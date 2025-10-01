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UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K

UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K

27GM950B-B
Vue avant de UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K 27GM950B-B
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
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Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Vue avant de UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K 27GM950B-B
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
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Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
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Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)

principales caractéristiques

  • Écran Hyper Mini DEL 5K (5120x2880) de 27 pouces, 218 PPI
  • Écran LED Hyper Mini, 1250 nits (pic) de luminosité
  • VESA DisplayHDR™ 1000 avec DCI-P3 99% (type)
  • Double mode (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz), temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90W), HDMI 2.1
  • Son IA et optimisation des scènes IA
Plus

Excellence primée

Une image du logo blanc du prix du lauréat du CES 2026

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026

dans le jeu vidéo et l’eSport

*Les Prix d’Innovation CES sont basés sur des documents descriptifs soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude d’aucune soumission ni des revendications faites et n’a pas testé l’élément auquel la récompense a été attribuée.

Logo IA d’UltraGear™ evo dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K de nouvelle génération avec une luminosité ultra-élevée

UltraGear evo GM9 de 27 pouces, moniteur de jeu Hyper Mini LED 5K (27GM950B) avec une luminosité ultra-élevée

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

UltraGear 27 pouces Mini LED 5K (27GM950B) avec upscaling IA, sans blooming, 1250 nits, 218 PPI, mode double jusqu’à 330Hz, HDR 1000

UltraGear 27 pouces Mini LED 5K (27GM950B) avec upscaling IA, sans blooming, 1250 nits, 218 PPI, mode double jusqu’à 330Hz, HDR 1000

*27GM950B offre une luminosité maximale de 1250 nits, mesurée en conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

**Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K.

***Le 27GM950B prend en charge le mode double avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz en 5K et de 330 Hz en QHD.

Hyper Mini LED de nouvelle génération.

Hyper Mini LED de nouvelle génération.

Les plus brillants et les
plus tranchants Écran de jeu 5K ultime.

Le LG UltraGear evo AI GM9 présente l’Hyper Mini LED, une technologie d’affichage de nouvelle génération conçue pour permettre un jeu 5K ultra-haute luminosité et ultra-haute résolution.

Brillance ultra-élevée de 1250 nits*

Propulsé par la technologie Hyper Mini LED de nouvelle génération, le 27GM950B atteint jusqu’à 1250 nits de luminosité maximale, atteignant VESA DisplayHDR™ 1000. Sa luminosité ultra-élevée permet de maintenir des visuels de jeu clairs et cohérents même dans des environnements intérieurs lumineux, permettant un gameplay de haute qualité.

Écran de jeu UltraGear (27GM950B) montrant des hautes lumières vives et des ombres profondes avec DisplayHDR 1000 et 99% DCI-P3

UltraGear gaming monitor (27GM950B) showing bright highlights and deep shadows with DisplayHDR 1000 and 99% DCI-P3

*27GM950B offre une luminosité maximale de 1250 nits, mesurée en conditions de test internes. La luminosité réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.

**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

HDR 1000.
Des reflets explosifs et des ombres précises.

Le DisplayHDR™ 1000 certifié VESA améliore le contraste pour révéler des reflets intenses et un détail affiné des ombres dans les jeux. Les effets lumineux et à fort impact paraissent plus vifs et clairement définis, tandis que les scènes sombres conservent texture et clarté sans perdre de détails. Les couleurs sont affichées avec haute fidélité dans la gamme DCI-P3 à 99% (type).

Écran de jeu UltraGear (27GM950B) affichant une luminosité et une clarté maximales ultra-élevées à 1250 nits grâce à une DEL Hyper Mini

Écran de jeu UltraGear (27GM950B) affichant une luminosité et une clarté maximales ultra-élevées à 1250 nits grâce à une DEL Hyper Mini

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Visuels anti-blooming du jeu

Avec 1,5 fois plus de zones de gradation locale (2 304 zones) et 5,9 fois plus de DEL (9 216 DEL) que les Mini LED conventionnelles, les Hyper Mini LED offrent une luminosité maximale supérieure et des images claires. De plus, la technologie Zéro Distance Optique minimise l’écart entre le panneau et le rétroéclairage à presque zéro, réduisant efficacement les effets de débordement de lumière et de blooming.

Écran de jeu UltraGear (27GM950B) avec des visuels anti-blooming avec une DEL Hyper Mini comparée à la LED Mini conventionnelle

Hyper Mini LED

Écran de jeu UltraGear (27GM950B) avec des visuels anti-blooming avec une DEL Hyper Mini comparée à la LED Mini conventionnelle

Mini LED conventionnelle*

*Basé sur une comparaison interne avec le précédent modèle Mini LED de LG (27GR95UM).

**Des images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Jeu 5K ultra-haute résolution.
Des détails plus nets dans chaque pixel.

Découvrez une clarté raffinée avec l’écran 5K de 27 pouces (5120×2880). Comparé à FHD (1920×1080), la résolution 5K (5120×2880) offre des détails nettement plus nets et une définition visuelle améliorée, créant une expérience visuelle plus riche et immersive.

