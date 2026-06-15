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Écran mobile StanbyME 2 Max LX6 2026 de 32 pouces de LG

Écran mobile StanbyME 2 Max LX6 2026 de 32 pouces de LG

32LX6BWGA
Vue avant de Écran mobile StanbyME 2 Max LX6 2026 de 32 pouces de LG 32LX6BWGA
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen shown in front and side views features a 32-inch display measuring 724 mm by 421 mm. The total height including the screen is 1108–1308 mm when the screen is horizontal and 1261–1461 mm when the screen is vertical, with a 916 mm stand height.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a deeper immersion.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased in multiple home settings, highlighting its detachable and super portable screen for flexible use wherever you are—standing by a window, wall-mounted like décor, or used for viewing content anywhere.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased as a Mood Maker, highlighting how it helps personalize your space—transforming into a window, poster, relaxing visuals, music turntable, or a clock.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Interactive Board Games shows users enjoying interactive touch-based board games together, highlighting engaging gameplay and shared entertainment on a large display.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services displays streaming app interfaces like Netflix and YouTube on and around the screen, representing access to diverse contents including dramas, movies, and music.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% enhanced memory throughput.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Super Upscaling shows a split image of a flying turtle with objects on its shell, with one side blurred and the other clear, demonstrating enhanced clarity and refined 4K-level detail.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Dolby Vision & Dolby Atmos shows a man watching a cinematic dragon battle in a dark room, where lifelike visuals and immersive sound create a theater-like experience at home.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a Built-in Battery stands among wooden furniture in a stone-walled courtyard, supporting over four hours of playback in one charge for flexible viewing without a power connection.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen connected via a USB-C cable on a table, displaying a home widget interface, highlighting convenient charging and seamless device connectivity through USB-C port.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen highlights more ways to share your screen with Mirroring & Connectivity, displaying meeting materials via HDMI and seamlessly mirroring content with Google Cast, Apple AirPlay, and Apple Home support.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is placed in a bright room with orange walls beside a window, displaying a red airplane flying across a blue sky, highlighting vivid screen content and flexible placement for relaxed viewing.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is wall-mounted with a hanging strap in a warm-toned room, displaying a balcony ocean view through curtains, highlighting flexible placement and decorative integration within a cozy interior.
Vue avant de Écran mobile StanbyME 2 Max LX6 2026 de 32 pouces de LG 32LX6BWGA
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen shown in front and side views features a 32-inch display measuring 724 mm by 421 mm. The total height including the screen is 1108–1308 mm when the screen is horizontal and 1261–1461 mm when the screen is vertical, with a 916 mm stand height.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a deeper immersion.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased in multiple home settings, highlighting its detachable and super portable screen for flexible use wherever you are—standing by a window, wall-mounted like décor, or used for viewing content anywhere.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased as a Mood Maker, highlighting how it helps personalize your space—transforming into a window, poster, relaxing visuals, music turntable, or a clock.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Interactive Board Games shows users enjoying interactive touch-based board games together, highlighting engaging gameplay and shared entertainment on a large display.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services displays streaming app interfaces like Netflix and YouTube on and around the screen, representing access to diverse contents including dramas, movies, and music.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% enhanced memory throughput.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Super Upscaling shows a split image of a flying turtle with objects on its shell, with one side blurred and the other clear, demonstrating enhanced clarity and refined 4K-level detail.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Dolby Vision & Dolby Atmos shows a man watching a cinematic dragon battle in a dark room, where lifelike visuals and immersive sound create a theater-like experience at home.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a Built-in Battery stands among wooden furniture in a stone-walled courtyard, supporting over four hours of playback in one charge for flexible viewing without a power connection.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen connected via a USB-C cable on a table, displaying a home widget interface, highlighting convenient charging and seamless device connectivity through USB-C port.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen highlights more ways to share your screen with Mirroring & Connectivity, displaying meeting materials via HDMI and seamlessly mirroring content with Google Cast, Apple AirPlay, and Apple Home support.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is placed in a bright room with orange walls beside a window, displaying a red airplane flying across a blue sky, highlighting vivid screen content and flexible placement for relaxed viewing.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is wall-mounted with a hanging strap in a warm-toned room, displaying a balcony ocean view through curtains, highlighting flexible placement and decorative integration within a cozy interior.

