Moniteur de jeu LG UltraGearMC 27 pouces OLED de 4ᵉ génération 280 Hz QHD │ 27GX700A avec VESA DisplayHDRMC True Black 500

27GX700A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view
rear perspective view
side view
side view of a tilted monitor
+15 degree side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
principales caractéristiques

  • Écran OLED QHD 27 pouces (2560 x 1440)
  • VESA DisplayHDRMC True Black 500
  • OLED avec taux de rafraîchissement de 280 Hz
  • Temps de réponse de 0,03 ms (GtG)
  • Compatible NVIDIAMD G-SYNCMD / Certifié VESA AdaptiveSync / AMD FreeSyncMC Premium Pro
  • Design d’éclairage hexagonal avec support en L optimisé pour économiser l’espace
Plus
Image du logo UltraGear™ OLED GX7

Image du logo UltraGear™ OLED GX7



Notre tout premier OLED gaming de 4ᵉ génération
moniteur avec True Black 500

Image avant du moniteur de jeu UltraGear™ OLED 27GX700A.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

L’OLED le plus lumineux de LG offrant une expérience visuelle parfaite avec Perfect Black, Perfect Color, 100% Color Fidelity et Perfect Reproduction vérifiés. Parmi les autres fonctionnalités clés figurent VESA DisplayHDR™ True Black 500, DCI-P3 99,5% et un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 280 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms (GtG).
Le mot ‘DISPLAY’ en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre avec un fin contour rectangulaire s’étendant depuis la gauche.

Le mot ‘DISPLAY’ en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre avec un fin contour rectangulaire s’étendant depuis la gauche.

Présentation du OLED de 4ᵉ génération le plus lumineux de LG*

Découvrez le tout premier moniteur de jeu de LG équipé de l’OLED de 4ᵉ génération avec la technologie révolutionnaire Primary RGB Tandem, atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale pour un gameplay visiblement plus clair. Lors de scènes de jeu rapides ou exposées au soleil, l’APL amélioré et l’ABL réduit permettent de maintenir une luminance constante sans atténuer les éléments visuels critiques. Avec UL Verified Perfect Black et VESA DisplayHDRMC True Black 500, cet OLED nouvelle génération offre le contraste et la clarté dont les joueurs ont besoin pour réagir plus rapidement, voir davantage et rester immergés dans chaque image.

Un moniteur de jeu haut de gamme affiche une scène de jeu fantastique spectaculaire mettant en scène un guerrier encapuchonné devant une chaîne de montagnes enneigées. Le moniteur est posé sur un bureau élégant dans un appartement en hauteur, avec une vue sur la skyline de la ville au coucher du soleil en arrière-plan. Autour du moniteur se trouvent des enceintes, un clavier, un casque, une horloge et de petites figurines, illustrant une configuration de jeu immersive et stylée.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*En août 2025, parmi tous les modèles LG utilisant le WOLED avant l’OLED de 4ᵉ génération, le 27GX700A offre la luminosité la plus élevée.

Éclat de l’OLED de nouvelle génération

Équipé de l’OLED Primary RGB Tandem de 4ᵉ génération, le 27GX700A offre des images plus lumineuses tout en consommant moins d’énergie que les OLED de 3ᵉ génération—atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale. Sa structure avancée RGB à 4 couches produit un contraste plus profond, des détails plus nets et une précision des couleurs impressionnante. Profitez d’ombres plus claires, d’une immersion totale et d’une cohérence visuelle dans chaque image—conçu pour le gaming sérieux.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Expérience visuelle parfaite certifiée UL, constante à la fois en conditions de faible et de forte luminosité

Perfect black

Perfect Black est certifié UL et offre des niveaux de noir véritable pour améliorer la perception de la luminosité et du contraste, que l’environnement soit lumineux ou sombre.

Perfect color & 100% color fidelity

Perfect Color et 100 % Color Fidelity garantissent une reproduction précise des couleurs même dans des conditions d’éclairage variables, allant de la faible luminosité aux environnements très éclairés.

Perfect reproduction

La Perfect Reproduction certifiée UL assure que le contenu réel du jeu est fidèlement rendu à l’écran, en conservant les couleurs et les détails prévus dans des environnements à la fois sombres et lumineux. Contrairement aux métriques basées sur des images statiques, cette certification reflète la précision de reproduction du contenu dans des conditions réelles.

Trois labels de certification mettant en avant les performances de l’OLED LG : niveaux de noir certifiés UL inférieurs à 0,24 nit jusqu’à 500 lux, cohérence des couleurs certifiée UL supérieure à 99 % jusqu’à 500 lux, et certification Intertek pour 100 % de fidélité des couleurs jusqu’à 500 lux basée sur 125 motifs colorés.

