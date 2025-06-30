QNED et OLED sont des technologies d’affichage différentes qui offrent toutes deux une expérience de visionnement unique.

Pour ceux qui sont à la recherche de couleurs plus riches et d’une plus grande clarté, la marque ACL haut de gamme de LG, QNED, est un excellent choix. La technologie QNED (Qualified Nano Enhanced Display) offre des couleurs vives et réalistes grâce à la technologie de couleurs exclusive à LG, qui ajoute diverses solutions de couleurs à la technologie basée sur les nanoparticules. Les téléviseurs QNED de LG sont des produits officiellement homologués. Tous les téléviseurs de la série QNED 2025 sont dotés de la technologie de volume des couleurs à 100 %*.

Offerte sur un large éventail de taille d’écrans, la technologie QNED est idéale pour les amateurs de sport, offrant une expérience de visionnement puissante et immersive à plus grande échelle.

Pour ceux qui veulent une expérience de visionnement suprême, la technologie OLED de LG est un choix parfait pour les cinéphiles et tous ceux qui veulent profiter d’un contenu d’une profondeur cinématographique exceptionnelle. Notre plus récent processeur Alpha IA continue d’impressionner, offrant une image très lumineuse et des noirs parfaits, même dans un environnement très éclairé. Les noirs parfaits** et les couleurs parfaites**, vérifiés par UL, améliorent la luminosité et le contraste grâce à des couleurs précises, que votre pièce soit claire ou sombre.

Et c’est sans compter la technologie OLED de LG, validée par G-sync et FreeSync, qui offre des TRV d’une excellente performance, pour des images impeccables sans déchirements ni saccades.

Pour en savoir plus sur les différences entre les technologies OLED et QNED, consultez notre guide d’achat.

* Par volume de couleurs à 100 %, on entend la performance de l’affichage, qui est équivalente ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3, comme vérifié indépendamment par Intertek.

* Les modèles QNED et QNED evo de LG sont munis de différentes solutions de couleurs qui font appel à la plus récente technologie de grande gamme de couleurs exclusive de LG, qui comprend le remplacement des points quantiques. Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme il a été vérifié de manière indépendante par Intertek.

Volume des couleurs à 100 % : tous les modèles QNED evo (2025) et les téléviseurs QNED (2024) QNED99/90 seulement

** L’écran OLED de LG est certifié UL pour le noir parfait, mesuré selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5, dans un environnement d’éclairage intérieur typique (de 200 à 500 lux).

* Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

La fidélité des couleurs à 100 % et le volume des couleurs à 100 % par rapport à DCI-P3 s’appliquent aux téléviseurs OLED 2025.

L’écran OLED de LG est certifié UL pour les couleurs parfaites, mesurées selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5,

