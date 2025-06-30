Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Une case rouge est placée dessus avec le texte « LG Streaming Week ».

LG Streaming Week

Découvrez les offres spéciales et plongez dans le divertissement

1er septembre - 5 octobre 

Profitez d’offres limitées dans le temps, disponibles uniquement pendant la LG Streaming Week. Débloquez votre offre maintenant avec un avantage spécial. 

Profitez d’une offre spéciale sur votre LG TV

Ouvrez l’application LG Streaming Week pour découvrir d’incroyables offres à durée limitée. La LG Streaming Week offre une série d’avantages spéciaux aux nouveaux propriétaires de LG TV et à ceux qui en possèdent déjà un.

L’écran d’accueil webOS de LG est placé avec une case rouge qui dit « LG Streaming Week »

*Offres valables uniquement sur les modèles 2018-2025 de téléviseurs Smart 4K et 8K, StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go et les moniteurs UHD et WQHD Smart Monitors.

Offres à durée limitée

Explorez et activez les offres spéciales en installant l’application LG Streaming Week sur votre appareil compatible webOS.

Apple TV

Excellents films à louer moins de 4$.

Baby Shark World

Obtenez un pass 1 mois pour Baby Shark World

Blacknut Cloud Gaming

500+ jeux - Obtenez votre premier mois pour 1 $

CosmoGO

Jusqu’à 50 % de réduction sur les films les plus populaires sur CosmoGO

Kanto

Chantez 1 mois gratuitement avec KANTO!

Disney  +

1,99 $/mois pendant 3 mois (Standard avec publicités)

LG Channels

Toutes sortes de spectacles, tous GRATUITS

MUBI

Profitez de 3 mois d’abonnement gratuit

Rakuten Viki

Obtenez 1 mois gratuit de Viki Pass Standard

Shahid

Un mois gratuit

STAGE+

Profitez de 3 mois d’abonnement gratuit

The Jackbox Party Starter

Obtenez votre premier mois pour 1 $

Xbox

Obtenez l’offre Game Pass Ultimate de 7 jours

Comment profiter de vos avantages

Logo LG dans une boîte rouge, numéro 1 en haut à droite
Étape 1

Ouvrez l’application LG Streaming Week sur votre TV.

Icônes de l’application dans une case rouge, numéro 2 en haut à droite
Étape 2

Consultez les offres spéciales de nos partenaires.

LG TV et télécommande dans une case rouge, numéro 3 en haut à droite
Étape 3

Choisissez une offre et profitez des contenus sur LG TV.

Une image de LG TV avec image de remplissage OLED

Découvrez des téléviseurs qui donnent vie à votre contenu

Découvrez des téléviseurs qui donnent vie à votre contenu
Téléviseur Smart de LG affichant l’écran d’accueil webOS avec des applications de divertissement et des éléments d’interface utilisateur LG Channels qui s’étendent dynamiquement vers l’extérieur, mettant en évidence plus de 4 000 applications et les chaînes globales.

webOS pour le divertissement

Profitez de contenus illimités avec webOS

Profitez de contenus illimités avec webOS

*Le contenu, les applications et les offres disponibles peuvent varier en fonction du service, du pays, du produit et de la région.

**Les offres peuvent être clôturées prématurément en raison du nombre limité de coupons.

 

*La collection prend fin le 6 octobre 2025. Nécessite un compte Apple avec un mode de paiement enregistré. Les Modalités s’appliquent.

 

*L’offre prend fin le 5 octobre 2025. L’offre est disponible sur webOS4.0-25 dans l’application LG Streaming Weeks. Le pass d’essai gratuit de 1 mois est valable pour une utilisation unique seulement par les utilisateurs qui obtiennent un code pendant la période promotionnelle. Le plan sera renouvelé au prix normal dans votre région tous les mois jusqu’à annulation. Des conditions générales s’appliquent.

 

*Profitez d’un essai gratuit de 30 minutes, puis continuez pour 1 $ le premier mois, disponible pour les nouveaux abonnés Blacknut sur webOS6.0~25 uniquement. Offre disponible du 1er septembre au 5 octobre. Annulation à tout moment, conditions applicables.

 

*Applicable à tout titre disponible jusqu’à un prix de vente maximum de 6,99 $.

 

*Disponible uniquement sur les téléviseurs Smart de LG pour la LG Streaming Week, du 1er septembre au 5 octobre 2025. Les nouveaux abonnés bénéficient d’une période d’essai gratuite de 30 jours pour un abonnement mensuel ou annuel ; l’abonnement est renouvelé automatiquement au prix de la région pour le plan sélectionné, sauf s’il est annulé avant la fin de la période d’essai. Annulez à tout moment pour éviter les frais. Des conditions s’appliquent

 

*Ce code promo peut être enregistré du 1er septembre au 5 octobre 2025. Offre 1 mois de K-araoke gratuit et ne se renouvelle pas automatiquement. Vous pouvez enregistrer ce code même si la période d’essai de 48 heures a déjà été appliquée. Un seul code promo par compte. Doit être utilisé sans abonnement actif.

 

*Offre disponible sur tous les modèles LG 2018-2025. Valable uniquement pour les nouveaux et les anciens abonnés. Le plan est renouvelé au prix de votre région par mois après la période de promotion. Des conditions s’appliquent.

 

*Abonnement Viki Pass Standard d’un mois gratuit au Canada. Non jumelable à d’autres offres. Limite d’une utilisation par nouveau compte, jusqu’à épuisement de l’offre. Le montant facturé sera ensuite de 9,99 $ CA/mois, sauf en cas de résiliation avant la fin de l’offre. Valable jusqu’au 26/09/2025.

 

*Ce code est valable pour les nouveaux utilisateurs uniquement (sans abonnement actif au moment de l’échange). Ce code est valable pendant 1 mois à partir de l’activation de l’appareil. Les frais d’abonnement normaux seront applicables pour le(s) mois suivant(s) si l’utilisateur ne demande pas la résiliation à temps. Ce code ne peut être revendu, retourné ou échangé contre de l’argent. La promotion Shahid est limitée à un nombre spécifique d’utilisateurs. Cette promotion n’est disponible que dans certains pays. Pour obtenir de l’aide, contactez customersupport@shahid.net 

 

*L’offre est valable pour un abonnement mensuel. Les 3 premiers mois sont gratuits. Ensuite, le prix mensuel complet sera facturé. L’abonnement peut être résilié à tout moment via les paramètres.

 

*Profitez d’un essai gratuit de 30 minutes, puis continuez pour 1 $ le premier mois, disponible pour les nouveaux abonnés sur webOS6.0~25 uniquement. Offre disponible du 1er septembre au 5 octobre. Annulation à tout moment, conditions applicables.

 

*Réclamez la version d’essai du Game Pass Ultimate avant le 15 septembre 2025. Visitez le https://www.xbox.com/redeem avant le 16 septembre 2025 pour profiter de l’offre. Valable uniquement pour les nouveaux membres du Xbox Game Pass. Une méthode de paiement valide est requise. Si vous n’annulez pas, l’abonnement sera renouvelé au prix normal en vigueur à la fin de la période promotionnelle. Limite : un essai par personne/compte.