principales caractéristiques

  • Une immersion plus profonde sur un plus grand écran de 32 pouces
  • La résolution 4K UHD s’allie à la super optimisation par l’IA pour une qualité d’image améliorée.
  • Déplacez-le sur roulettes, suspendez-le, transportez-le et utilisez-le comme une tablette n’importe où.
  • Profitez de divers services par contournement et d’une vaste sélection de contenus en direct et à la demande sur LG Channels.
  • Personnalisez votre espace avec les thèmes du créateur d’ambiance.
Plus
Badge du lauréat du Prix de l’innovation du CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation du CES – Lauréat (LG Shield)

Cybersécurité

Badge AVForums Editor’s Choice pour le Meilleur système de téléviseur intelligent pendant huit années consécutives, y compris 2025-2026

AVForums Editor’s Choice – Meilleur système de téléviseur intelligent 2025-2026

« Au premier rang des systèmes de téléviseur intelligent depuis 8 ans »

* Les Prix de l’innovation du CES reposent sur les documents descriptifs qui ont été soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude des documents soumis ni des déclarations qui ont été faites et n’a pas fait l’essai de l’article qui a remporté le prix.

Pourquoi opter pour le StanbyME 2 Max de LG?

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec un écran de 32 pouces montre l’image d’une grande roue, où l’écran plus grand améliore l’échelle et la clarté visuelle, pour une expérience de visionnement plus immersive.

'Plus grand écran de 32 pouces

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG, doté de la résolution 4K UHD, montre une femme portant des vêtements colorés et tenant des fleurs qui passe devant un mur de rue violet, mettant en évidence la netteté et la précision de la résolution.

Netteté et détails de la résolution 4K UHD

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG est présenté comme un écran installé au mur dans un salon moderne, montrant un paysage au-dessus d’un canapé et d’une table en bois, mettant en valeur un écran détachable et portatif.

Écran détachable et portatif

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG, offrant divers services par contournement, affiche des interfaces d’applications de diffusion en continu comme Netflix et YouTube sur l’écran et autour de celui-ci, représentant l’accès à divers contenus, y compris des séries, des films et de la musique.

Divers services par contournement

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG affiche un graphique de sécurité LG Shield avec des icônes lumineuses de verrouillage, de bouclier et d’utilisateur sur un fond dégradé sombre, mettant en évidence les fonctions de protection intégrées.

Protégé par LG Shield

Visez plus grand. Allez n’importe où. Vivez au max.

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG, passé d’un format de 27 pouces à 32 pouces, présente un paysage agrandi et démontre avec fluidité l’utilisation des modes Affichage, Jeux interactifs et Horloge pour une utilisation quotidienne flexible.

Écran portatif, maintenant plus grand

Écran de 32 pouces

Une taille plus grande et une immersion plus profonde avec un écran de 32 pouces

Le nouveau StanbyME 2 Max est désormais offert en format de 32 pouces, vous procurant plus d’espace et d’immersion pour tout ce que vous aimez regarder.

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec un écran de 32 pouces montre l’image d’une grande roue, où l’écran plus grand améliore l’échelle et la clarté visuelle, pour une expérience de visionnement plus immersive dans un environnement intérieur.

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec un écran de 32 pouces montre l’image d’une grande roue, où l’écran plus grand améliore l’échelle et la clarté visuelle, pour une expérience de visionnement plus immersive dans un environnement intérieur.

Sur roulettes et transportable

Utilisez-le à votre façon, à tout moment et en tout lieu

Explorez différentes manières de regarder votre contenu sur un plus grand écran qui rend chaque moment plus immersif. Déplacez-le grâce au socle réglable, détachez-le pour le suspendre ou utilisez-le comme une tablette.

