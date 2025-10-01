We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Barre de son H7 du système Sound Suite : Barre de son tout-en-un pour un son spatial 9.1.6 – dotée de la technologie Dolby Atmos FlexConnect
Le cœur de la gamme alimentée par l’AI – barre de son H7 du système Sound Suite de LG
La barre de son H7 est un haut-parleur de type barre de son haut de gamme de la série Sound Suite de LG. À titre de premier système audio à barre de son au monde doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect, il favorise l’optimisation spatiale et offre une installation et une extension flexibles. Alimentée par le processeur alpha 11, qui repose sur un moteur neuronal, la barre de son H7 analyse avec précision les composants sonores et les canaux, tandis que les amplificateurs pleine gamme, les caissons de basses et les récupérateurs passifs Peerless offrent une clarté riche et des basses profondes et immersives.
1) Le système Sound Suite de LG est placé dans un salon. On peut constater la flexibilité de positionnement des haut-parleurs pour obtenir un système audio maison immersif. 2) Le système Sound Suite de LG doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 3) Vue rapprochée du processeur IA alpha 11 de troisième génération de LG illuminé pour représenter la technologie AI Sound Pro+.
*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
Dolby Atmos FlexConnect
Placez-le n’importe où pour vivre l’expérience Dolby partout
La technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) détecte l’emplacement de chaque haut-parleur de façon intelligente, qu’il soit placé librement ou qu’il vienne d’être ajouté dans la pièce, et optimise les signaux audio en temps réel pour offrir un son riche et immersif dans tout votre espace.
*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Sound FollowMC
La technologie Sound Follow alimentée par l’AI optimise le son où que vous alliez
Plus besoin de repositionner votre haut-parleur chaque fois que vous vous déplacez. La technologie Sound Follow de la barre de son H7 analyse non seulement l’espace, mais aussi votre emplacement et vos mouvements à l’intérieur de l’espace pour garantir un son optimal où que vous soyez.
LG Sound Suite W7 woofer with deep bass precision control for wireless surround sound system
*Sur les téléphones intelligents qui prennent en charge la bande ultralarge.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*La technologie Sound Follow sera disponible à partir du 13 janvier 2026.
*La technologie Sound Follow ne peut être utilisée que lorsque l’appareil est connecté à la barre de son H7.
Chaque détail du son, perfectionné par la technologie AI de la barre de son H7
Processeur AI alpha 11 de troisième génération
Alimenté par l’innovation à l’origine des téléviseurs OLED phares de LG, ce moteur neuronal avancé analyse chaque genre et son en temps réel, séparant l’audio en voix, en musique et en effets grâce à un traitement avancé basé sur les objets. Chaque élément est ensuite rematricé avec une optimisation par l’apprentissage profond pour assurer la clarté des voix et la profondeur de la musique. Plongez dans un son qui semble vivant.
Vue rapprochée du processeur IA alpha 11 de troisième génération de LG illuminé, représentant le traitement avancé du son par l’IA.
AI Sound Pro+
La technologie de séparation des objets par l’AI rematrice les voix pour un son et des voix clairs
Alimentée par le moteur neuronal alpha 11, la technologie AI Upmix avec Clear Voice Pro+ applique un traitement audio d’apprentissage profond pour séparer et rematricer les voix, la musique et les effets avec précision. En combinant la séparation des objets et la reconnaissance des genres, elle améliore la clarté des voix et élargit l’étendue spatiale, pour un son vivant, équilibré, intelligent et immersif.
La barre de son H7 du système Sound Suite de LG est placée sous un téléviseur qui émet des ondes sonores rayonnantes vers le haut, vers l’avant et sur les côtés, illustrant la technologie AI Upmix du processeur alpha 11.
*Le surmixage en 9.1.6 canaux n’est disponible que pour le contenu Dolby Atmos.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Calibration intelligente de la pièce professionnelle
L’AI comprend votre espace pour optimiser le son
Grâce à la technologie de calibration acoustique de la pièce, le système analyse votre espace et ajuste chaque canal pour créer un équilibre optimal. Cela garantit un son ambiophonique précis et immersif adapté à votre environnement.
