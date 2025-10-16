We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kombinovaná chladnička LG | D | 375 l | Smart Invertorový kompresor | Bílá
Hlavní funkce
- FRESHConverter™- nastavitelná teplota pro skladování masa, ryb či zeleniny
- Smart Diagnosis™- chytrá diagnostika
- DoorCooling+™-rychlejší zchlazení a nižší rozdíly teplot- delší čerstvost potravin
- 10 let záruky na Smart invertorový kompresor
- Total No Frost™+ Multi-Air Flow™- beznámrazová technologie a nižší teplotní rozdíly teplot pro delší čerstvost
Elegantní řešení pro zkrášlení vaší kuchyně
Přetvořte svou kuchyni v elegantním, moderním stylu
Moderní kuchyně s lednicí, která plynule zapadá do okolního nábytku a připomíná vestavěný model.
Dostupná také v dalších barvách
Pro delší čerstvost potravin
*Obrázek produktu je pouze ilustrativní a může se lišit od skutečného produktu.
Maximální komfort ve vaší kuchyni
Chladnička plná čerstvých potravin s otevřenými dveřmi, se stojanem na víno a sklopnou policí.
Pohodlné uskladnění objemných přemetů
Efektivní chlazení a úsporný provoz
Chladnička s účinným chladicím systémem inteligentním invertorovým kompresorem a 10letým záručním štítkem kompresoru.
Časté otázky
Jakou velikost chladničky potřebuji?
I když to závisí na vašem životním stylu, dobré pravidlo je: Kombinovaná chladnička s mrazničkou LG (objem: 340-384L) je běžně dostačující pro malou domácnost o 1-2 lidech; Modely Slim Multi-Door (506-508L) vyhovují 3-4členné rodině; pro větší rodinu doporučujeme prostorné modely LG Multi-Door nebo American Style (objem 625L a véce). Modely Multi-Door poskytují extra široký prostor pro uložení předmětů, jako jsou tácy nebo talíře. V LG si přejeme, aby každý zákazník dostal chladničku, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám a proto nabízíme široký výběr velikostí a typů rámci sortimentu.
Je výhodná kombinovaná chladnička?
Dvoudveřové chladničky známé také jako kombinované chladničky nabízejí pohodlí samostatné mrazicí části pro všechny vaše zmrazené potraviny. Kombinované chladničky LG mají 70 % prostoru v chladničce k 30 % prostoru mrazničky. Toto rozložení vyhovuje většině menších domácností.
Jak změním nastavení teploty na své kombinované chladničce LG?
Pomocí ovládacího panelu na dveřích nebo uvnitř chladničky nastavte požadovanou teplotu pro vaši chladničku či mrazničku. U podporovaných modelů můžete také použít aplikaci LG ThinQ™ na svém smartphonu ke změně nastavení teploty na dálku.
Co znamená, že chladnička je beznámrazová?
Námraza se tvoří, když vodní pára narazí na ledově studené chladicí spirály, poté kondenzuje na vodu, která okamžitě zamrzne. Bezzámrazová chladnička používá časovač k pravidelnému zapínání ohřívací spirály kolem chladicí spirály, aby rozpustil led, čímž se automaticky zabrání hromadění námrazy.
Všechny specifikace
INFORMACE O SHODĚ
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