Changement d’écran du 27 pouces 16:9 FHD à une résolution ultra-élevée 5K, mettant en valeur un niveau de détail accru et une immersion dans le gameplay

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

La première mise à l’échelle de l’IA 5K au monde.
Aucune mise à jour du GPU requise.*

Le processeur intégré de l’UltraGear evo™ alimente l’upscaling 5K AI, améliorant intelligemment le contenu à la résolution 5K depuis n’importe quel appareil. Sans mises à jour supplémentaires du GPU ou du matériel, il met intelligemment à l’échelle le contenu pour offrir des détails plus nets et une résolution améliorée.**

Moniteur de jeu UltraGear (27GM950B) offrant une mise à l’échelle IA intégrée à 5K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

avec la mise à l’échelle par IA

Moniteur de jeu UltraGear (27GM950B) offrant une mise à l’échelle IA intégrée à 5K, améliorant le contenu sans mise à niveau GPU

sans mise à l’échelle de l’IA

*Selon les spécifications publiées des moniteurs de jeu en mars 2026, le LG 27GM950B est le premier moniteur de jeu à supporter l’upscaling par IA jusqu’à la résolution 5K.

**La performance d’upscaling peut varier selon la qualité de la source d’entrée. Aucune mise à niveau du GPU requise pour la fonctionnalité d’upscaling par IA. Un périphérique externe compatible (PC/GPU/console) est requis pour le fonctionnement du jeu.

Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques, et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Clarté élevée de 218 PPI pour le
jeu et la productivité

Avec un taux élevé de 218 PPI (pixels par pouce), il offre une expérience de jeu précise et une meilleure productivité. Pendant le jeu, les textes en jeu, les éléments de l’interface utilisateur et les détails fins apparaissent plus nets et définis, rendant les HUD (Head-Up Displays), les menus et les informations à l’écran plus faciles à lire. Il améliore aussi la clarté pour des tâches lourdes en texte comme la relecture de documents, la navigation web ou le codage.

Haute précision PPI pour le jeu

Clarté à haut niveau de PPI pour la productivité

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Taux de rafraîchissement optimisés pour tous les genres grâce au mode double

Adaptez parfaitement votre type de jeu au taux de rafraîchissement idéal grâce au mode double certifié VESA — il suffit de passer de 165Hz à 5K pour des titres AAA comme RPG et aventures à 330Hz en QHD pour des jeux rapides comme FPS et courses.

Le moniteur de jeu LG UltraGear (27GM950B) prend en charge le mode double, offrant 165Hz en 5K et 330Hz en QHD pour des jeux allant des RPG aux FPS

Le moniteur de jeu LG UltraGear (27GM950B) prend en charge le mode double, offrant 165Hz en 5K et 330Hz en QHD pour des jeux allant des RPG aux FPS

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

1ms (GtG). Réponse rapide pour le gameplay.

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les effets fantômes, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Un mouvement fluide qui vous garde immergé

Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium Pro. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des fantômes minimisés.

Le moniteur de jeu UltraGear (27GM950B) offre un gameplay de course fluide et sans déchirure avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium

Le moniteur de jeu UltraGear (27GM950B) offre un gameplay de course fluide et sans déchirure avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

La connectivité la plus récente pour votre station de jeu puissante et prête pour l’avenir

Le LG UltraGear evo AI 27GM950B propose la toute dernière sélection de ports, incluant DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) et HDMI 2.1 — connectés de façon fluide à une grande variété d’appareils de jeu et offrant votre station de jeu ultime. Équipé de DisplayPort 2.1 (UHBR 20), le LG UltraGear evo AI offre la large bande passante requise pour un jeu haute résolution et à haut taux de rafraîchissement sur des GPU haute performance — offrant des graphismes épurés et un gameplay fluide. USB Type-C supporte la sortie d’affichage, le transfert de données et la charge simultanée d’un appareil jusqu’à 90 W, via un seul câble. HDMI 2.1 offre des connexions stables avec les consoles et autres appareils.

Moniteur de jeu UltraGear (27GM950B) connecté à un PC, portable et console via DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1

Moniteur de jeu UltraGear (27GM950B) connecté à un PC, portable et console via DisplayPort 2.1, USB Type-C et HDMI 2.1

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Son IA pour un gameplay plus clair et immersif

AI Sound sépare intelligemment les éléments audio individuels — voix, effets et sons de fond — et s’adapte au gameplay pour un son plus contrôlé et immersif, créant une expérience sonore virtuelle 7.1.2 canaux. Grâce à des haut-parleurs stéréo intégrés 7W×2 ou des écouteurs, les voix restent claires même lors de fusillades intenses, tandis que les signaux critiques comme les pas approchant restent faciles à détecter pendant le jeu.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Optimisation de scène par IA pour des réglages d’affichage optimaux

L’optimisation des scènes par IA reconnaît ce qui est à l’écran et ajuste automatiquement les réglages clés de l’image tels que la température de couleur, l’amélioration des couleurs et la netteté pour correspondre à chaque type de contenu — y compris les modes Bureau, Animation, Film, Jeu et Sports.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

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Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    27

  • Écran - Résolution

    5120 x 2880

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    750

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    165

  • Écran - Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI (version 2.1)

  • Adaptateur

    Dépendez du pays

  • DisplayPort

    OUI (version 2.1)

  • Autres (accessoires)

    Porte-câble

  • Cordon d’alimentation

    Dépendez du pays

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI(1EA)

  • HDMI

    OUI(2EA)

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    600

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    750

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    800:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.11655x0.11655mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    165

  • Résolution

    5120 x 2880

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    68.4

  • Taille [pouces]

    27

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • Couleur calibrée en usine

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

MÉCANIQUE

  • Conception sans bordure

    Conception à 3 faces pratiquement sans bordure

ALIMENTATION

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

NORMAL

  • UL (cUL)

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    OUI

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