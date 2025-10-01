Barre de son H7 du système Sound Suite : Barre de son tout-en-un pour un son spatial 9.1.6 – dotée de la technologie Dolby Atmos FlexConnect

*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.

*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.

*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.