Volně stojící parní myčka nádobí LG| A | 14 sad nádobí QuadWash™ | Bílá
Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?
Zářivě lesklé nádobí, méně skvrn od vody
Pára TrueSteam™ se uvnitř myčky dostane na celý povrch nádobí a zanechá jej zářivě čisté. Pára také pomáhá redukovat skvrny od vody.
Čisté z každého úhlu
Díky ramenům s více směry pohybu a vysokotlakým tryskám zajišťuje QuadWash™ maximální účinnost mytí.
Maximální pohodlí
Stáhněte si nové mycí programy pro své hrnce, pánve, skleněné nádobí a další z aplikace LG ThinQ™.
Certifikováno TÜV
Odstraní 99,99 % běžných bakterií v domácnosti.
*Výsledky založené na testu TUV s modelem LG DB475TXS. Test byl proveden programem Eco s použitím 6 druhů bakterií (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). Výsledek se může lišit podle skutečného použití.
TrueSteam™
Bezpečné a hygienické stravování
Vysokoteplotní pára, která se skládá z malých částic, snadno odstraňuje skvrny z nádobí.
TrueSteam™ za vás snadno opláchne nádobí a uvolní tuhé, připečené potraviny.
Myčka s plně otevřenými dvířky, odhalující špinavé nádobí uvnitř.
S technologií TrueSteam™ se můžete spolehnout, že veškeré nádobí bude zářivě čisté.
Vnitřní pohled na parní myčku s kompletním pokrytím pro důkladné mytí.
TrueSteam™ zanechává nádobí zářivě čisté a zároveň snižuje počet skvrn od vody až o 30%.*
Sklenice na víno s vodními skvrnami na jedné straně a čirou a čistou na druhé straně po umytí párou.
*Ve srovnání s modelem LG bez páry.
Na základě počítání vodních skvrn mezi modelem LG DFB325 (pára) a DFB415 (bez páry) podle interních testovacích metod LG.
QuadWash™
Výkonné a jemné mytí
QuadWash™ využívá čtyři vícesměrná ramena k důkladnému sprchování každé položky, zatímco Dual Zone Wash umožňuje zvolit různé úrovně tlaku pro horní a spodní patro.
Intenzitu vody pro horní a spodní koš nastavte odděleně, abyste mohli jemně umýt sklenice a důkladně vydrhnout hrnce či pánve v jedné dávce.
Vnitřek myčky nádobí s šetrným mytím horního koše a výkonným mytím spodního koše.
EasyRack™Plus
Maximální flexibilita
Tento systém přihrádek, který se snadno plní i ve spěchu, je možné upravit tak, aby si poradil s nádobím všech velikostí.
LG ThinQ™
Připojte se a buďte smart.
Nechte se upozornit na dokončení mycího programu prostřednictvím aplikace LG ThinQ™.
Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.
Stáhněte si nové mycí programy z aplikace LG ThinQ™ a užijte si více možností.
Muž drží hrnec vedle myčky, zatímco chytrý telefon zobrazuje cyklus hrnců v aplikaci ThinQ™.
Přizpůsobte si nastavení myčky nádobí pomocí aplikace LG ThinQ™ ve svém chytrém telefonu.
Žena se dívá na svůj mobilní telefon v kuchyni a smartphone ukazuje nastavení personalizace v aplikaci ThinQ™.
Výkonná a tichá
Navrženo s menším počtem pohyblivých částí, vychutnejte si tichý a spolehlivý provoz od značky, které důvěřujete.
Muž, který držel spící dítě ve spoře osvětlené kuchyni, v pozadí tiše pracuje myčka.
Inovativní design
Časté otázky
Jaký druh mycího prostředku bych měl použít pro myčku?
Pro myčky nádobí byste měli používat mycí prostředky určené pro myčky nádobí, nikoli běžné mycí prostředky. Existují tři typy takových detergentů: prášek, tekutý a tabletový. Každý prací prostředek může mít různé rychlosti rozpouštění a čisticí schopnosti v závislosti na typu pracího prostředku a výrobci, proto si nezapomeňte zkontrolovat informace o produktu a používejte doporučené množství pracího prostředku uvedené výrobcem na základě vloženého množství a znečištění.
Musím před použitím myčky nádobí předmýt?
Myčky nádobí LG využívají silný proud vody mycích ramen QuadWash™ spolu s technologií TrueSteam™ k důkladnému mytí nádobí bez nutnosti předmytí. Lehké předmytí pouze vodou k odstranění velkých částeček jídla z nádobí však může pomoci s jeho účinnějším čištěním. Získejte maximum z čisticích schopností vaší myčky předmytím podle potřeby. Stačí odstranit velké zbytky jídla a ihned naplnit myčku.
Jaký je chytrý způsob plnění myčky nádobí?
Spodní koš: Hrnce a pánve naložené dnem vzhůru, jídelní talíře, polévkové talíře a dezertní talíře
Střední koš: Sklenice, šálky, podšálky a sklenice na víno
Horní koš: Příbory, jako jsou lžičky, dezertní lžíce, polévkové lžíce a vidličky
Při vkládání nádobí do košů je důležité je mírně naklonit voda díky tomu může správně proudit.
TIP: Pokud objemný hrnec ve spodním koši blokuje rameno, snadno to opravte pomocí funkce nastavení výšky koše."
Mohu mýt plastové nádoby v myčce nádobí?
Ano, ale pouze pokud jsou vyrobeny z tepelně odolných plastů; běžné plasty se mohou při praní při vysokých teplotách deformovat.
Jak se mohu zbavit vodních skvrn na mém nádobí?
Funkce TrueSteam™ a změkčovač vody v myčkách LG mohou účinně odstranit vodní skvrny z nádobí.
Použití leštidla navíc snižuje povrchové napětí kapiček vody, což je vynikající pro sušení nádobí a prevenci skvrn.
Leštící prostředek se přidává automaticky při sušení. Je však třeba jej doplňovat: zvedněte klapku na dávkovači prostředku a naplňte jej na maximální úroveň."
Co mohu dělat s pachy jídla po použití?
Doporučujeme vyčistit filtr jednou za 1-2 týdny, aby se odstranily pachy.
TIP: Chcete-li sterilizovat vnitřek myčky, nalijte 200 až 300 ml bílého octa do mělké misky, umístěte ji do horního koše a spusťte automatický cyklus.
Lze tuto myčku nainstalovat mimo domov?
Tento produkt je vnitřní spotřebič pouze pro domácí použití a nelze jej používat pro komerční (kavárny atd.), průmyslové nebo laboratorní účely.
(Nelze jej instalovat ani pro výzkumné účely ve školních vědeckých laboratořích a podobně, ani za účelem čištění chemikálií.)
Ve výše uvedených případech je možné nainstalovat tento produkt pro účel vystavení a ne pro skutečný provoz.
