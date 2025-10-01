We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Caisson de basses W7 du système Sound Suite : Caisson de basses sans fil pour des basses profondes et immersives
*Reçoit et émet un signal sonore appliqué à l’IA à partir d’un appareil connecté, mais n’a pas de processeur AI intégré.
Basses profondes de 25,9 Hz avec un positionnement flexible – caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG
Le modèle W7 est le caisson de basses de la gamme Sound Suite de LG doté d’un haut-parleur Peerless de 8 po qui offre des basses ambiophoniques très profondes pouvant aller jusqu’à 25,9 Hz. Sa conception polyvalente permet de le positionner à la verticale et à l’horizontal pour l’adapter à votre configuration et à votre espace.
1) Le système Sound Suite de LG est placé dans un salon. On peut constater la flexibilité de positionnement des haut-parleurs pour obtenir un système audio maison immersif. 2) Le système Sound Suite de LG doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 3) Vue rapprochée du caisson de basses W7 du système de son Sound Suite de LG avec l’amplificateur montrant des performances de basses profondes atteignant 29,5 Hz.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe Dolby Atmos FlexConnect, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
Basses profondes allant jusqu’à 25,9 Hz
Tirant parti du legs centenaire de Peerless en matière d’innovation audio, le caisson de basses de 8 po dans son enceinte de 22 litres réglée avec précision offre des basses puissantes et à rendement élevé avec un contrôle remarquable et une distorsion minimale. Chaque note résonne de manière puissante et précise, créant une base immersive que vous pouvez sentir autant qu’entendre.
Caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG avec contrôle de précision des basses profondes pour les systèmes de son ambiophonique sans fil
*Le réglage du niveau et de la phase du caisson de basses est pris en charge lorsqu’il est connecté à un téléviseur.
Connectez votre caisson de basses W7 à votre téléviseur sans fil
Aucun appareil supplémentaire requis pour une configuration sans tracas. Élargissez facilement votre installation audio et remplissez votre espace d’un son immersif et cinématographique.
Le caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG est placé sous un téléviseur avec une barre de son pour montrer à quel point il est facile d’élargir le son sans fil pour obtenir un système audio stéréo maison immersif.
*Les modèles qui prennent en charge la technologie DAFC sont les téléviseurs OLED des séries C et G en 2025. La technologie s’étendra à tous les téléviseurs OLED et QNED de 85 po ou plus en 2026.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
Conçu pour s’intégrer parfaitement à votre espace
Qu’il soit placé de manière horizontale ou verticale, le caisson de basses W7 s’adapte sans effort à votre environnement. Sa capacité de positionnement flexible garantit une qualité sonore constante et une intégration parfaite dans votre espace intérieur, afin d’offrir une esthétique propre et moderne qui semble avoir été conçue pour votre maison.
Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.
La liberté de se connecter directement au téléviseur
Connectez vos haut-parleurs directement au téléviseur sans barre de son. Jumelez-les aux téléviseurs OLED et QNED compatibles avec la technologie DAFC pour vivre une expérience audio immersive qui remplit la pièce.
|Features
|Système Stereo Suite 7 Pro
|Système Stereo Suite 7
|Système Stereo Suite 5
Système Stereo Suite 7 Pro
Système Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 5
|Processeur AI
|X
|X
|X
|Expérience sonore
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Canaux et haut-parleurs
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 15 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 14 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 6.1.2 canaux avec 12 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Liste de produits
|M7 (2) + W7
|M7 (2)
|M5 (2)
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 55 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Sound Follow
|X
|X
|X
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
' Deux haut-parleurs et une barre de son du système Sound Suite placés auprès d’un téléviseur pour créer un système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.
Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite.
Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Suite 7 Pro
|Système Immersive Suite 5 Pro
|Système Immersive Suite 7
|Système Immersive Suite 5
|Système Cinema Suite 7
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 5 Pro
Système Immersive Suite 7
Système Immersive Quad Suite 5
Suite Cinéma 7
|Processeur AI
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Expérience sonore
|3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Configuration d'immersion de base
|Canaux et haut-parleurs
|13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs
|5.1.3 canaux avec 13 haut-parleurs
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|O
|O
|O
Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite se trouve la barre de son H7, un système audio tout-en-un doté d’un processeur AI alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs pleine gamme.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la fonctionnalité DAFC et est doté des technologies Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
Caisson de basses W7
Module de basses qui prend en charge la technologie DAFC et est doté d’un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
