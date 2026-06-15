Écran mobile StanbyME 2 Max LX6 2026 de 32 pouces de LG

1）* Seules les versions de 32 pouces du socle à un clic et de la sangle sont compatibles avec ce modèle.

* L’écran se recharge automatiquement lorsque vous connectez le câble d’alimentation à la station d’accueil et que vous fixez l’écran à son socle.

* La mobilité peut varier en fonction du revêtement de sol.

* Ne faites pas rouler ou ne traînez pas le produit à l’extérieur, car cela pourrait endommager le pied.

* Plage de réglage de l’angle de l’écran : rotation (± 90), inclinaison (± 25), pivotement (± 90).

* N’utilisez que la fixation murale fournie par LG et tenez compte du matériau du mur et du poids du produit lors de l’installation; sinon, des problèmes pourraient survenir, notamment l’inclinaison ou la chute du produit. Consultez le manuel fourni pour obtenir de plus amples renseignements.

* Soyez prudent lorsque vous fixez le produit au mur. N’utilisez pas le produit à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.N249

2）* Il est recommandé d’utiliser la fixation murale fournie par LG. Le poids du produit doit être pris en compte lors de l’installation; sinon, des problèmes pourraient survenir, notamment l’inclinaison ou la chute du produit.

3）* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement au service LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

4）* Le stylet n’est pas fourni. Il n’y a pas de stylet dédié au StanbyME 2 Max.

5）* Veuillez vérifier la compatibilité avec les stylets d’autres fabricants avant de vous en procurer un.

6）* L’application peut varier selon les régions. Un abonnement peut être nécessaire pour certaines applications.

7）* Nécessite la même connexion réseau (Wi-Fi).

* Le StanbyME 2 Max de LG est un écran qui fonctionne sous webOS de LG. Bien qu’il offre une portabilité similaire à celle d’une tablette, il s’agit d’un produit qui utilise un système d’exploitation basé sur téléviseur.

* L’application peut varier selon les régions. Certaines applications et certains services par contournement peuvent nécessiter un abonnement et un achat distincts.

8）* Comparativement au processeur IA alpha 8 4K de deuxième génération de 2025, sur la base d’une comparaison interne des caractéristiques techniques.

9）*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

10）* L’application peut varier selon les régions. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement distinct.

11）* Jusqu’à plus de quatre heures d’utilisation sans fil en mode Éco/Faible consommation avec la batterie intégrée. L’autonomie de la batterie varie selon l’utilisation. La recharge nécessite une puissance minimale de 100 W ou plus. Les appareils doivent être compatibles avec USB PD. Permet une recharge plus rapide lorsqu’il est connecté à un adaptateur PD 3.1 de 140 W.

* Cet appareil n’est pas résistant à l’eau ni à la poussière. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut entraîner une décoloration ou des problèmes d’écran.

12）* Pris en charge : USB 2.0, USB-C DP et DP ALT.

* Pour que d’autres appareils puissent être connectés, le port USB-C doit prendre en charge la technologie DP ALT.

* MacOS et iOS prennent uniquement en charge la mise en miroir et la recharge.

* Les écouteurs et les casques d’écoute USB-C ne sont pas pris en charge.

13）* Les câbles HDMI et autres accessoires doivent être achetés séparément.

14）* Cette fonction est accessible après avoir activé la fonction de reconnaissance vocale directe du produit et accepté de fournir des renseignements personnels.

* Les performances de la reconnaissance vocale peuvent varier en fonction de l’environnement. La portée de reconnaissance réelle peut varier en fonction de facteurs tels que la distance, le bruit de fond et les conditions d’utilisation.