Vue descendante d’un salon avec des ondes sonores circulaires qui se propagent uniformément à partir de la barre de son H7 du système Sound Suite de LG, illustrant la calibration de la pièce.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Dolby Atmos
Faites l’expérience de la technologie Dolby Atmos à grande échelle
Le haut-parleur H7 offre un son Dolby Atmos intégral de manière autonome, sans haut-parleurs supplémentaires. Faites l’expérience d’un son clair et multidimensionnel qui remplit votre espace, le tout à partir d’un seul appareil.
Un salon avec des ondes sonores courbées provenant d’une barre de son Sound Suite de LG avec un système de son ambiophonique prenant en charge la technologie Dolby Atmos FlexConnect pour le téléviseur.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Enceintes Peerless
Des basses puissantes inspirées par le legs de Peerless
La barre de son H7 du système Sound Suite est équipée de huit haut-parleurs pleine portée de Peerless. Positionnés stratégiquement à l’avant, sur les côtés et sur le dessus, ils remplissent chaque coin de votre espace d’un son riche et immersif. Quatre caissons de basses intégrés et huit récupérateurs passifs fonctionnent ensemble pour offrir des basses puissantes et des couches sonores dynamiques.
Barre de son H7 du système Sound Suite de LG offrant des basses puissantes et une scène sonore élargie grâce aux enceintes intégrées de Peerless
Une expérience audio plus qu’immersive – jusqu’à 13.1.7 canaux
Faites l’expérience d’un son ambiophonique cinématique grâce à Dolby Atmos FlexConnect, en associant la barre de son H7 aux modèles M7, M5 et W7. Alors que la barre de son H7 seule offre un son spatial 9.1.6, la configuration élargie va encore plus loin pour vous permettre de créer un environnement sonore de 13.1.7 canaux à couper le souffle.
Un salon équipé de haut-parleurs du système Sound Suite de LG, d’une barre de son et d’un caisson de basses émettant des ondes sonores rythmiques pour créer un système de cinéma maison Dolby Atmos.
*Le son spatial 9.1.6 n’est activé que lorsque du contenu Dolby Atmos est en cours de lecture.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Écran OLED intelligent pour une commande intuitive et sans effort
Un écran OLED de 1,3 po à l’avant présente l’état des appareils, les modes et les détails du contenu avec une clarté exceptionnelle. Il s’assombrit ou s’éteint automatiquement pour que vous puissiez regarder sans interruption, ou reste allumé pour un accès instantané en cas de besoin. Conçu pour des interactions sans effort, il complète la forme minimaliste et sophistiquée de la barre de son H7 avec une intelligence subtile.
Conception haut de gamme avec détails en aluminium
La forme minimaliste de la barre de son H7 présente des détails en aluminium fabriqués avec précision qui s’harmonisent aux accents de tissu noir profond. Un éclairage subtil et une disposition équilibrée des haut-parleurs rehaussent à la fois le son et la conception, en intégrant de manière transparente technologie et sophistication dans n’importe quel espace.
1) Vue rapprochée de la barre de son H7 du système Sound Suite noire vue du dessus, légèrement inclinée, de manière à mettre en valeur sa conception haut de gamme et ses détails en aluminium. 2) Vue détaillée du dessus de la barre de son du système Sound Suite de LG sur une surface noire, avec un éclairage orange subtil en dessous. 3) Vue latérale de la barre de son H7 du système Sound Suite de LG avec des détails en aluminium fabriqués avec précision et des accents en tissu noir profond.
*Les images sont simulées à des fins d’illustration seulement.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
' Deux haut-parleurs et une barre de son du système Sound Suite placés auprès d’un téléviseur pour créer un système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite.
Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Suite 7 Pro
|Système Immersive Suite 5 Pro
|Système Immersive Suite 7
|Système Immersive Suite 5
|Système Cinema Suite 7
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 5 Pro
Système Immersive Suite 7
Système Immersive Suite 5
Suite Cinéma 7
|Processeur AI
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Expérience sonore
|3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Configuration d'immersion de base
|Canaux et haut-parleurs
|13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs
|5.1.3 canaux avec 13 haut-parleurs
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|O
|O
|O
Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite se trouve la barre de son H7, un système audio tout-en-un doté d’un processeur AI alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalité Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs pleine gamme.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la fonctionnalité DAFC et est doté des technologies Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
Caisson de basses W7
Module de basses qui prend la fonctionnalité DAFC en charge et est doté d’un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
