We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K
UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K
principales caractéristiques
- Écran Hyper Mini DEL 5K (5120x2880) de 27 pouces, 218 PPI
- Écran LED Hyper Mini, 1250 nits (pic) de luminosité
- VESA DisplayHDR™ 1000 avec DCI-P3 99% (type)
- Double mode (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz), temps de réponse de 1 ms (GtG)
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90W), HDMI 2.1
- Son IA et optimisation des scènes IA
Excellence primée
*Les Prix d’Innovation CES sont basés sur des documents descriptifs soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude d’aucune soumission ni des revendications faites et n’a pas testé l’élément auquel la récompense a été attribuée.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*27GM950B offre une luminosité maximale de 1250 nits, mesurée en conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
**Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K.
***Le 27GM950B prend en charge le mode double avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz en 5K et de 330 Hz en QHD.
Les plus brillants et les
plus tranchants Écran de jeu 5K ultime.
Le LG UltraGear evo AI GM9 présente l’Hyper Mini LED, une technologie d’affichage de nouvelle génération conçue pour permettre un jeu 5K ultra-haute luminosité et ultra-haute résolution.
Brillance ultra-élevée de 1250 nits*
Propulsé par la technologie Hyper Mini LED de nouvelle génération, le 27GM950B atteint jusqu’à 1250 nits de luminosité maximale, atteignant VESA DisplayHDR™ 1000. Sa luminosité ultra-élevée permet de maintenir des visuels de jeu clairs et cohérents même dans des environnements intérieurs lumineux, permettant un gameplay de haute qualité.
*27GM950B offre une luminosité maximale de 1250 nits, mesurée en conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
HDR 1000.
Des reflets explosifs et des ombres précises.
Le DisplayHDR™ 1000 certifié VESA améliore le contraste pour révéler des reflets intenses et un détail affiné des ombres dans les jeux. Les effets lumineux et à fort impact paraissent plus vifs et clairement définis, tandis que les scènes sombres conservent texture et clarté sans perdre de détails. Les couleurs sont affichées avec haute fidélité dans la gamme DCI-P3 à 99% (type).
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Visuels anti-blooming du jeu
Avec 1,5 fois plus de zones de gradation locale (2 304 zones) et 5,9 fois plus de DEL (9 216 DEL) que les Mini LED conventionnelles, les Hyper Mini LED offrent une luminosité maximale supérieure et des images claires. De plus, la technologie Zéro Distance Optique minimise l’écart entre le panneau et le rétroéclairage à presque zéro, réduisant efficacement les effets de débordement de lumière et de blooming.
Hyper Mini LED
Mini LED conventionnelle*
*Basé sur une comparaison interne avec le précédent modèle Mini LED de LG (27GR95UM).
**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Jeu 5K ultra-haute résolution.
Des détails plus nets dans chaque pixel.
Découvrez une clarté raffinée avec l’écran 5K de 27 pouces (5120×2880). Comparé à FHD (1920×1080), la résolution 5K (5120×2880) offre des détails nettement plus nets et une définition visuelle améliorée, créant une expérience visuelle plus riche et immersive.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
La première mise à l’échelle de l’IA 5K au monde.
Aucune mise à jour du GPU requise.*
Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente l’upscaling 5K AI, améliorant intelligemment le contenu à la résolution 5K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à jour supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails plus nets et une résolution améliorée.**
avec la mise à l’échelle par IA
sans mise à l’échelle de l’IA
*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K.
**La performance d’upscaling peut varier selon la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau du GPU requise pour la fonctionnalité d’upscaling par IA. Un périphérique externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu.
Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques, et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Clarté élevée de 218 PPI pour le
jeu et la productivité
Avec un taux élevé de 218 PPI (pixels par pouce), il offre une expérience de jeu précise et une meilleure productivité. Pendant le jeu, les textes en jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins apparaissent plus nets et définis, rendant les HUD (Head-Up Displays), les menus et les informations à l’écran plus faciles à lire. Il améliore aussi la clarté pour des tâches lourdes en texte comme la relecture de documents, la navigation web ou le codage.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres grâce au mode double
Adaptez parfaitement votre type de jeu au taux de rafraîchissement idéal grâce au mode double certifié VESA — il suffit de passer de 165Hz à 5K pour des titres AAA comme RPG et aventures à 330Hz en QHD pour des jeux rapides comme FPS et courses.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
1ms (GtG). Réponse rapide pour le gameplay.
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les effets fantômes, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Un mouvement fluide qui vous garde immergé
Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium Pro. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des fantômes minimisés.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
La connectivité la plus récente pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir
Le LG UltraGear evo AI 27GM950B propose la toute dernière sélection de ports, incluant DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1 — connectés de façon fluide à une grande variété d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la large bande passante requise pour un jeu haute résolution et à haut taux de rafraîchissement sur des GPU haute performance — offrant des graphismes épurés et un gameplay fluide. USB Type-C supporte la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée d’un appareil jusqu’à 90 W, via un seul câble. HDMI 2.1 offre des connexions stables avec les consoles et autres appareils.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Son IA pour un gameplay plus clair et immersif
AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels — voix, effets et sons de fond — et s’adapte au gameplay pour un son plus contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle 7.1.2 canaux. Grâce à des haut-parleurs stéréo intégrés 7W×2 ou des écouteurs, les voix restent claires même lors de fusillades intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas approchant restent faciles à détecter pendant le jeu.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Optimisation de scène par IA pour des réglages d’affichage optimaux
L’optimisation des scènes par IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les réglages clés de l’image tels que la température de couleur, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu — y compris les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sports.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
27
Écran - Résolution
5120 x 2880
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
750
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
165
Écran - Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (version 2.1)
Adaptateur
Dépendez du pays
DisplayPort
OUI (version 2.1)
Autres (accessoires)
Porte-câble
Cordon d’alimentation
Dépendez du pays
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI(1EA)
HDMI
OUI(2EA)
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
600
Luminosité (typ.) [cd/m²]
750
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
800:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.11655x0.11655mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
165
Résolution
5120 x 2880
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
68.4
Taille [pouces]
27
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
Couleur calibrée en usine
OUI
Réticule
OUI
HDR10
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
MÉCANIQUE
Conception sans bordure
Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
ALIMENTATION
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
NORMAL
UL (cUL)
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
OUI
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.