Volně stojící myčka nádobí LG | C | 14 sad nádobí | QuadWash™ | Stříbrná
Informační list výrobku

Volně stojící myčka nádobí LG | C | 14 sad nádobí | QuadWash™ | Stříbrná

Informační list výrobku

Volně stojící myčka nádobí LG | C | 14 sad nádobí | QuadWash™ | Stříbrná

DF355FV
Front view of 60cm QuadWash™ Freestanding Dishwasher Silver with Easy Rack™ Plus and LG ThinQ™. ({Sales Model Code})
front open view with dish
USP image for quad wash
USP image for lg thinq
USP image for easy rack plus
interior shot featuring lg dishwasher
interior shot featuring lg dishwasher
detailed view of the display
left side view
right side view
side view
back view
Hlavní funkce

  • LG ThinQ™– inteligentní funkce přes Wi-Fi
  • Automatické otevření dvířek
  • Systém QuadWash™ se 4 ostřikovacími rameny
  • Flexibilní plnění EasyRack+™
  • Energetická účinnost třídy C
Další
VýkonPohodlí Smart Design

Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?

Intenzivní proudy vody z ramen myčky v detailním záběru.

Čisté z každého úhlu

Díky ramenům s více směry pohybu a vysokotlakým tryskám zajišťuje QuadWash™ maximální účinnost mytí.

Interiér kuchyně s částečně otevřenou myčkou a aplikací LG ThinQ™ zobrazující oznámení o dokončení cyklu.

Maximální pohodlí

Stáhněte si nové mycí programy pro své hrnce, pánve, skleněné nádobí a další z aplikace LG ThinQ™.

Představuje prostorný design volně stojící myčky nádobí LG, která pojme širokou škálu nádobí

EasyRack™Plus

Maximální flexibilita

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Certifikováno TÜV

 Odstraní 99,99 % běžných bakterií v domácnosti.

* Výsledky založené na testu TUV s modelem LG DB475TXS. Test byl proveden programem Eco s použitím 6 druhů bakterií (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). Výsledek se může lišit podle skutečného použití.

Úsporné mytí

Užijte si myčku nádobí, která vám pomůže žít energeticky úspornějším životem.

Volně stojící myčka nádobí LG s energetickou třídou C

Volně stojící myčka nádobí LG s energetickou třídou C

QuadWash™

Výkonné a jemné mytí

QuadWash™ využívá čtyři vícesměrná ramena k důkladnému sprchování každé položky, zatímco Dual Zone Wash umožňuje zvolit různé úrovně tlaku pro horní a spodní patro.

Footage of intense water streams from rotating dishwasher blades in close-up.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. 

Dvouzónové mytí

Intenzitu vody pro horní a spodní koš nastavte odděleně, abyste mohli jemně umýt sklenice a důkladně vydrhnout hrnce či pánve v jedné dávce.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. 

EasyRack™Plus

Maximální flexibilita

Tento systém přihrádek, který se snadno plní i ve spěchu, je možné upravit tak, aby si poradil s nádobím všech velikostí.

Ukázka, jak upravit koše volně stojící myčky nádobí LG tak, aby se do nich vešly různé druhy nádobí.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Třetí stojan

Na příbory či kuchyňské náčiní

Třetí stojan vám poskytne více prostoru pro uložení všeho od dlouhých příborů až po nadměrné kuchyňské náčiní, včetně špachtlí, lžic, kleští a dalších věcí.

Ukázka uspořádání špachtlí, lžíc, vidliček a nožů ve 3. koši volně stojící myčky nádobí LG.

Ukázka uspořádání špachtlí, lžíc, vidliček a nožů ve 3. koši volně stojící myčky nádobí LG.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. 

Výkonná a tichá

Kvaltině umyto bez zbytečného hluku.

Muž čte knihu u kuchyňského ostrůvku, zatímco v pozadí běží volně stojící myčka nádobí LG.

Muž čte knihu u kuchyňského ostrůvku, zatímco v pozadí běží volně stojící myčka nádobí LG.

*Výše uvedený obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Může se lišit od skutečného produktu.

*Hladina hluku: 41 dB nebo nižší, na základě výsledků interních testů společnosti LG.

*Na základě výsledků interních testů (hladina akustického výkonu, měření PWL) v režimu ECO + úspora energie + nastavení volby AOD (leden 2019).