Trois labels de certification mettant en avant les performances de l’OLED LG : niveaux de noir certifiés UL inférieurs à 0,24 nit jusqu’à 500 lux, cohérence des couleurs certifiée UL supérieure à 99 % jusqu’à 500 lux, et certification Intertek pour 100 % de fidélité des couleurs jusqu’à 500 lux basée sur 125 motifs colorés.

Comparaison côte à côte de la qualité d'affichage entre un écran non-WOLED et un WOLED de 4ᵉ génération, montrant une luminosité, des couleurs et une clarté améliorées sur le côté droit grâce à la technologie WOLED de 4ᵉ génération. Le moniteur est posé sur un bureau avec une manette de jeu, un clavier et un casque.

Détails approfondis avec VESA DisplayHDRMC True Black 500

Découvrez une profondeur inégalée et un réalisme vibrant grâce à VESA DisplayHDRMC True Black 500, offrant une expression des noirs détaillée même dans les scènes les plus sombres. Avec l’espace colorimétrique DCI-P3 99,5 % (Typ.), le moniteur garantit que les couleurs sont affichées avec un niveau de détail réaliste, le plus proche possible de l’intention originale.

Un guerrier lourdement armuré se tient dans une caverne sombre et rocheuse, brandissant une épée incandescente et flamboyante. Devant lui, un torrent massif de lave en fusion s’écoule du plafond de la caverne, projetant une lumière orange vive et intense sur la scène. Le contraste entre l’obscurité de la caverne et le feu ardent accentue le style visuel dramatique et cinématographique du jeu.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Technologies avancées de confort visuel certifiées par cinq vérifications UL

Dotées de AGLR (Anti-glare and Low Reflection), les technologies avancées de confort visuel de l’OLED LG WOLED minimisent les reflets gênants et préservent le confort des yeux, offrant des performances de jeu cristallines avec une clarté constante. Grâce aux certifications UL dans des domaines clés—limitant l’exposition à la lumière bleue nocive et empêchant les distractions liées au scintillement—ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu plus fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou des pièces éclairées par des LED.

Une configuration de bureau de jeu futuriste avec un grand moniteur affichant un personnage blindé de science-fiction. Le bureau comporte une manette, des enceintes, un clavier mécanique et des figurines. Plusieurs certifications UL et Eyesafe pour écran sans scintillement, sans éblouissement, faible lumière bleue et sécurité oculaire sont affichées en bas de l’image.

*Toutes les images présentées sont simulées à des fins d’illustration uniquement.

*Les OLED LG WOLED ont été certifiés par UL comme étant sans scintillement, sans éblouissement gênant et à faible lumière bleue.

*Numéros de certificat : Écran sans scintillement (OLED) - A196009, Sans éblouissement gênant - V563481 (conditions de UGR < 22), Solution matérielle faible lumière bleue Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier en fonction de l’environnement informatique ou des conditions d’utilisation de l’utilisateur.

Protection de l’OLED via l’On-Screen Display

Grâce à l’On-Screen Display, vous pouvez ajuster la luminosité de l’OLED et activer des paramètres de protection pour prévenir les images résiduelles ou le burn-in, vous permettant ainsi de profiter plus longtemps d’une qualité d’image OLED supérieure. De plus, les joueurs peuvent facilement personnaliser leur configuration de jeu pour des performances optimales.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Comment utiliser l’On-Screen Display

Profitez d’un accès fluide à vos fonctionnalités préférées, que vous soyez en pleine session de jeu ou en navigation ! Localisez le joystick situé au centre de votre moniteur. Appuyez sur le bouton du joystick pour faire apparaître le menu principal de l’interface de jeu.

Luminosité

Luminosité maximale

Déplacement de l’écran OLED

Dual-Mode

Image de l’interface GUI pour le réglage de la luminosité.

Luminosité

Image de l’interface GUI pour le réglage de la luminosité maximale.

Luminosité maximale

Image de l’interface GUI pour le déplacement de l’écran OLED.

Déplacement de l’écran OLED

Image de l’interface GUI pour le Dual-Mode.

Dual-Mode

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Un burn-in de l’écran peut survenir en mode lumineux.

Le mot ‘SPEED’ en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre avec un fin contour rectangulaire s’étendant depuis la gauche.

Le mot ‘SPEED’ en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre avec un fin contour rectangulaire s’étendant depuis la gauche.

