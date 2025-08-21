Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Stříbrná prime
EU_DF587HVS_MEZ68817381.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Funkce

Galerie

Specifikace

Recenze

Kde koupit

Podpora

Parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Stříbrná prime

EU_DF587HVS_MEZ68817381.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Stříbrná prime

DF587HVS
  • Pohled zepředu na černou myčku LG QuadWash™ DF587HMS s energetickou účinností A -10 %.
  • Pohled zepředu s talíři
  • Obrázek USP pro True Steam
  • Obrázek USP pro čtyřnásobné mytí
  • USP obrázek pro lg thinq
  • Obrázek interiéru myčky nádobí lg
  • Interiér myčky lg, boční pohled
  • Obrázek napůl otevřené přední části myčky s nádobím
  • Detailní pohled na QuadWash uvnitř výrobku
  • Pohled z levé strany
  • Pohled z pravé strany
  • Boční pohled
  • LG Parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Stříbrná prime, DF587HVS
  • LG Parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Stříbrná prime, DF587HVS
Pohled zepředu na černou myčku LG QuadWash™ DF587HMS s energetickou účinností A -10 %.
Pohled zepředu s talíři
Obrázek USP pro True Steam
Obrázek USP pro čtyřnásobné mytí
USP obrázek pro lg thinq
Obrázek interiéru myčky nádobí lg
Interiér myčky lg, boční pohled
Obrázek napůl otevřené přední části myčky s nádobím
Detailní pohled na QuadWash uvnitř výrobku
Pohled z levé strany
Pohled z pravé strany
Boční pohled
LG Parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Stříbrná prime, DF587HVS
LG Parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Stříbrná prime, DF587HVS

Hlavní funkce

  • LG ThinQ™– inteligentní funkce přes Wi-Fi
  • TrueSteam™ hygienická pára (méně kapek lepší sušení)
  • Automatické otevření dvířek
  • Systém QuadWash™ se 4 ostřikovacími rameny
  • Flexibilní plnění EasyRack+™
  • Energetická účinnost třídy A-10%
Další
Imagem lifestyle do interior a mostrar a máquina de lavar loiça livre LG.
VýkonPohodlí Smart Design

Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?

Přiblížený pohled na nádobí a sklenice, které jsou umývány párou uvnitř myčky nádobí.

Zářivě lesklé nádobí, méně skvrn od vody

Pára TrueSteam™ pro čisté nádobí bez předmytí a méně vodních skvrn.

Intenzivní proudy vody z ramen myčky v detailním záběru.

Čisté z každého úhlu

Díky ramenům s více směry pohybu a vysokotlakým tryskám zajišťuje QuadWash™ maximální účinnost mytí.

Interiér kuchyně s částečně otevřenou myčkou a aplikací LG ThinQ™ zobrazující oznámení o dokončení cyklu.

Maximální pohodlí

Stáhněte si nové mycí programy pro své hrnce, pánve, skleněné nádobí a další z aplikace LG ThinQ™.

*Výše uvedený obrázek je pouze ilustrativní. Může se lišit od skutečného výrobku.

Certifikováno TÜV

 Odstraní 99,99 % běžných bakterií v domácnosti.

* Výsledky založené na testu TUV s modelem LG DB475TXS. Test byl proveden programem Eco s použitím 6 druhů bakterií (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). Výsledek se může lišit podle skutečného použití.

TrueSteam™

Bezpečné a hygienické stravování

TrueSteam™ myje vaše nádobí parou, čímž je zanechává dokonale čisté pro vás a vaši rodinu.

Záběry různých druhů nádobí, které jsou myty parou uvnitř myčky nádobí.

*Ve srovnání s modelem LG bez páry. Na základě počtu skvrn od vody mezi modely LG DFB325 (pára) a DFB415 (bez páry) podle interních testovacích metod LG.

Ušetřete čas s parním předmytím

TrueSteam™ za vás snadno opláchne nádobí a uvolní tuhé, připečené potraviny.

Pára TrueSteam™ se dostane na celý povrch nádobí

S technologií TrueSteam™ se můžete spolehnout, že veškeré nádobí bude zářivě čisté.

