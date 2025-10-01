UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K

*27GM950B offre une luminosité maximale de 1250 nits, mesurée en conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

**Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K.

***Le 27GM950B prend en charge le mode double avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz en 5K et de 330 Hz en QHD.