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec une conception sur roulettes et transportable se trouve près d’une fenêtre dans une pièce compacte aux tons blancs et affiche un écran d’horloge, soulignant la flexibilité de la disposition et la grande mobilité pour une utilisation polyvalente.

Tout le contenu que vous aimez, où que vous alliez 

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec une conception sur roulettes et transportable est présenté sur un collage dans des environnements intérieurs et extérieurs, illustrant la flexibilité de la disposition et la polyvalence des espaces de visionnement, pour un divertissement immersif en tout lieu.

Invitez la détente dans votre espace

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG s’affiche dans deux pièces confortables, invitant à la détente dans votre espace grâce à une mobilité sans effort, à la flexibilité de la disposition et à une utilisation fluide.

Du travail à la cuisine, il est toujours à vos côtés1)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec une conception sur roulettes et transportable est présenté dans trois scénarios, notamment une configuration verticale à deux écrans, un guide de recettes de cuisine et un affichage vidéo, illustrant la souplesse d’utilisation du bureau à la cuisine.

Maximisez les possibilités d’ajouter du style à votre espace

Créateur d’ambiance

Trouvez un thème à votre image

Exprimez votre style avec des thèmes tels que Horloge, Affiche, Fenêtre, Détente et Tourne-disque2).

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG utilisé en tant que créateur d’ambiance présente divers contenus, notamment un tourne-disque rétro, une vue sur l’océan et des cadrans d’horloge, se transformant en fenêtre, en affiche, en images relaxantes, en lecteur de musique ou en horloge.

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.3)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG, comprenant le service LG Gallery+, affiche à l’écran l’œuvre d’art en spirale « Big, Beautiful and Blue » fournie par WindowSight, offrant ainsi une sélection d’œuvres d’art qui personnalise l’espace en créant une ambiance rappelant une galerie d’art.

Plus de divertissement, plus de plaisir sur votre écran

Application Let’s Draw propulsée par l’IA générative

Ajoutez un style artistique à vos dessins

Utilisez les options d’IA générative de l’application Let’s Draw pour transformer vos dessins en une variété de styles artistiques, tels que des illustrations, des dessins animés et des personnages. 5)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG, doté de la fonction « Let’s Draw », utilise des options d’IA générative pour transformer un simple dessin en différents styles artistiques, y compris des illustrations, des dessins animés et des dessins de personnages.

Jeux de société interactifs

Jouez ensemble à des jeux de société

Défiez vos amis avec des jeux téléchargeables, tels que les échecs, un jeu de mémoire, Trouvez l’erreur, Billion Marbles, et bien d’autres encore. Jouez ensemble directement sur l’écran tactile et amusez-vous pendant des heures sans périphériques externes.6)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec jeux de société interactifs montre des utilisateurs jouant au jeu de mémoire et au jeu Trouvez l’erreur, assis par terre ou à une table, ce qui permet de jouer sans appareil.

Divers services par contournement

Le contenu des services par contournement, maintenant plus immersif

Qu’il s’agisse de séries, de films ou de listes de lecture musicales, les divertissements offerts par les services de contournement sont plus attrayants sur un plus grand écran.7)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec divers services par contournement affiche des interfaces d’applications de diffusion en continu comme Netflix et YouTube sur l’écran et autour de celui-ci, représentant l’accès à divers contenus, y compris des séries, des films et de la musique.

Image et son améliorés par l’IA avec une clarté 4K UHD

Résolution 4K UHD

La résolution 4K UHD définit clairement chaque détail

L’écran UHD associe une densité de pixels élevée à des détails clairs et précis pour une image nette et raffinée.

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG, doté de la résolution 4K UHD, montre une femme portant des vêtements colorés et tenant des fleurs qui passe devant un mur de rue violet, mettant en évidence la clarté améliorée par l’IA et les détails visuels raffinés.