Méně skvrn od vody

TrueSteam™ zanechává nádobí zářivě čisté a zároveň snižuje počet skvrn od vody až o 30%.*

*Výše uvedený obrázek je pouze ilustrativní. Může vypadat jinak než skutečný výrobek.

*V porovnání s modelem LG bez parní funkce. Na základě počítání vodních skvrn mezi modely LG DFB325 (parní) a DFB415 (neparní) podle interních testovacích metod společnosti LG.“ 

QuadWash™

Výkonné a jemné mytí

QuadWash™ využívá čtyři vícesměrná ramena k důkladnému sprchování každé položky, zatímco Dual Zone Wash umožňuje zvolit různé úrovně tlaku pro horní a spodní patro.

Footage of intense water streams from rotating dishwasher blades in close-up.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. 

Dvouzónové mytí

Intenzitu vody pro horní a spodní koš nastavte odděleně, abyste mohli jemně umýt sklenice a důkladně vydrhnout hrnce či pánve v jedné dávce.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. 

EasyRack™Plus

Maximální flexibilita

Tento systém přihrádek, který se snadno plní i ve spěchu, je možné upravit tak, aby si poradil s nádobím všech velikostí.

Člověk zvedne stojan myčky, aby pod ním bylo více místa, a pak na spodní stojan uloží pánve.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Výškově nastavitelný třetí stojan

Více místa pro těžko umístitelné předměty, od dlouhých příborů po malé šálky na espresso.

Skládací boční regál

Naložte si nádobí podle svého, ať už jde o pánev nebo velkou mísu.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Přehled o dokončení mytí

Pohodlně spravujte zbývajic čas mytí pomocí skrytého LED displeje. Když se myčka nepoužívá, displej zmizí a působí elegantně. 

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Špičková energetická účinnost

Speciálně navržené invertorové DD motory LG mohou zvýšit energetickou účinnost až o 54 %*1) a jsou certifikovány jako třída A podle norem EU pro energetickou účinnost*2).

*Výše uvedený obrázek je pouze ilustrativní. Může se lišit od skutečného výrobku.

1) V porovnání s modelem LG. Na základě spotřeby energie programu Eco mezi modelem LG DF587HVS (A-10%) a DBC425(E), podle interních testovacích metod LG.

2) Na základě indexu energetické účinnosti myčky nádobí pro domácnost podle nařízení EU 2019/2017. Nová myčka LG nabízí o 10 % vyšší účinnost než než hraniční hodnota

pro energetickou třídu A definovaná v nařízení EU 2019/2017.

LG ThinQ™

Připojte se a buďte smart.

Nechte se upozornit na dokončení mycího programu prostřednictvím aplikace LG ThinQ™.

Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.

Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.

*Výše uvedený obrázek je pouze ilustrativní. Může vypadat jinak než skutečný výrobek.

*Chcete-li tuto funkci používat, musíte si nainstalovat aplikaci LG ThinQ z obchodu Play OS Android(verze android 7.0 nebo vyšší) nebo AppStore iOS(verze iOs 12.0 nebo vyšší), musíte se zaregistrovat a připojit výrobek.

Více možností mytí na dosah ruky

Stáhněte si nové mycí programy z aplikace LG ThinQ™ a užijte si více možností.

Buďte smart

Přizpůsobte si nastavení myčky nádobí pomocí aplikace LG ThinQ™ ve svém chytrém telefonu.

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. 

Výkonná a tichá

Navrženo s menším počtem pohyblivých částí, vychutnejte si tichý a spolehlivý provoz od značky, které důvěřujete.

Muž, který držel spící dítě ve spoře osvětlené kuchyni, v pozadí tiše pracuje myčka.

Muž, který držel spící dítě ve spoře osvětlené kuchyni, v pozadí tiše pracuje myčka.

*Výše uvedený obrázek je pouze ilustrativní. Může vypadat jinak než skutečný výrobek.

*Úroveň hluku : 41 dB nebo nižší, na základě výsledků interního testu společnosti LG.

*Na základě výsledků interních testů (měření hladiny akustického výkonu, PWL) při nastavení režimu ECO + úspory energie + možnosti AOD (leden 2019).

