et 330Hz à WFHD pour des jeux allant de RPG à FPS

Moniteur de jeu LG UltraGear (39GX950B) avec mode double, supportant 165Hz à 5K2K et 330Hz à WFHD pour des jeux allant de RPG à FPS

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

0,03 ms (GtG). Réponse rapide pour le gameplay.

Le temps de réponse de 0,03 ms (GtG) est conçu pour réduire les effets fantômes, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Un mouvement fluide qui vous garde immergé

Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium Pro. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des fantômes minimisés.

Le moniteur de jeu UltraGear (39GX950B) offre un gameplay de course fluide et sans déchirure avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

La connectivité la plus récente pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir

Le LG UltraGear evo AI 39GX950B propose la toute dernière sélection de ports, incluant DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1 — connectés de façon transparente à une grande variété d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la large bande passante requise pour un jeu haute résolution et à haut taux de rafraîchissement sur des GPU haute performance — offrant des graphismes épurés et un gameplay fluide. Le USB Type-C prend en charge la sortie d’affichage, le transfert de données et jusqu’à 90 W pour la charge simultanée via un seul câble. HDMI 2.1 offre des connexions stables avec les consoles et autres appareils.

Moniteur de jeu UltraGear (39GX950B) connecté à un PC, un portable et une console via DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Son IA pour un gameplay plus clair et immersif

AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels — voix, effets et sons de fond — et s’adapte au gameplay pour un son plus contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle 7.1.2 canaux. Grâce à des haut-parleurs stéréo intégrés 7W×2 ou des écouteurs, les voix restent claires même lors de fusillades intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas approchant restent faciles à détecter pendant le jeu.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Optimisation de scène par IA pour des réglages d’affichage optimaux

L’optimisation des scènes par IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les réglages clés de l’image tels que la température de couleur, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu — y compris les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sports.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Protégez votre écran avec OLED Care

Les fonctionnalités OLED Care sont conçues pour aider à réduire le risque de rétention d’image et de burn-in qui peuvent survenir lorsque des images statiques à fort contraste sont affichées pendant de longues périodes.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Garantie de 2 ans pour un moniteur de jeu OLED UltraGear (39GX950B)

GARANTIE DE 2 ANS, VALEUR $XXX

2 ans à partir de la date de l’achat au détail initial et pièces internes et fonctionnelles seulement, 

y compris le panneau d’affichage OLED.

*Basé sur le prix d’achat autonome de la garantie disponible sur LG.com.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

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Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI (version 2.1)

  • Adaptateur

    OUI

  • DisplayPort

    OUI(1EA)

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,8 m

  • Autres (accessoires)

    Porte

  • Cordon d’alimentation

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • Version du DP

    2.1

  • HDMI

    OUI(2EA)

  • USB de type C

    Oui (1Up)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    1035 x 296 x 549

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    921,4 x 405,0 x 118,7 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    921,4 x 605,4 x 322,8 mm (UP) 921,4 x 495,4 x 322,8 mm (en bas)

  • Poids à l’expédition [kg]

    16,2 kg

  • Poids sans le socle [kg]

    6,8 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    10,7 kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Bits de couleur

    10bit

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    1480000:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1850000:1

  • Courbure

    1500R

  • Type de panneau

    OLED

  • Pas de pixel [mm]

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    165

  • Résolution

    5120 x 2160

  • Temps de réponse

    0.03ms (GtG)

  • Taille [cm]

    98.7

  • Taille [pouces]

    38.86

  • Traitement de la surface

    Anti-reflet, faible réflexion du polariseur frontal

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium Pro

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Couleur calibrée en usine

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    YES

  • Effet HDR

    OUI

  • G-SyncMC de NVIDIA

    G-SYNC Compatible

  • PBP (image par image)

    2PBP

  • PIP (image dans l’image)

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Éclairage à DEL RVB

    Éclairage Hexagonal Unity 2.0

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDR™500 VRAI NOIR

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y26

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/Hauteur/Pivot

  • Conception sans bordure

    Conception à 4 faces pratiquement sans bordure

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Sortie c.c.

    20,0V / 13,5A

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

APPLICATION LOGICIELLE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    OUI

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