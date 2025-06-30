We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
86 - 98 pouces LG QNED Téléviseurs Intelligents 4K MiniLED
86 - 98 pouces TV LG QNED
Découvrez les LG QNED TV, y compris les mini-écrans DEL 8K et 4K ultra-grands, équipés de la couleur QNED unique pour une immersion incroyable dans la réalité.
Qu’est-ce qu’un téléviseur qned?
La technologie QNED (Qualified Nano Enhanced Display) offre des couleurs vives et réalistes grâce à la technologie de couleurs exclusive à LG, qui ajoute diverses solutions de couleurs à la technologie basée sur les nanoparticules. Les téléviseurs QNED de LG sont des produits officiellement homologués. Tous les téléviseurs de la série QNED 2025 sont dotés de la technologie de volume des couleurs à 100 %*.
* Les modèles QNED et QNED evo de LG sont dotés de différentes solutions de couleurs qui font appel à la plus récente technologie de grande gamme de couleurs exclusive de LG, qui comprend le remplacement des points quantiques. Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme il a été vérifié de manière indépendante par Intertek.
Volume des couleurs à 100 % : tous les modèles QNED evo (2025) et les téléviseurs QNED (2024) QNED99/90 seulement
Qu’est-ce qu’un téléviseur QNED evo?
QNED evo est la gamme de luxe de la marque de téléviseurs ACL haut de gamme de LG, QNED.
Les téléviseurs de la gamme QNED evo ont non seulement un volume de couleurs certifié à 100 %*, mais sont également munis de MiniDEL contrôlées avec précision par le nouveau processeur Alpha IA et prennent en charge un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 144 Hz**, comme certifié par FreeSync, pour une expérience visuelle fluide et sans latence et une valeur ajoutée différenciée pour le client.
* Les modèles QNED et QNED evo de LG sont dotés de différentes solutions de couleurs qui font appel à la plus récente technologie de grande gamme de couleurs exclusive de LG, qui comprend le remplacement des points quantiques. Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme il a été vérifié de manière indépendante par Intertek.
Volume des couleurs à 100 % : tous les modèles QNED evo (2025) et les téléviseurs QNED (2024) QNED99/90 seulement
*** Sauf QNED85 (NOUVEAU EN 2025) 55 po/50 po (Natif et TRV : 120 Hz)
Quels sont les avantages des téléviseurs qned?
Voici les avantages des téléviseurs QNED :
Couleurs améliorées : Tous les nouveaux téléviseurs QNED de LG sont dotés de la technologie de couleurs QNED dynamiques* et ont un volume de couleurs certifié à 100 %*. Ils offrent ainsi des couleurs plus vives et plus précises. Les téléviseurs QNED de LG prennent en charge un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 144 Hz**, certifié par FreeSync Premium d’AMD, garantissant des images fluides et impeccables sans aucun retard.
Personnalisation haut de gamme : Les téléviseurs QNED evo et QNED sont munis du NOUVEAU processeur IA qui offre une qualité d’image éclatante, un son optimisé et une expérience visuelle réellement personnalisée.
Téléviseur IA de LG :
① Reconnaît votre voix
② Recommande des contenus adaptés à vos préférences
③ Répond à vos questions
④ Résout les problèmes liés au visionnement
⑤ Règle les réglages de l’image et du son en fonction de vos goûts
Toutes ces fonctionnalités sont connectées en toute fluidité et améliorées par la télécommande Magic IA.
Diverses tailles d’écran et conception plus mince : La conception est désormais encore plus mince. Les téléviseurs QNED sont offerts dans un plus large éventail de tailles d’écran, allant de 43 à 100 pouces, ce qui permet aux clients de trouver la solution idéale en fonction de leur espace et de leurs besoins.
* Les modèles QNED et QNED evo de LG sont dotés de différentes solutions de couleurs qui font appel à la plus récente technologie de grande gamme de couleurs exclusive de LG, qui comprend le remplacement des points quantiques. Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme il a été vérifié de manière indépendante par Intertek.