*Hladiny hluku jsou měřeny jako průměr v celém cyklu myčky, včetně fáze předmytí, hlavního mytí, oplachování a sušení.

*Hladiny hluku se mohou lišit v závislosti na provozním cyklu a podmínkách používání.

*2 roky na díly a práci + 8 let na motor (pouze díly motoru).“ 

Inovativní design

Kuchyň s myčkou, troubou, digestoří a indukční varnou deskou LG.

Styl a harmonie

Nerezový vnitřek myčky.

Z nerezové oceli

Dvířka myčky se automaticky otevřou po dokončení mycího cyklu, aby se nádobí přirozeně vysušilo.

Automatické otevření dvířek

*Obrázky produktu ve výše uvedeném videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

 Časté otázky

Q.

Jaký druh mycího prostředku bych měl použít pro myčku?

A.

Pro myčky nádobí byste měli používat mycí prostředky určené pro myčky nádobí, nikoli běžné mycí prostředky. Existují tři typy takových detergentů: prášek, tekutý a tabletový. Každý prací prostředek může mít různé rychlosti rozpouštění a čisticí schopnosti v závislosti na typu pracího prostředku a výrobci, proto si nezapomeňte zkontrolovat informace o produktu a používejte doporučené množství pracího prostředku uvedené výrobcem na základě vloženého množství a znečištění.

Q.

Musím před použitím myčky nádobí předmýt?

A.

Myčky nádobí LG využívají silný proud vody mycích ramen QuadWash™ spolu s technologií TrueSteam™ k důkladnému mytí nádobí bez nutnosti předmytí. Lehké předmytí pouze vodou k odstranění velkých částeček jídla z nádobí však může pomoci s jeho účinnějším čištěním. Získejte maximum z čisticích schopností vaší myčky předmytím podle potřeby. Stačí odstranit velké zbytky jídla a ihned naplnit myčku.

Q.

Jaký je chytrý způsob plnění myčky nádobí?

A.

Spodní koš: Hrnce a pánve naložené dnem vzhůru, jídelní talíře, polévkové talíře a dezertní talíře

 

Střední koš: Sklenice, šálky, podšálky a sklenice na víno

 

Horní koš: Příbory, jako jsou lžičky, dezertní lžíce, polévkové lžíce a vidličky

 

Při vkládání nádobí do košů je důležité je mírně naklonit voda díky tomu může správně proudit.

 

TIP: Pokud objemný hrnec ve spodním koši blokuje rameno, snadno to opravte pomocí funkce nastavení výšky koše."

Q.

Mohu mýt plastové nádoby v myčce nádobí?

A.

Ano, ale pouze pokud jsou vyrobeny z tepelně odolných plastů; běžné plasty se mohou při praní při vysokých teplotách deformovat.

Q.

Jak se mohu zbavit vodních skvrn na mém nádobí?

A.

Funkce TrueSteam™ a změkčovač vody v myčkách LG mohou účinně odstranit vodní skvrny z nádobí.

 

Použití leštidla navíc snižuje povrchové napětí kapiček vody, což je vynikající pro sušení nádobí a prevenci skvrn.

 

Leštící prostředek se přidává automaticky při sušení. Je však třeba jej doplňovat: zvedněte klapku na dávkovači prostředku a naplňte jej na maximální úroveň."

Q.

Co mohu dělat s pachy jídla po použití?

A.

Doporučujeme vyčistit filtr jednou za 1-2 týdny, aby se odstranily pachy.

 

TIP: Chcete-li sterilizovat vnitřek myčky, nalijte 200 až 300 ml bílého octa do mělké misky, umístěte ji do horního koše a spusťte automatický cyklus.

Q.

Lze tuto myčku nainstalovat mimo domov?

A.

Tento produkt je vnitřní spotřebič pouze pro domácí použití a nelze jej používat pro komerční (kavárny atd.), průmyslové nebo laboratorní účely.

 

(Nelze jej instalovat ani pro výzkumné účely ve školních vědeckých laboratořích a podobně, ani za účelem čištění chemikálií.)

 

Ve výše uvedených případech je možné nainstalovat tento produkt pro účel vystavení a ne pro skutečný provoz.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.

Naše tipy pouze pro vás