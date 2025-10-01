Caisson de basses W7 du système Sound Suite : Caisson de basses sans fil pour des basses profondes et immersives

*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

*Les modèles qui prennent en charge la technologie DAFC sont les téléviseurs OLED des séries C et G en 2025. La technologie s’étendra à tous les téléviseurs OLED et QNED de 85 po ou plus en 2026.

*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.