Processeur IA alpha 8 4K de troisième génération

Moteur IA avancé avec un rendement de l’unité de traitement neuronal 5 fois plus rapide

Notre processeur de nouvelle génération améliore les capacités de votre téléviseur, permettant à l’IA d’offrir une expérience visuelle adaptée à vos préférences et des détails 4K plus nets, un son plus riche et des couleurs éclatantes.8)

Le processeur IA alpha 8 4K de troisième génération de l’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG brille d’une lumière bleue sur un circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec une unité de traitement neuronal jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur graphique 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.

Super optimisation par l’IA

L’optimisation 4K améliore chaque image pour une qualité visuelle époustouflante.

La super optimisation par l’IA améliore la qualité de l’image jusqu’au format 4K, et la reproduction tonale dynamique Pro garantit une luminosité et des détails équilibrés pour chaque objet dans chaque image.

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec la super optimisation par l’IA montre une image divisée d’une tortue volante avec des objets sur sa carapace, avec un côté flou et l’autre clair, démontrant une clarté améliorée et des détails raffinés au format 4K.

Son IA Pro

Un son virtuel immersif à 11.1.2 canaux

Profitez d’une expérience sonore encore plus immersive avec un son virtuel à 11.1.2 canaux. La fonctionnalité Son IA améliore la qualité audio et offre un son multidimensionnel qui accentue vos sens grâce à une immersion plus profonde.9)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec fonctionnalité Son IA Pro montre une scène d’orchestre dans une pièce confortable, sombre et remplie de plantes, avec des ondes sonores qui s’étendent vers une personne lisant sur un canapé, illustrant un son immersif qui remplit la pièce.

Dolby Vision et Dolby Atmos

Créez votre propre cinéma avec Dolby Vision et Dolby Atmos

Profitez d’une expérience audiovisuelle captivante grâce à Dolby Vision et à Dolby Atmos. Grâce aux haut-parleurs latéraux de votre écran, vivez une expérience digne d’une salle de cinéma dans le confort de votre maison.

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG avec Dolby Vision et Dolby Atmos montre un homme regardant un combat de dragons dans une pièce sombre, où les images réalistes et le son immersif créent une expérience similaire à celle d’un cinéma à la maison.

Facile à utiliser, prêt pour le quotidien

Écran entièrement tactile

Un contenu interactif à portée de main

L’écran tactile intégré de 32 pouces rend l’utilisation facile et pratique, offrant plus de possibilités de profiter de votre écran. Dessinez, explorez des contenus éducatifs, jouez et donnez vie à toutes vos idées d’un simple toucher.10)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG doté d’un écran entièrement tactile de 32 pouces favorise le contenu interactif comme les dessins, les jeux et l’exploration à l’écran, en mettant en évidence le contrôle tactile intuitif et la fluidité d’utilisation.

Batterie intégrée

Mise à niveau pour offrir plus de quatre heures de performance durable

Emportez l’écran partout grâce à une meilleure autonomie. Une seule charge suffit pour offrir plus de quatre heures de lecture sans fil.11)

Câble USB-C

Rechargez votre écran en toute commodité

Connectez facilement votre écran à d’autres appareils et rechargez-le simultanément grâce aux deux ports USB-C nouvellement ajoutés.12)

Mise en miroir et connectivité

Prêt pour la connexion et la mise en miroir

Connectez des périphériques externes grâce aux ports USB et HDMI intégrés, ou mettez en miroir le contenu d’appareils mobiles et d’ordinateurs portables compatibles pour en profiter davantage sur un plus grand écran.13)

L’écran mobile StanbyME 2 Max LX6 de LG doté de la fonction Mise en miroir et connectivité affiche des documents de réunion à partir d’un ordinateur portable par HDMI et met en miroir une scène de film, avec les logos Google Cast, Apple AirPlay et Apple Home illustrés au-dessus.

Reconnaissance vocale en champ lointain

Vous entend de l’autre côté de la pièce

Le StanbyME 2 Max reconnaît votre voix, même à distance. Il suffit de dire « Bonjour, LG » pour qu’il commence à écouter vos demandes à distance.14)

Télécommande magnétique simple

S’enclenche et reste en place

Ne perdez plus jamais votre télécommande! Fixez la télécommande sur le cadre grâce à l’aimant pour la ranger de manière pratique.

