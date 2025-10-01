About Cookies on This Site

Haut-parleur M5 Sound Suite : Haut-parleur sans fil à 1.1.1 canal avec expériences de son spatial et Dolby Atmos FlexConnect

Haut-parleur M5 Sound Suite : Haut-parleur sans fil à 1.1.1 canal avec expériences de son spatial et Dolby Atmos FlexConnect

M5
principales caractéristiques

  • Positionnement flexible des haut-parleurs
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Son AI Pro
  • Calibration intelligente de la pièce professionnelle
  • LG ThinQ
Plus
Haut-parleur sans fil M5 du système Sound Suite de LG avec une conception noire texturée et un indicateur rouge pour des systèmes de son ambiophonique immersifs

Une performance polyvalente avec une capacité d’extension flexible – haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG

Le modèle M5 est un haut-parleur haut de gamme de la famille Sound Suite de LG, qui combine les principaux atouts de la gamme, y compris l’optimisation du son dans l’espace grâce à la technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), la technologie Sound Follow ainsi qu’une souplesse de positionnement et d’extension. Alimenté par la technologie AI Sound Pro, il s’adapte intelligemment à tous les espaces pour offrir un son Dolby Atmos riche et multidimensionnel, le tout dans une forme élégante et polyvalente conçue pour des environnements variés.

En savoir plus

1) Le système Sound Suite de LG avec la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 2) Un haut-parleur du système Sound Suite de LG émet des ondes sonores dorées, illustrant la technologie AI Sound Pro pour un système audio maison optimisé. 3) Les haut-parleurs du système Sound Suite de LG sont disposés près d’un téléviseur, soulignant l’utilisation polyvalente des systèmes audio maison.

* Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.

* Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être illustrés, et l’aspect réel du produit peut varier.

* La technologie Sound Follow peut uniquement être utilisée lorsque l’appareil est connecté à la barre de son H7.

Dolby Atmos FlexConnect

Placez-le n’importe où pour vivre l’expérience Dolby partout

La technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) détecte l’emplacement de chaque haut-parleur de façon intelligente, qu’il soit placé librement ou qu’il vienne d’être ajouté dans la pièce, et optimise les signaux audio en temps réel pour offrir un son riche et immersif dans tout votre espace.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Le système Sound Suite de LG doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique.

* La prise en charge de la technologie Dolby Atmos FlexConnect par les haut-parleurs M7/M5 du système Sound Suite n’est disponible que lorsque ceux-ci sont connectés à un téléviseur compatible ou à la barre de son H7 du système Sound Suite.

* Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction puisse être activée.

* Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être illustrés, et l’aspect réel du produit peut varier.

* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.

Expérience audio immersive alimentée par le legs de Peerless et la technologie Dolby Atmos

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Enceintes Peerless

Audio spatial inspiré par le legs de Peerless, alimenté par un haut-parleur avant et un haut-parleur à rayonnement par le haut

Un son clair et riche provient du réseau de haut-parleurs avant, qui comprend un haut-parleur d’aigus avec diaphragme de soie et un caisson de basses. Assorti à un haut-parleur à rayonnement vers le haut qui réfléchit le son sur le plafond, il crée un son 3D immersif qui remplit tout l’espace.

Haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG avec réseaux de haut-parleurs Peerless avant et à rayonnement vers le haut offrant une expérience sonore 3D immersive

Dolby Atmos

Faites l’expérience de la technologie Dolby Atmos à grande échelle

Le haut-parleur M5 offre un son Dolby Atmos intégral de manière autonome, sans haut-parleurs supplémentaires. Faites l’expérience d’un son clair et multidimensionnel qui remplit votre espace, le tout à partir d’un seul appareil.

* Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

Son AI Pro

Reconnaissance des genres en temps réel pour des performances audio optimisées

La technologie Son AI Pro procède à une analyse avancée des signaux pour déterminer en temps réel si vous écoutez une discussion, de la musique ou un film. Elle ajuste ensuite la clarté, l’équilibre et la profondeur spatiale en fonction de profils propres à chaque genre, offrant ainsi un son qui s’adapte à chaque scène de façon intelligente.

Calibration de la pièce professionnelle pour un son adapté à votre espace

La puissance sonore est adaptée à votre pièce grâce à la mesure des caractéristiques acoustiques de l’espace. Vous obtenez ainsi un son clair et bien équilibré qui semble naturel dans toute la pièce.

Vue descendante d’un salon avec des ondes sonores circulaires qui se propagent uniformément entre le haut-parleur et la barre de son, illustrant la calibration de la pièce

* Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

Utilisation polyvalente

Utilisez-le comme un haut-parleur autonome pour une écoute personnelle, connectez-le à votre téléviseur pour une installation cinéma maison immersive, ou associez-le à d’autres haut-parleurs pour obtenir un son ambiophonique riche – il s’agit d’un seul appareil offrant une utilisation véritablement polyvalente.

1) Haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG utilisé comme haut-parleur autonome à côté d’un téléphone intelligent. 2) Deux haut-parleurs M5 du système Sound Suite de LG qui créent un haut-parleur stéréo, à côté d’un téléphone intelligent. 3) Haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG associé à une barre de son H7 pour produire un son ambiophonique élargi. 4) Haut-parleurs M5 du système Sound Suite de LG connectés à un téléviseur afin d’améliorer le son immersif à la maison.

Diffusion en continu sans fil

Diffusion intelligente par le Wi-Fi, alimentée par Google Cast et Apple AirPlay 2

Diffusez votre contenu en continu par le Wi-Fi et obtenez un son cohérent de haute qualité que vous pouvez commander en toute facilité sur toutes les plateformes.

Haut-parleur du système Sound Suite de LG avec Apple AirPlay 2 et Google Cast pour une diffusion facile du contenu par le Wi-Fi.

Une personne tient un téléphone intelligent sur lequel l’application LG ThinQ est ouverte, montrant un contrôle facile du système Sound Suite de LG.

Une personne tient un téléphone intelligent sur lequel l’application LG ThinQ est ouverte, montrant un contrôle facile du système Sound Suite de LG.

LG ThinQ

Commande pratique grâce à l’application LG ThinQ

Téléchargez l’application LG ThinQ pour commander diverses fonctionnalités du système Sound Suite, comme le volume et la connectivité. Vous pouvez également configurer et gérer la technologie DAFC pour tous les produits du système Sound Suite à partir d’un seul endroit, directement dans l’application.

Vue du dessous d’un haut-parleur sans fil du système Sound Suite de LG mettant en évidence la base robuste et le raccordement au pied.

Vue du dessous d’un haut-parleur sans fil du système Sound Suite de LG mettant en évidence la base robuste et le raccordement au pied.

Socle de plancher

Conçu pour une installation épurée et sophistiquée

Jumelez le haut-parleur à un socle de plancher pour profiter d’une intégration parfaite dans votre espace. La gestion intégrée des câbles permet de tout ranger et organiser, pour une apparence soignée et sans encombrement.

Une vidéo montre que le système Sound Suite peut être placé librement pour créer différentes combinaisons.

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

Créez votre combinaison idéale

Choisissez entre les produits H7, M7, M5 et W7 pour créer une configuration adaptée à votre style et à vos préférences. Quelle que soit la manière dont vous disposez les haut-parleurs, le système Sound Suite optimise automatiquement le son pour vous.

* Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.

Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.

* Les modèles qui prennent en charge la technologie DAFC sont les téléviseurs OLED des séries C et G en 2025. La technologie sera intégrée à tous les téléviseurs OLED et QNED en 2026.

La liberté de se connecter directement au téléviseur

Connectez vos haut-parleurs directement au téléviseur sans barre de son. Jumelez-les aux téléviseurs OLED et QNED compatibles avec la technologie DAFC pour vivre une expérience audio immersive qui remplit la pièce.

Table Caption
FonctionnalitéSystème Stereo Suite 7 ProSystème Stereo Suite 7Système Stereo Suite 5
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 7 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Système Stereo Suite 7
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
Système Stereo Suite 5
Processeur AIXXX
Expérience sonoreVéritable son stéréo ambiophoniqueVéritable son stéréo ambiophoniqueVéritable son stéréo ambiophonique
Canaux et haut-parleursJusqu’à 8.1.2 canaux avec 15 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 14 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)Jusqu’à 6.1.2 canaux avec 12 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
Liste de produitsM7 (2) + W7M7 (2) M5 (2)
Taille du téléviseurPlus de 65 poPlus de 65 poPlus de 55 po
Dolby Atmos FlexConnectOffert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
Technologie Sound FollowXXX
Calibration intelligente de la pièce professionnelleOOO
Deux haut-parleurs et une barre de son du système Sound Suite placés auprès d’un téléviseur pour créer un système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.

Deux haut-parleurs et une barre de son du système Sound Suite placés auprès d’un téléviseur pour créer un système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.

* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.

Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite

Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs. 

Table Caption
FonctionnalitéSystème Immersive Quad Suite 7Système Immersive Quad Suite 7 ProSystème Immersive Quad Suite 5 ProSystème Immersive Quad Suite 7Système Immersive Quad Suite 5Suite Cinéma 7
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Système Immersive Quad Suite 7
'LG Immersive Suite 7 pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Système Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Système Immersive Quad Suite 5 pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Système Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 5, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Système Immersive Quad Suite 5
LG Cinema Suite 7, a set of classic home stereo audio system featuring a Sound Suite soundbar and woofer
Suite Cinéma 7
Processeur AIProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième génération
Expérience sonore3D intégral avec 4 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursConfiguration d'immersion de base
Canaux et haut-parleurs13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs5.1.3 canaux avec 13 haut-parleurs
Liste de produitsH7 + M7 (4) + W7H7 + M7 (2) + W7H7 + M5 (2) + W7H7 + M7 (2)H7 + M5 (2)H7 + W7
Taille du téléviseurPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 poPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 poPlus de 65 po
Dolby Atmos FlexConnectOffertOffertOffertOffertOffertOffert
Technologie Sound FollowOOOOOO
Calibration intelligente de la pièce professionnelleOOOOOO

