Haut-parleur M5 Sound Suite : Haut-parleur sans fil à 1.1.1 canal avec expériences de son spatial et Dolby Atmos FlexConnect

* Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.

* Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être illustrés, et l’aspect réel du produit peut varier.

* La technologie Sound Follow peut uniquement être utilisée lorsque l’appareil est connecté à la barre de son H7.