Volume des couleurs à 100 % : tous les modèles QNED evo (2025) et les téléviseurs QNED (2024) QNED99/90 seulement
** Sauf QNED85 (NOUVEAU EN 2025) 55 po/50 po (Natif et TRV : 120 Hz)
Quelle est la différence entre oled et qned?
QNED et OLED sont des technologies d’affichage différentes qui offrent toutes deux une expérience de visionnement unique.
Pour ceux qui sont à la recherche de couleurs plus riches et d’une plus grande clarté, la marque ACL haut de gamme de LG, QNED, est un excellent choix. La technologie QNED (Qualified Nano Enhanced Display) offre des couleurs vives et réalistes grâce à la technologie de couleurs exclusive à LG, qui ajoute diverses solutions de couleurs à la technologie basée sur les nanoparticules. Les téléviseurs QNED de LG sont des produits officiellement homologués. Tous les téléviseurs de la série QNED 2025 sont dotés de la technologie de volume des couleurs à 100 %*.
Offerte sur un large éventail de taille d’écrans, la technologie QNED est idéale pour les amateurs de sport, offrant une expérience de visionnement puissante et immersive à plus grande échelle.
Pour ceux qui veulent une expérience de visionnement suprême, la technologie OLED de LG est un choix parfait pour les cinéphiles et tous ceux qui veulent profiter d’un contenu d’une profondeur cinématographique exceptionnelle. Notre plus récent processeur Alpha IA continue d’impressionner, offrant une image très lumineuse et des noirs parfaits, même dans un environnement très éclairé. Les noirs parfaits** et les couleurs parfaites**, vérifiés par UL, améliorent la luminosité et le contraste grâce à des couleurs précises, que votre pièce soit claire ou sombre.
Et c’est sans compter la technologie OLED de LG, validée par G-sync et FreeSync, qui offre des TRV d’une excellente performance, pour des images impeccables sans déchirements ni saccades.
Pour en savoir plus sur les différences entre les technologies OLED et QNED, consultez notre guide d’achat.
* Par volume de couleurs à 100 %, on entend la performance de l’affichage, qui est équivalente ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3, comme vérifié indépendamment par Intertek.
*
* Les modèles QNED et QNED evo de LG sont munis de différentes solutions de couleurs qui font appel à la plus récente technologie de grande gamme de couleurs exclusive de LG, qui comprend le remplacement des points quantiques. Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme il a été vérifié de manière indépendante par Intertek.
Volume des couleurs à 100 % : tous les modèles QNED evo (2025) et les téléviseurs QNED (2024) QNED99/90 seulement
** L’écran OLED de LG est certifié UL pour le noir parfait, mesuré selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5, dans un environnement d’éclairage intérieur typique (de 200 à 500 lux).
* Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.
La fidélité des couleurs à 100 % et le volume des couleurs à 100 % par rapport à DCI-P3 s’appliquent aux téléviseurs OLED 2025.
L’écran OLED de LG est certifié UL pour les couleurs parfaites, mesurées selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5,
* Par volume de couleurs à 100 %, on entend la performance de l’affichage, qui est équivalente ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3, comme vérifié indépendamment par Intertek.
Quelle est la meilleure télé QNED de LG?
Qualité d’image – QNED92
Le téléviseur QNED92 de LG offre des images époustouflantes et ultra lumineuses grâce aux MiniDEL, ainsi que les couleurs les plus vives de la gamme QNED 2025 grâce à la technologie de couleurs QNED dynamiques Pro.. La gradation précise professionnelle accentue les détails et crée une image réaliste avec une perception de la profondeur.
Le meilleur pour les grands écrans – QNED85
Grâce à des couleurs riches et vives alimentées par les MiniDEL, le modèle QNED85 offre plusieurs tailles entre 50 et 100 pouces, ce qui en fait le meilleur choix pour ceux qui veulent une expérience cinématographique sur grand écran à la maison. Grâce aux nombreuses options, vous trouverez la solution idéale en fonction de votre espace et de vos besoins.