Avis de non-responsabilité

 

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration seulement. Reportez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

* Les caractéristiques techniques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

* Le contenu présenté sur cette page peut différer du contenu du service Gallery+.

* La vidéo montre le socle à un seul clic, la sangle et la fixation murale. Les accessoires ne sont pas inclus; ils peuvent être achetés séparément.

1）* Seules les versions de 32 pouces du socle à un clic et de la sangle sont compatibles avec ce modèle.

* L’écran se recharge automatiquement lorsque vous connectez le câble d’alimentation à la station d’accueil et que vous fixez l’écran à son socle.

* La mobilité peut varier en fonction du revêtement de sol.

* Ne faites pas rouler ou ne traînez pas le produit à l’extérieur, car cela pourrait endommager le pied.

* Plage de réglage de l’angle de l’écran : rotation (± 90), inclinaison (± 25), pivotement (± 90).

* N’utilisez que la fixation murale fournie par LG et tenez compte du matériau du mur et du poids du produit lors de l’installation; sinon, des problèmes pourraient survenir, notamment l’inclinaison ou la chute du produit. Consultez le manuel fourni pour obtenir de plus amples renseignements.

* Soyez prudent lorsque vous fixez le produit au mur. N’utilisez pas le produit à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.N249

 

2）* Il est recommandé d’utiliser la fixation murale fournie par LG. Le poids du produit doit être pris en compte lors de l’installation; sinon, des problèmes pourraient survenir, notamment l’inclinaison ou la chute du produit.

 

3）* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement au service LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

 

4）* Le stylet n’est pas fourni. Il n’y a pas de stylet dédié au StanbyME 2 Max.

 

5）* Veuillez vérifier la compatibilité avec les stylets d’autres fabricants avant de vous en procurer un.

 

6）* L’application peut varier selon les régions. Un abonnement peut être nécessaire pour certaines applications.

 

7）* Nécessite la même connexion réseau (Wi-Fi).

* Le StanbyME 2 Max de LG est un écran qui fonctionne sous webOS de LG. Bien qu’il offre une portabilité similaire à celle d’une tablette, il s’agit d’un produit qui utilise un système d’exploitation basé sur téléviseur.

* L’application peut varier selon les régions. Certaines applications et certains services par contournement peuvent nécessiter un abonnement et un achat distincts.

 

8）* Comparativement au processeur IA alpha 8 4K de deuxième génération de 2025, sur la base d’une comparaison interne des caractéristiques techniques.

 

9）*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

10）* L’application peut varier selon les régions. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement distinct.

 

11）* Jusqu’à plus de quatre heures d’utilisation sans fil en mode Éco/Faible consommation avec la batterie intégrée. L’autonomie de la batterie varie selon l’utilisation. La recharge nécessite une puissance minimale de 100 W ou plus. Les appareils doivent être compatibles avec USB PD. Permet une recharge plus rapide lorsqu’il est connecté à un adaptateur PD 3.1 de 140 W.

* Cet appareil n’est pas résistant à l’eau ni à la poussière. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut entraîner une décoloration ou des problèmes d’écran.

 

12）* Pris en charge : USB 2.0, USB-C DP et DP ALT.

* Pour que d’autres appareils puissent être connectés, le port USB-C doit prendre en charge la technologie DP ALT.

* MacOS et iOS prennent uniquement en charge la mise en miroir et la recharge.

* Les écouteurs et les casques d’écoute USB-C ne sont pas pris en charge.

 

13）* Les câbles HDMI et autres accessoires doivent être achetés séparément.

 

14）* Cette fonction est accessible après avoir activé la fonction de reconnaissance vocale directe du produit et accepté de fournir des renseignements personnels.

* Les performances de la reconnaissance vocale peuvent varier en fonction de l’environnement. La portée de reconnaissance réelle peut varier en fonction de facteurs tels que la distance, le bruit de fond et les conditions d’utilisation.

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