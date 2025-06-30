Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
OLED evo
OLED
QNED evo
MiniLED
QNED
NanoCell
Ultra-larges Télés
4K UHD Télés
Accessoires TV
Barres de Son
Son ambiophonique pour cinéma maison
Téléviseur véritablement sans fil

100 pouces et plus Tout à savoir sur les Ultra-larges Télés LG AI

Nos choix pour vous

100 pouces et plus Très grands téléviseurs

Grands et très grands téléviseurs

 

Pour les passionnés de cinéma, les amateurs de sport et les joueurs, les très grands téléviseurs de LG redéfinissent le divertissement à la maison. Avec des tailles d’écran énormes allant de 77 po à 86 po à 100 po , ces grands téléviseurs rendent chaque scène plus grande que nature. Les résolutions 4K et 8K améliorées par l’AI offrent des détails d’une netteté incroyable, tandis que la technologie Dolby Vision IQ optimise les paramètres de l’image en fonction de l’éclairage de la pièce.

 

De plus, le processeur α (alpha) de LG offre une technologie de mise à l’échelle avancée, améliorant les détails et la clarté pour une image nette et éclatante, même sur les très grands écrans.

 

Profitez d’angles de visionnement ultra larges, de couleurs éclatantes et d’une gestion uniforme des mouvements grâce à la technologie TruMotion de LG. Que vous regardiez des superproductions ou du sport en direct, chaque scène est claire et nette. Avec le mode d’optimiseur de jeu, le MAFL et le TRV, les très grands téléviseurs de LG garantissent un jeu fluide et immersif tout en réduisant le décalage.

 

 

Vivez des sensations cinématographiques étonnantes et élargissez votre expérience visuelle grâce aux technologies puissantes et aux conceptions élégantes de LG. Magasinez les téléviseurs OLED , les téléviseurs OLED evo les téléviseurs QNED evo et les téléviseurs QNED en très grand format dès aujourd’hui.

En savoir plus

Votre guichet unique – LG.ca

Découvrez la différence de magasiner directement sur LG.ca!

Se connecter​Rejoignez-nous​

Les nouveaux membres de LG peuvent utiliser le coupon de bienvenue pour leur prochain achat de plus de 500 $.

Bénéficiez de services de connexion gratuits pour les produits sélectionnés.

Nous nous chargeons de ramasser vos vieux électroménagers.

 

Paiements abordables sans intérêts.

Faites vos achats sans tracas grâce à la livraison gratuite.**

Faites vos achats en toute confiance grâce à notre programme d’équivalence des prix.***

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous fournir tout l’aide dont vous avez besoin​.

Obtenir de l’aide\ Sotien