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Économisez 300$ sur 3+, 100$ sur 2. Livraison gratuite à l’achat de 2+ articles de cuisine sélectionnés!

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Avis de non-responsabilité:

 

 

Disponible du 30 juillet au 26 août 2026 (23 h 59 HE) à l'achat de produits neufs admissibles, sur LG.ca ; jusqu'à épuisement des stocks. Exclusions: micro-ondes, fours encastrés, tables de cuisson, accessoires et (gros) électroménagers LG Studio. Si vous décidez de retourner un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de la présente offre, un taux de rabais réduit (ou aucun rabais) sera appliqué à votre achat et cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez. Sujet à changement sans préavis et non cumulable avec d'autres offres (exception faite du bon de bienvenue LG et sauf indication contraire). La demande accrue et les retards dans l’approvisionnement global pourraient affecter les délais de livraison. D’autres modalités s’appliquent. 

 

La livraison standard gratuite s'applique aux commandes en stock admissibles passées sur LG.ca et aux adresses canadiennes dans nos zones de service (à l'exclusion du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) avec un achat minimum de 2 appareils LG admissibles. La livraison express gratuite est offerte dans certaines zones du GTM et du GVM.