Vitesse fulgurante

Moniteur de jeu LG UltraGear affichant une voiture de Formule 1 à grande vitesse, avec un effet de flou dynamique. Le nombre ‘280 Hz’ est mis en avant, soulignant le taux de rafraîchissement ultra-rapide du moniteur. Le moniteur est présenté sous un angle latéral, mettant en valeur ses performances et son design axé sur la vitesse.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Vitesse fulgurante, plongez dans le jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) réduit le ghosting inversé et offre une réactivité exceptionnelle, vous permettant de profiter d’une expérience de jeu totalement nouvelle.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Sélectionnez le ‘Faster Mode’ pour activer le ‘0,03 ms Response Time’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

Le mot ‘TECHNOLOGY’ en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre avec un fin contour rectangulaire s’étendant depuis la gauche.

Le mot ‘TECHNOLOGY’ en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre avec un fin contour rectangulaire s’étendant depuis la gauche.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Équipé de AMD FreeSyncMC Premium Pro, compatible G-SYNCMD validé par NVIDIA, et certifié VESA AdaptiveSyncMC, ce moniteur offre des images fluides sans déchirures et une faible latence, garantissant une précision et une fluidité de jeu inégalées.

Comparaison d’une image de jeu fluide : l’image de gauche présente des déchirures, tandis que l’image de droite est sans déchirure.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync™ Premium Pro.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Le câble casque 4 pôles est connecté au moniteur.

Sortie casque 4 pôles

Branchez pour un son immersif
Effet sonore

Profitez de vos jeux tout en communiquant par chat vocal grâce à la sortie casque 4 pôles. De plus, bénéficiez d’une immersion renforcée avec le son virtuel 3D via DTS Headphone:X.

*Casques vendus séparément.

Contrôle intelligent et commutation fluide avec LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur pour le jeu comme pour un usage quotidien. Gérez aisément les réglages du moniteur—ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément via une touche de raccourci. L’application permet également de diviser l’écran en 11 dispositions et de lancer votre plateforme de visioconférence en un clic, offrant encore plus de commodité à votre configuration.

Une configuration de bureau de jeu futuriste avec un grand moniteur affichant un personnage blindé de science-fiction. Le bureau comporte une manette, des enceintes, un clavier mécanique et des figurines. Plusieurs certifications UL et Eyesafe pour écran sans scintillement, sans éblouissement, faible lumière bleue et sécurité oculaire sont affichées en bas de l’image.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Cette vidéo est à des fins d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX700A.

*Le logiciel LG Switch nécessite un téléchargement logiciel et manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.

Compact et élégant

Découvrez notre éclairage hexagonal et un design épuré quasi sans bordures, doté d’un socle entièrement ajustable avec rotation, inclinaison, réglage en hauteur et pivot. Un support en L dégagé et une rotation sur large amplitude sont conçus pour minimiser l’espace occupé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées.

Icône de réglage de la rotation.

Rotation

 -30° ~ 30°

Icône de réglage de l’inclinaison.

Inclinaison

-5° ~ 15°

Icône de réglage de la hauteur.

Hauteur

110mm

Icône de pivot.

Pivot

Sens antihoraire

Vue avant et arrière du moniteur de jeu UltraGear™ 27GX700A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Icône HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Displayport icon.

DisplayPort1.4 x1

Avec DSC

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Imprimer

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    2025

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    1200000:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1500000:1

  • Type de panneau

    OLED

  • Pas de pixel [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    280

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    0.03ms (GTG)

  • Taille [cm]

    67.32

  • Taille [pouces]

    26.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSyncMC Premium Pro

  • Changement d’entrée automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • Compteur d’ips

    Oui

  • HDR10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • G-SyncMC de NVIDIA

    Compatible G-SYNC

  • Mode Lecture

    Oui

  • Éclairage à DEL RVB

    Éclairage hexagonal

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Super résolution+

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDR True Black 500

  • TRV

    Oui

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    Oui

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    Oui (1 unité)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    Oui (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    Sortie casque 4 pôles (son + micro)

  • Port USB descendant

    Oui (2 unités / version 3.0)

  • Port USB ascendant

    Oui (1 unité / version 3.0)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (Adaptateur)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Réglages Tilt/Height/Swivel/Pivot

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    820x183x532

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    605,2 x 579,3 x 249,1 mm (haut) / 605,2 x 469,3 x 249,1 mm (bas)

  • Poids à l’expédition [kg]

    12.2kg

  • Poids sans le socle [kg]

    4.8kg

  • Poids avec le socle [kg]

    9.0kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • DisplayPort

    Oui

  • USB de type A vers USB de type B

    Oui