*Hladiny hluku jsou měřeny jako průměr za celý cyklus myčky nádobí, včetně fází předmytí, hlavního mytí, oplachování a sušení.

*Hladiny hluku se mohou lišit v závislosti na provozním cyklu a podmínkách používání.

*2 roky na díly a práci + 8 let na motor (pouze díly).

LG ThinQ™

Připojte se a buďte smart.

Nechte se upozornit na dokončení mycího programu prostřednictvím aplikace LG ThinQ™.

Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.

Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.

*Výše uvedený obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Může se lišit od skutečného produktu.

*Pro použití této funkce je nutné nainstalovat aplikaci LG ThinQ z Obchodu Play pro operační systém Android (7.0 nebo vyšší) nebo Obchodu AppStore pro iOS (12.0 nebo vyšší) a produkt zaregistrovat a připojit.

*Při prvním připojení k myčce musí být ve stejném prostředí Wi-Fi a poté musí vždy fungovat v registrovaném prostředí Wi-Fi.

Více možností mytí na dosah ruky

Stáhněte si nové mycí programy z aplikace LG ThinQ™ a užijte si více možností.

Buďte smart

Přizpůsobte si nastavení myčky nádobí pomocí aplikace LG ThinQ™ ve svém chytrém telefonu.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. 

Inovativní design

Kuchyň s myčkou, troubou, digestoří a indukční varnou deskou LG.

Styl a harmonie

Nerezový vnitřek myčky.

Z nerezové oceli

Dvířka myčky se automaticky otevřou po dokončení mycího cyklu, aby se nádobí přirozeně vysušilo.

Automatické otevření dvířek

FAQ

Q.

Jaký druh mycího prostředku bych měl použít pro myčku?

A.

Pro myčky nádobí byste měli používat mycí prostředky určené pro myčky nádobí, nikoli běžné mycí prostředky. Existují tři typy takových detergentů: prášek, tekutý a tabletový. Každý prací prostředek může mít různé rychlosti rozpouštění a čisticí schopnosti v závislosti na typu pracího prostředku a výrobci, proto si nezapomeňte zkontrolovat informace o produktu a používejte doporučené množství pracího prostředku uvedené výrobcem na základě vloženého množství a znečištění.

Q.

Musím před použitím myčky nádobí předmýt?

A.

Myčky nádobí LG využívají silný proud vody mycích ramen QuadWash™ spolu s technologií TrueSteam™ k důkladnému mytí nádobí bez nutnosti předmytí. Lehké předmytí pouze vodou k odstranění velkých částeček jídla z nádobí však může pomoci s jeho účinnějším čištěním. Získejte maximum z čisticích schopností vaší myčky předmytím podle potřeby. Stačí odstranit velké zbytky jídla a ihned naplnit myčku.

Q.

aký je chytrý způsob plnění myčky nádobí?

A.

Spodní koš: Hrnce a pánve naložené dnem vzhůru, jídelní talíře, polévkové talíře a dezertní talíře

 

Střední koš: Sklenice, šálky, podšálky a sklenice na víno

 

Horní koš: Příbory, jako jsou lžičky, dezertní lžíce, polévkové lžíce a vidličky

 

Při vkládání nádobí do košů je důležité je mírně naklonit voda díky tomu může správně proudit.

 

TIP: Pokud objemný hrnec ve spodním koši blokuje rameno, snadno to opravte pomocí funkce nastavení výšky koše."

Q.

Mohu mýt plastové nádoby v myčce nádobí?

A.

Ano, ale pouze pokud jsou vyrobeny z tepelně odolných plastů; běžné plasty se mohou při praní při vysokých teplotách deformovat.

Q.

Jak se mohu zbavit vodních skvrn na mém nádobí?

A.

Funkce TrueSteam™ a změkčovač vody v myčkách LG mohou účinně odstranit vodní skvrny z nádobí.

 

Použití leštidla navíc snižuje povrchové napětí kapiček vody, což je vynikající pro sušení nádobí a prevenci skvrn.

 

Leštící prostředek se přidává automaticky při sušení. Je však třeba jej doplňovat: zvedněte klapku na dávkovači prostředku a naplňte jej na maximální úroveň."

Q.

Co mohu dělat s pachy jídla po použití?

A.

Doporučujeme vyčistit filtr jednou za 1-2 týdny, aby se odstranily pachy.

 

TIP: Chcete-li sterilizovat vnitřek myčky, nalijte 200 až 300 ml bílého octa do mělké misky, umístěte ji do horního koše a spusťte automatický cyklus.

Q.

Lze tuto myčku nainstalovat mimo domov?

A.

Tento produkt je vnitřní spotřebič pouze pro domácí použití a nelze jej používat pro komerční (kavárny atd.), průmyslové nebo laboratorní účely.

 

(Nelze jej instalovat ani pro výzkumné účely ve školních vědeckých laboratořích a podobně, ani za účelem čištění chemikálií.)

 

Ve výše uvedených případech je možné nainstalovat tento produkt pro účel vystavení a ne pro skutečný provoz.

Tisk

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Typ displeje

    LED

  • Typ instalace

    Volně stojící

  • Typ panelu

    Ovládání vpředu

  • Kapacita (sad nádobí)

    14

VZHLED

  • Barvy

    Prime Silver

  • Ukazatel stavu

    Ne

  • Ukazatel zbývajícího času

    Ne

  • Materiál vany

    Nerezová

VLASTNOSTI ROŠTU

  • Košíky na příbory

    Ne

  • Výškově nastavitelný 3. rošt

    Ano (nastavitelný)

PROGRAMY/PŘÍDAVNÉ MOŽNOSTI

  • Auto

    Ano

  • Zrušit

    Ano

  • Zámek ovládání

    Ano

  • Odložený start

    Ano

  • Šetrný

    Ano

  • Stažení programů

    Ano

  • Duální zóna

    Ano

  • Eco

    Ano

  • Spořič energie

    Ano

  • Expresní

    Ano

  • Extra sušení

    Ano

  • Poloviční naplnění

    Ano

  • Vysoce intenzivní

    Ne

  • Vysoká tep.

    Ano

  • Intenzivní

    Ano

  • Čisticí program

    Čištění myčky (bez páry) – podržte tlačítko 3 sekundy

  • Normální

    Ne

  • Přídavné možnosti

    7

  • Počet mycích cyklů (programů)

    9

  • Osvěžení

    Ne

  • Leštění

    Ano

  • Pára

    Ne

  • Turbo

    Ano

  • 3 v 1

    Ne

  • Sušení plus

    Ne

TECHNICKÉ PARAMETRY

  • Délka standardního programu

    229

  • Délka expresníhoprogramu

    56

  • Třída akustického výkonu (v rozsahu A až D)

    B

  • Hlučnost

    41

  • Délka turbo programu

    78

  • Spotřeba vody na 1 cyklus (l)

    9,5

  • Třída energetické účinnosti

    C

HLAVNÍ FUNKCE

  • Smart Rack+™

    Ano (horní stojan_Částečně skládací / Spodní stojan_Plně skládací)

  • Antibakteriální péče

    Ano

  • Aqua-Stop

    Ano

  • Automatické otevírání dveří

    Ano

  • Dávkovač mycího prostředku a prostředku pro oplachování

    Ano

  • DirectDrive Motor™

    Ano

  • Inverter Direct Drive motor

    Ano

  • Počet ostřikovacích ramen

    3

  • QuadWash™

    Ano

  • Sytém mytí SenseClean

    Ano

  • Senzor úrovně znečištění

    Ano

  • TrueSteam™

    Ne

  • Systém mytí Vario

    Ano

  • Změkčovač vody

    Ano

ROZMĚRY/HMOTNOST

  • Nastavitelné nožičky (mm)

    30

  • Rozměry balení - ŠxVxH (mm)

    680 x 890 x 665

  • Hmotnost s obalem (kg)

    55

  • Rozměry výrobku – Š x V x H (mm)

    600 x 850 x 600

  • Hmotnost výrobku (kg)

    51

NAPÁJENÍ

  • Frekvence (Hz)

    50

  • Spotřeba energie (W)

    1 600 - 1 800

  • Napětí (V)

    220 - 240

SMART TECHNOLOGIE

  • NFC

    Ne

  • Proaktivní péče o zákazníky

    Ne

  • Dálkové ovládání

    Ne

  • Vzdálená správa

    Ano

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

